KGS - Somul kârgâz

Somul kârgâz este moneda Kârgâzstan. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Somul kârgâz este cursul de la KGS la USD. Codul valutar pentru Kyrgyzstan Som este KGS, iar simbolul valutar este лв. Mai jos, veți găsi cursurile Somul kârgâz și un convertor valutar.

KGSSom Kârgâz

Statistici Somul kârgâz

NumeSomul kârgâz
Simbolлв
Unitate minoră
Simbol unitate minoră
Conversie de top KGSKGS la USD
Grafic de top KGSGrafic KGS la USD

Profil Somul kârgâz

Utilizatori
Kârgâzstan

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15963
GBP / EUR1.14156
USD / JPY156.450
GBP / USD1.32379
USD / CHF0.804106
USD / CAD1.40398
EUR / JPY181.425
AUD / USD0.651985

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%