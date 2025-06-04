EEK - Coroana estoniană

Coroana estoniană este moneda Estonia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Coroana estoniană este cursul de la EEK la USD. Codul valutar pentru Estonia Kroon este EEK , iar simbolul valutar este kr. Mai jos, veți găsi cursurile Coroana estoniană și un convertor valutar.

Notice: As of 15 January 2011, the Estonian kroon is no longer legal tender.