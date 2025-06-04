SOS - Shillingul somalez

Shillingul somalez este moneda Somalia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Shillingul somalez este cursul de la SOS la USD. Codul valutar pentru Somalia Shilling este SOS , iar simbolul valutar este S. Mai jos, veți găsi cursurile Shillingul somalez și un convertor valutar.