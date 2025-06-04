BWP - Pula botswaniană
Pula botswaniană este moneda Botswana. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Pula botswaniană este cursul de la BWP la USD. Codul valutar pentru Botswana Pula este BWP, iar simbolul valutar este P. Mai jos, veți găsi cursurile Pula botswaniană și un convertor valutar.
Statistici Pula botswaniană
|Nume
|Pula botswaniană
|Simbol
|P
|Unitate minoră
|1/100 = thebe
|Simbol unitate minoră
|t
|Conversie de top BWP
|BWP la USD
|Grafic de top BWP
|Grafic BWP la USD
Profil Pula botswaniană
|Monede
|Freq used: 5t, 10t, 25t, 50t, P1, P2, P5
|Bancnote
|Freq used: P10, P20, P50, P100, P200
|Banca centrală
|Bank of Botswana
|Utilizatori
Botswana
Botswana
