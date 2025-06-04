nad
NAD - Dolarul namibian

Dolarul namibian este moneda Namibia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dolarul namibian este cursul de la NAD la USD. Codul valutar pentru Namibia Dollar este NAD, iar simbolul valutar este $. Mai jos, veți găsi cursurile Dolarul namibian și un convertor valutar.

NADDolar Namibian

Statistici Dolarul namibian

NumeDolarul namibian
Simbol$
Unitate minoră1/100 = Cent
Simbol unitate minorăc
Conversie de top NADNAD la USD
Grafic de top NADGrafic NAD la USD

Profil Dolarul namibian

MonedeFreq used: c5, c10, c50, $1, $5
BancnoteFreq used: $10, $20, $50, $100, $200
Banca centralăBank of Namibia
Utilizatori
Namibia

