SOS - Shillingul somalez
Shillingul somalez este moneda Somalia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Shillingul somalez este cursul de la SOS la USD. Codul valutar pentru Somalia Shilling este SOS, iar simbolul valutar este S. Mai jos, veți găsi cursurile Shillingul somalez și un convertor valutar.
Statistici Shillingul somalez
|Nume
|Shillingul somalez
|Simbol
|S
|Unitate minoră
|1/100 = Senti
|Simbol unitate minoră
|Senti
|Conversie de top SOS
|SOS la USD
|Grafic de top SOS
|Grafic SOS la USD
Profil Shillingul somalez
|Monede
|Freq used: Senti1, Senti5, Senti10, Senti50, S1, S5, S10, S20, S50, S100
|Bancnote
|Freq used: S5, S10, S20, S50, S100
|Banca centrală
|Central Bank of Somalia
|Utilizatori
Somalia
Somalia
