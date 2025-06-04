bwp
BWP - Pula botswaniană

Pula botswaniană este moneda Botswana. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Pula botswaniană este cursul de la BWP la USD. Codul valutar pentru Botswana Pula este BWP, iar simbolul valutar este P. Mai jos, veți găsi cursurile Pula botswaniană și un convertor valutar.

BWPPula Botswana

Statistici Pula botswaniană

NumePula botswaniană
SimbolP
Unitate minoră1/100 = thebe
Simbol unitate minorăt
Conversie de top BWPBWP la USD
Grafic de top BWPGrafic BWP la USD

Profil Pula botswaniană

MonedeFreq used: 5t, 10t, 25t, 50t, P1, P2, P5
BancnoteFreq used: P10, P20, P50, P100, P200
Banca centralăBank of Botswana
Utilizatori
Botswana

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15946
GBP / EUR1.14150
USD / JPY156.450
GBP / USD1.32352
USD / CHF0.804299
USD / CAD1.40401
EUR / JPY181.397
AUD / USD0.651888

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%