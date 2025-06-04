BWP - Pula botswaniană

Pula botswaniană este moneda Botswana. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Pula botswaniană este cursul de la BWP la USD. Codul valutar pentru Botswana Pula este BWP , iar simbolul valutar este P. Mai jos, veți găsi cursurile Pula botswaniană și un convertor valutar.