MAD - Dirhamul marocan
Dirhamul marocan este moneda Maroc. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dirhamul marocan este cursul de la MAD la USD. Codul valutar pentru Morocco Dirham este MAD, iar simbolul valutar este MAD. Mai jos, veți găsi cursurile Dirhamul marocan și un convertor valutar.
Statistici Dirhamul marocan
|Nume
|Dirhamul marocan
|Simbol
|Dirham
|Unitate minoră
|1/100 = Santim
|Simbol unitate minoră
|Santim
|Conversie de top MAD
|MAD la USD
|Grafic de top MAD
|Grafic MAD la USD
Profil Dirhamul marocan
|Monede
|Freq used: Santim10, Santim20, Santim50, Dirham1, Dirham2, Dirham5
Rarely used: Santim5
|Bancnote
|Freq used: Dirham20, Dirham50, Dirham100, Dirham200
|Banca centrală
|Bank Al-Maghrib
|Utilizatori
Maroc, Sahara Occidentală
Maroc, Sahara Occidentală
De ce sunteți interesat de MAD?
Vreau să...Trimit un transfer de bani ieftin în Statele UniteTrimit un transfer de bani ieftin în Regatul UnitTrimit un transfer de bani ieftin în CanadaTrimit un transfer de bani ieftin în AustraliaTrimit un transfer de bani ieftin în Noua ZeelandăMă abonez la actualizările prin e-mail pentru MADObțin cursurile MAD pe telefonul meuObțin un API de date valutare MAD pentru afacerea mea