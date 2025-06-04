eek
EEK - Coroana estoniană

Coroana estoniană este moneda Estonia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Coroana estoniană este cursul de la EEK la USD. Codul valutar pentru Estonia Kroon este EEK, iar simbolul valutar este kr. Mai jos, veți găsi cursurile Coroana estoniană și un convertor valutar.

Notice: As of 15 January 2011, the Estonian kroon is no longer legal tender.

Selectați o monedă

EEKCoroană Estonă
The EEK was replaced by the Euro at a fixed conversion rate of 1 EUR = 15.6466 EEK. Estonian kroon banknotes can be exchanged at the Bank of Estonia in unlimited amounts for an unlimited amount of time. For more information, please visit ECB: Estonia 2011.

Statistici Coroana estoniană

NumeCoroana estoniană
Simbolkr
Unitate minoră
Simbol unitate minoră
Conversie de top EEKEEK la USD
Grafic de top EEKGrafic EEK la USD

Profil Coroana estoniană

Utilizatori
Estonia

