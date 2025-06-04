mad
MAD - Dirhamul marocan

Dirhamul marocan este moneda Maroc. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dirhamul marocan este cursul de la MAD la USD. Codul valutar pentru Morocco Dirham este MAD, iar simbolul valutar este MAD. Mai jos, veți găsi cursurile Dirhamul marocan și un convertor valutar.

Selectați o monedă

MADDirham Marocan

Statistici Dirhamul marocan

NumeDirhamul marocan
SimbolDirham
Unitate minoră1/100 = Santim
Simbol unitate minorăSantim
Conversie de top MADMAD la USD
Grafic de top MADGrafic MAD la USD

Profil Dirhamul marocan

MonedeFreq used: Santim10, Santim20, Santim50, Dirham1, Dirham2, Dirham5
Rarely used: Santim5
BancnoteFreq used: Dirham20, Dirham50, Dirham100, Dirham200
Banca centralăBank Al-Maghrib
Utilizatori
Maroc, Sahara Occidentală

De ce sunteți interesat de MAD?

Vreau să...

