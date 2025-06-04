JOD - Dinarul iordanian

Dinarul iordanian este moneda Iordania. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dinarul iordanian este cursul de la JOD la USD. Codul valutar pentru Jordan Dinar este JOD , iar simbolul valutar este JD. Mai jos, veți găsi cursurile Dinarul iordanian și un convertor valutar.