SOS - Shillingul somalez

Shillingul somalez este moneda Somalia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Shillingul somalez este cursul de la SOS la USD. Codul valutar pentru Somalia Shilling este SOS, iar simbolul valutar este S. Mai jos, veți găsi cursurile Shillingul somalez și un convertor valutar.

Statistici Shillingul somalez

NumeShillingul somalez
SimbolS
Unitate minoră1/100 = Senti
Simbol unitate minorăSenti
Conversie de top SOSSOS la USD
Grafic de top SOSGrafic SOS la USD

Profil Shillingul somalez

MonedeFreq used: Senti1, Senti5, Senti10, Senti50, S1, S5, S10, S20, S50, S100
BancnoteFreq used: S5, S10, S20, S50, S100
Banca centralăCentral Bank of Somalia
Utilizatori
Somalia

