KGS - Somul kârgâz
Somul kârgâz este moneda Kârgâzstan. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Somul kârgâz este cursul de la KGS la USD. Codul valutar pentru Kyrgyzstan Som este KGS, iar simbolul valutar este лв. Mai jos, veți găsi cursurile Somul kârgâz și un convertor valutar.
Statistici Somul kârgâz
|Nume
|Somul kârgâz
|Simbol
|лв
|Unitate minoră
|Simbol unitate minoră
|Conversie de top KGS
|KGS la USD
|Grafic de top KGS
|Grafic KGS la USD
Profil Somul kârgâz
|Utilizatori
Kârgâzstan
Kârgâzstan
De ce sunteți interesat de KGS?
