Tak, istnieje kilka strategii, których możesz użyć, aby obniżyć opłaty za przelewy pieniężne. Najpierw mądrze wybierz metodę płatności. Na przykład użycie przelewu bankowego zamiast karty kredytowej może obniżyć opłaty. Ważne jest, aby zrównoważyć szybkość i koszt przy wyborze metody, ponieważ szybsze opcje zwykle kosztują więcej.



Pomocny może być również czas transferu. Monitoruj kursy walut i wysyłaj pieniądze, gdy kursy są korzystne, aby obniżyć ogólne koszty. Xe oferuje narzędzia, takie jak alerty dotyczące stawek, które powiadamiają Cię o osiągnięciu pożądanej stawki, dzięki czemu możesz działać w odpowiednim dla siebie czasie i kosztach.



Wreszcie, poznaj struktury opłat swojego banku i porównaj je z innymi dostawcami. Wiedza o tym, jak i kiedy stosowane są opłaty, pozwala podejmować świadome decyzje i korzystać z tańszych opcji transferu​