EEK - Coroana estoniană
Coroana estoniană este moneda Estonia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Coroana estoniană este cursul de la EEK la USD. Codul valutar pentru Estonia Kroon este EEK, iar simbolul valutar este kr. Mai jos, veți găsi cursurile Coroana estoniană și un convertor valutar.
Notice: As of 15 January 2011, the Estonian kroon is no longer legal tender.
The EEK was replaced by the Euro at a fixed conversion rate of 1 EUR = 15.6466 EEK. Estonian kroon banknotes can be exchanged at the Bank of Estonia in unlimited amounts for an unlimited amount of time. For more information, please visit ECB: Estonia 2011.
Statistici Coroana estoniană
|Nume
|Coroana estoniană
|Simbol
|kr
|Unitate minoră
|Simbol unitate minoră
|Conversie de top EEK
|EEK la USD
|Grafic de top EEK
|Grafic EEK la USD
Profil Coroana estoniană
|Utilizatori
Estonia
Estonia
