xpt
XPT - Uncia din platină

Uncia din platină este moneda platină. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Uncia din platină este cursul de la XPT la USD. Codul valutar pentru Platinum este XPT. Mai jos, veți găsi cursurile Uncia din platină și un convertor valutar.

Selectați o monedă

xpt
XPTUncie de Platină

Statistici Uncia din platină

NumeUncia din platină
SimbolUncia din platină
Unitate minoră
Simbol unitate minoră
Conversie de top XPTXPT la USD
Grafic de top XPTGrafic XPT la USD

Profil Uncia din platină

Utilizatori
platină

De ce sunteți interesat de XPT?

Vreau să...

Mă abonez la actualizările prin e-mail pentru XPTObțin cursurile XPT pe telefonul meuObțin un API de date valutare XPT pentru afacerea mea

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15953
GBP / EUR1.14170
USD / JPY156.456
GBP / USD1.32383
USD / CHF0.804408
USD / CAD1.40406
EUR / JPY181.415
AUD / USD0.651743

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%