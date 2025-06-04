JOD - Dinarul iordanian
Dinarul iordanian este moneda Iordania. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dinarul iordanian este cursul de la JOD la USD. Codul valutar pentru Jordan Dinar este JOD, iar simbolul valutar este JD. Mai jos, veți găsi cursurile Dinarul iordanian și un convertor valutar.
Statistici Dinarul iordanian
|Nume
|Dinarul iordanian
|Simbol
|Dinar
|Unitate minoră
|1/100 = Qirsh
|Simbol unitate minoră
|Qirsh
|Conversie de top JOD
|JOD la USD
|Grafic de top JOD
|Grafic JOD la USD
Profil Dinarul iordanian
|Monede
|Freq used: Qirsh0.5, Qirsh1, Qirsh2.5, Qirsh5, Qirsh10, Qirsh25, Qirsh50, Dinar1
|Bancnote
|Freq used: Dinar1, Dinar5, Dinar10, Dinar20, Dinar50
|Banca centrală
|Central Bank of Jordan
|Utilizatori
Iordania
De ce sunteți interesat de JOD?
