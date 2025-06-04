xof
XOF - Francul CFA

Francul CFA este moneda Comunitățile Financière Africaine (BCEAO). Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Francul CFA este cursul de la XOF la USD. Codul valutar pentru Communauté Financière Africaine (BCEAO) Franc este XOF, iar simbolul valutar este CFA. Mai jos, veți găsi cursurile Francul CFA și un convertor valutar.

XOFFranc CFA

Statistici Francul CFA

NumeFrancul CFA
SimbolFranc
Unitate minoră1/100 = Centime
Simbol unitate minorăCentime
Conversie de top XOFXOF la USD
Grafic de top XOFGrafic XOF la USD

Profil Francul CFA

MonedeFreq used: Franc1, Franc2, Franc5, Franc10, Franc25, Franc100, Franc500
BancnoteFreq used: Franc500, Franc1000, Franc2000, Franc5000, Franc10000
Banca centralăBank of Central African States
Utilizatori
Comunitățile Financière Africaine (BCEAO), Benin, Burkina Faso, Coasta de Fildeș, Guineea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, A Merge

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15950
GBP / EUR1.14172
USD / JPY156.452
GBP / USD1.32382
USD / CHF0.804415
USD / CAD1.40393
EUR / JPY181.406
AUD / USD0.651764

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%