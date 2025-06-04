NAD - Dolarul namibian
Dolarul namibian este moneda Namibia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dolarul namibian este cursul de la NAD la USD. Codul valutar pentru Namibia Dollar este NAD, iar simbolul valutar este $. Mai jos, veți găsi cursurile Dolarul namibian și un convertor valutar.
Statistici Dolarul namibian
|Nume
|Dolarul namibian
|Simbol
|$
|Unitate minoră
|1/100 = Cent
|Simbol unitate minoră
|c
|Conversie de top NAD
|NAD la USD
|Grafic de top NAD
|Grafic NAD la USD
Profil Dolarul namibian
|Monede
|Freq used: c5, c10, c50, $1, $5
|Bancnote
|Freq used: $10, $20, $50, $100, $200
|Banca centrală
|Bank of Namibia
|Utilizatori
Namibia
Namibia
De ce sunteți interesat de NAD?
