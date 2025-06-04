MVR - Maldivian Rufiyaa
Maldivian Rufiyaa jest walutą Maldives (Maldive Islands). Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Maldivian Rufiyaa jest kurs z MVR na USD. Kod waluty dla Maldives (Maldive Islands) Rufiyaa to MVR, a symbolem waluty jest Rf. Poniżej znajdziesz kursy Maldivian Rufiyaa i przelicznik walut.
Statystyki Maldivian Rufiyaa
|Nazwa
|Maldivian Rufiyaa
|Symbol
|Rufiyaa
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Laari
|Symbol mniejszej jednostki
|Laari
|Najlepsza konwersja MVR
|MVR na USD
|Najlepszy wykres MVR
|Wykres MVR na USD
Profil Maldivian Rufiyaa
|Monety
|Freq used: Laari1, Laari5, Laari10, Laari25, Laari50, Rufiyaa1, Rufiyaa2
|Banknoty
|Freq used: Rufiyaa5, Rufiyaa10, Rufiyaa20, Rufiyaa50, Rufiyaa100, Rufiyaa200, Rufiyaa500
|Bank centralny
|Maldives Monetary Authority
|Użytkownicy
Maldives (Maldive Islands)
Maldives (Maldive Islands)
Dlaczego interesuje Cię MVR?
