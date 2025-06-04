KGS - Somul kârgâz

Somul kârgâz este moneda Kârgâzstan. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Somul kârgâz este cursul de la KGS la USD. Codul valutar pentru Kyrgyzstan Som este KGS , iar simbolul valutar este лв. Mai jos, veți găsi cursurile Somul kârgâz și un convertor valutar.