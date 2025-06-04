mvr
Maldivian Rufiyaa jest walutą Maldives (Maldive Islands). Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Maldivian Rufiyaa jest kurs z MVR na USD. Kod waluty dla Maldives (Maldive Islands) Rufiyaa to MVR, a symbolem waluty jest Rf. Poniżej znajdziesz kursy Maldivian Rufiyaa i przelicznik walut.

MVRrupia malediwska

Statystyki Maldivian Rufiyaa

NazwaMaldivian Rufiyaa
SymbolRufiyaa
Mniejsza jednostka1/100 = Laari
Symbol mniejszej jednostkiLaari
Najlepsza konwersja MVRMVR na USD
Najlepszy wykres MVRWykres MVR na USD

Profil Maldivian Rufiyaa

MonetyFreq used: Laari1, Laari5, Laari10, Laari25, Laari50, Rufiyaa1, Rufiyaa2
BanknotyFreq used: Rufiyaa5, Rufiyaa10, Rufiyaa20, Rufiyaa50, Rufiyaa100, Rufiyaa200, Rufiyaa500
Bank centralnyMaldives Monetary Authority
Użytkownicy
Maldives (Maldive Islands)

