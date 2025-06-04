Encyklopedia walut

Encyklopedia walut XE oferuje kursy walut, wiadomości forex i fakty dotyczące każdej waluty na świecie, takiej jak dolar amerykański i euro. Możesz również dowiedzieć się o usługach dostępnych dla każdej waluty, takich jak przelewy pieniężne, dane walutowe i inne.

USDdolar amerykański

POPULAR
A
ada
ADA - Cardano
aed
AED - dirham emiracki
afn
AFN - afgani afgańskie
all
ALL - lek albański
amd
AMD - dram armeński
ang
ANG - gulden holenderski
aoa
AOA - kwanza angolska
ars
ARS - peso argentyńskie
aud
AUD - dolar australijski
awg
AWG - gulden arubański lub holenderski
azn
AZN - manat azerbejdżański
B
bam
BAM - marka zamienna Bośni i Hercegowiny
bbd
BBD - dolar barbadoski
bch
BCH - Bitcoin Cash
bdt
BDT - taka bengalska
bgn
BGN - lew bułgarski
bhd
BHD - dinar bahrański
bif
BIF - frank burundyjski
bmd
BMD - dolar bermudzki
bnd
BND - dolar brunejski
bob
BOB - boliviano boliwijskie
brl
BRL - real brazylijski
bsd
BSD - dolar bahamski
btc
BTC - Bitcoin
btn
BTN - ngultrum bhutański
bwp
BWP - pula botswańska
byn
BYN - rubel białoruski
byr
BYR - rubel białoruski
bzd
BZD - dolar belizeński
C
cad
CAD - dolar kanadyjski
cdf
CDF - frank kongijski
chf
CHF - frank szwajcarski
clp
CLP - peso chilijskie
cny
CNY - juan chiński renminbi
cop
COP - peso kolumbijskie
crc
CRC - colon kostarykański
cuc
CUC - peso kubańskie wymienialne
cup
CUP - peso kubańskie
cve
CVE - escudo zielonoprzylądkowe
czk
CZK - korona czeska
D
djf
DJF - frank dżibutyjski
dkk
DKK - korona duńska
doge
DOGE - Dogecoin
dop
DOP - peso dominikańskie
dot
DOT - Polkadot
dzd
DZD - dinar algierski
E
eek
EEK - korona estońska
egp
EGP - funt egipski
ern
ERN - nakfa erytrejska
etb
ETB - birr etiopski
eth
ETH - Ethereum
eur
EUR - euro
F
fjd
FJD - dolar fidżyjski
fkp
FKP - funt falklandzki
G
gbp
GBP - funt brytyjski
gel
GEL - lari gruzińskie
ggp
GGP - funt Guernsey
ghs
GHS - cedi ghańskie
gip
GIP - funt gibraltarski
gmd
GMD - dalasi gambijskie
gnf
GNF - frank gwinejski
gtq
GTQ - quetzal gwatemalski
gyd
GYD - dolar gujański
H
hkd
HKD - dolar hongkoński
hnl
HNL - lempira honduraska
hrk
HRK - kuna chorwacka
htg
HTG - gourde haitańskie
huf
HUF - forint węgierski
I
idr
IDR - rupia indonezyjska
ils
ILS - szekel izraelski
imp
IMP - funt manx
inr
INR - rupia indyjska
iqd
IQD - dinar iracki
irr
IRR - rial irański
isk
ISK - korona islandzka
J
jep
JEP - funt Jersey
jmd
JMD - dolar jamajski
jod
JOD - dinar jordański
jpy
JPY - jen japoński
K
kes
KES - szyling kenijski
kgs
KGS - som kirgiski
khr
KHR - riel kambodżański
kmf
KMF - frank komoryjski
kpw
KPW - won północnokoreański
krw
KRW - won południowokoreański
kwd
KWD - dinar kuwejcki
kyd
KYD - dolar kajmański
kzt
KZT - tenge kazachskie
L
lak
LAK - kip laotański
lbp
LBP - funt libański
link
LINK - Chainlink
