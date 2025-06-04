XOF - Francul CFA

Francul CFA este moneda Comunitățile Financière Africaine (BCEAO). Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Francul CFA este cursul de la XOF la USD. Codul valutar pentru Communauté Financière Africaine (BCEAO) Franc este XOF , iar simbolul valutar este CFA. Mai jos, veți găsi cursurile Francul CFA și un convertor valutar.