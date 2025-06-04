XOF - Francul CFA
Francul CFA este moneda Comunitățile Financière Africaine (BCEAO). Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Francul CFA este cursul de la XOF la USD. Codul valutar pentru Communauté Financière Africaine (BCEAO) Franc este XOF, iar simbolul valutar este CFA. Mai jos, veți găsi cursurile Francul CFA și un convertor valutar.
Statistici Francul CFA
|Nume
|Francul CFA
|Simbol
|Franc
|Unitate minoră
|1/100 = Centime
|Simbol unitate minoră
|Centime
|Conversie de top XOF
|XOF la USD
|Grafic de top XOF
|Grafic XOF la USD
Profil Francul CFA
|Monede
|Freq used: Franc1, Franc2, Franc5, Franc10, Franc25, Franc100, Franc500
|Bancnote
|Freq used: Franc500, Franc1000, Franc2000, Franc5000, Franc10000
|Banca centrală
|Bank of Central African States
|Utilizatori
Comunitățile Financière Africaine (BCEAO), Benin, Burkina Faso, Coasta de Fildeș, Guineea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, A Merge