lkr
LKR - rupia lankijska
lrd
LRD - dolar liberyjski
lsl
LSL - loti Lesoto
ltc
LTC - Litecoin
ltl
LTL - lit litewski
luna
LUNA - Terra
lvl
LVL - łat łotewski
lyd
LYD - dinar libijski
M
mad
MAD - dirham marokański
mdl
MDL - lej mołdawski
mga
MGA - ariary malgaskie
mkd
MKD - denar macedoński
mmk
MMK - kiat birmański
mnt
MNT - tugrik mongolski
mop
MOP - pataca Makau
mru
MRU - ouguiya mauretańska
mur
MUR - rupia maurytyjska
mvr
MVR - rupia malediwska
mwk
MWK - kwacha malawijska
mxn
MXN - peso meksykańskie
myr
MYR - ringgit malezyjski
mzn
MZN - metical mozambicki
N
nad
NAD - dolar namibijski
ngn
NGN - naira nigeryjska
nio
NIO - cordoba nikaraguańska
nok
NOK - korona norweska
npr
NPR - rupia nepalska
nzd
NZD - dolar nowozelandzki
O
omr
OMR - rial omański
P
pab
PAB - balboa panamska
pen
PEN - sol peruwiański
pgk
PGK - kina papuaska
php
PHP - peso filipińskie
pkr
PKR - rupia pakistańska
pln
PLN - złoty polski
pyg
PYG - guarani paragwajskie
Q
qar
QAR - rial katarski
R
ron
RON - lej rumuński
rsd
RSD - dinar serbski
rub
RUB - rubel rosyjski
rwf
RWF - frank ruandyjski
S
sar
SAR - rial saudyjski
sbd
SBD - dolar Wysp Salomona
scr
SCR - rupia seszelska
sdg
SDG - funt sudański
sek
SEK - korona szwedzka
sgd
SGD - dolar singapurski
shp
SHP - funt Świętej Heleny
sle
SLE - leone sierraleoński
sll
SLL - leone sierraleoński
sos
SOS - szyling somalijski
spl
SPL - luigino seborgańskie
srd
SRD - dolar surinamski
stn
STN - dobra Wysp Świętego Tomasza i Książęcej
svc
SVC - colon salwadorski
syp
SYP - funt syryjski
szl
SZL - lilangeni Suazi
T
thb
THB - baht tajski
tjs
TJS - somoni tadżyckie
tmt
TMT - manat turkmeński
tnd
TND - dinar tunezyjski
top
TOP - pa'anga tongijska
try
TRY - lira turecka
ttd
TTD - dolar Trynidadu i Tobago
tvd
TVD - dolar tuwalski
twd
TWD - nowy dolar tajwański
tzs
TZS - szyling tanzański
U
uah
UAH - hrywna ukraińska
ugx
UGX - szyling ugandyjski
uni
UNI - Uniswap
usd
USD - dolar amerykański
uyu
UYU - peso urugwajskie
uzs
UZS - som uzbecki
V
vef
VEF - bolivar wenezuelski
ves
VES - bolivar wenezuelski
vnd
VND - dong wietnamski
vuv
VUV - vatu vanuackie
W
wst
WST - tala samoańskie
X
xaf
XAF - frank CFA BEAC
xag
XAG - uncja srebra
xau
XAU - uncja złota
xcd
XCD - dolar wschodniokaraibski
xcg
XCG - gulden karaibski
xdr
XDR - specjalne prawa ciągnienia MFW
xlm
XLM - Stellar Lumen
xof
XOF - frank CFA
xpd
XPD - uncja palladu
xpf
XPF - frank CFP
xpt
XPT - uncja platyny
xrp
XRP - Ripple
Y
yer
YER - rial jemeński
Z
zar
ZAR - rand południowoafrykański
zmk
ZMK - kwacha zambijska
zmw
ZMW - kwacha zambijska
zwd
ZWD - dolar Zimbabwe
zwg
ZWG - dolar Zimbabwe
zwl
ZWL - dolar Zimbabwe

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15930
GBP / EUR1.14150
USD / JPY156.483
GBP / USD1.32334
USD / CHF0.804449
USD / CAD1.40386
EUR / JPY181.411
AUD / USD0.651811

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%