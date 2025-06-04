jod
JOD - Dinarul iordanian

Dinarul iordanian este moneda Iordania. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dinarul iordanian este cursul de la JOD la USD. Codul valutar pentru Jordan Dinar este JOD, iar simbolul valutar este JD. Mai jos, veți găsi cursurile Dinarul iordanian și un convertor valutar.

Selectați o monedă

jod
JODDinar Iordanian

Statistici Dinarul iordanian

NumeDinarul iordanian
SimbolDinar
Unitate minoră1/100 = Qirsh
Simbol unitate minorăQirsh
Conversie de top JODJOD la USD
Grafic de top JODGrafic JOD la USD

Profil Dinarul iordanian

MonedeFreq used: Qirsh0.5, Qirsh1, Qirsh2.5, Qirsh5, Qirsh10, Qirsh25, Qirsh50, Dinar1
BancnoteFreq used: Dinar1, Dinar5, Dinar10, Dinar20, Dinar50
Banca centralăCentral Bank of Jordan
Utilizatori
Iordania

De ce sunteți interesat de JOD?

Vreau să...

Trimit un transfer de bani ieftin în Statele UniteTrimit un transfer de bani ieftin în Regatul UnitTrimit un transfer de bani ieftin în CanadaTrimit un transfer de bani ieftin în AustraliaTrimit un transfer de bani ieftin în Noua ZeelandăMă abonez la actualizările prin e-mail pentru JODObțin cursurile JOD pe telefonul meuObțin un API de date valutare JOD pentru afacerea mea

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15965
GBP / EUR1.14159
USD / JPY156.451
GBP / USD1.32384
USD / CHF0.804065
USD / CAD1.40398
EUR / JPY181.427
AUD / USD0.651999

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%