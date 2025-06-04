- Strona główna
Encyklopedia walut XE oferuje kursy walut, wiadomości forex i fakty dotyczące każdej waluty na świecie, takiej jak dolar amerykański i euro. Możesz również dowiedzieć się o usługach dostępnych dla każdej waluty, takich jak przelewy pieniężne, dane walutowe i inne.
A
B
BAM - marka zamienna Bośni i Hercegowiny
BBD - dolar barbadoski
BCH - Bitcoin Cash
BDT - taka bengalska
BGN - lew bułgarski
BHD - dinar bahrański
BIF - frank burundyjski
BMD - dolar bermudzki
BND - dolar brunejski
BOB - boliviano boliwijskie
BRL - real brazylijski
BSD - dolar bahamski
BTC - Bitcoin
BTN - ngultrum bhutański
BWP - pula botswańska
BYN - rubel białoruski
BYR - rubel białoruski
BZD - dolar belizeński
C
D
E
G
H
I
K
L
M
MAD - dirham marokański
MDL - lej mołdawski
MGA - ariary malgaskie
MKD - denar macedoński
MMK - kiat birmański
MNT - tugrik mongolski
MOP - pataca Makau
MRU - ouguiya mauretańska
MUR - rupia maurytyjska
MVR - rupia malediwska
MWK - kwacha malawijska
MXN - peso meksykańskie
MYR - ringgit malezyjski
MZN - metical mozambicki
N
P
S
SAR - rial saudyjski
SBD - dolar Wysp Salomona
SCR - rupia seszelska
SDG - funt sudański
SEK - korona szwedzka
SGD - dolar singapurski
SHP - funt Świętej Heleny
SLE - leone sierraleoński
SLL - leone sierraleoński
SOS - szyling somalijski
SPL - luigino seborgańskie
SRD - dolar surinamski
STN - dobra Wysp Świętego Tomasza i Książęcej
SVC - colon salwadorski
SYP - funt syryjski
SZL - lilangeni Suazi
T
U
X