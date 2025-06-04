Money transfer fees explained

Oferujemy niskie lub żadne opłaty, dzięki czemu możesz zatrzymać więcej tego, co jest Twoje. Nasze opłaty są zawsze przejrzyste, więc z góry poznasz dokładne koszty - bez niespodzianek, po prostu przejrzystość i większa wartość przy każdym przelewu.

Żadnych niespodzianek z wcześniejszymi stawkami i opłatami

Kurs wymiany pokazany z góry
Stawka, którą widzisz po potwierdzeniu przelewu, jest stawką, którą otrzymujesz.

Potencjalne opłaty wyświetlane wyraźnie
Wszystkie opłaty są wyświetlane z góry przed potwierdzeniem przelewu.

Jak ustalamy opłaty za przelew

Metoda transferu

Karty debetowe/kredytowe oferują szybką dostawę, ale wiążą się z wyższymi opłatami. Jeśli szukasz tańszej opcji, polecenie polecenia zapłaty lub przelewy bankowe mogą być najlepszym rozwiązaniem, mimo że zajmują one nieco dłużej.

Prędkość transferu

Szybkie przelewy, takie jak te z kartami debetowymi lub kredytowymi, wiążą się z wyższymi opłatami za szybsze przetwarzanie. Przelewy debetowe lub bankowe mają zwykle niższe opłaty, ale ich wykonanie trwa dłużej.

Kwota przelewu

Większe przelewy często wiążą się z niższymi opłatami lub żadnymi opłatami, co czyni je bardziej opłacalnymi. Mniejsze przelewy zazwyczaj mają stałą opłatę, dlatego ważne jest, aby wziąć pod uwagę wielkość przelewu podczas planowania kosztów.

Kraj docelowy

Opłaty różnią się w zależności od kraju docelowego. Niektóre kraje mogą mieć wyższe opłaty ze względu na lokalne przepisy, systemy bankowe lub czynniki wymiany walut, wpływające na całkowity koszt przelewu.

Potencjalne opłaty zewnętrzne

W niektórych przypadkach banki odbiorcy lub pośrednicy mogą pobierać dodatkowe opłaty. Ważne jest, aby skontaktować się z odbiorcą, aby zrozumieć wszelkie opłaty, które jego bank może nałożyć na przelew. Odbiorca może otrzymać mniej z tytułu opłat pobieranych przez bank odbiorcy i podatków zagranicznych. Niestety, Xe nie ma kontroli nad opłatami instytucjonalnymi odbiorców.

Uważaj na ukryte opłaty

Niektórzy dostawcy twierdzą, że " nie ma opłat, ", ale często uwzględniają je w swoich kursach wymiany, co daje gorszą konwersję. Zawsze porównuj zarówno opłaty, jak i kursy wymiany, aby mieć pewność, że otrzymujesz najlepszą ofertę. Xe jest przejrzysty, pokazuje zarówno stawkę, jak i wszelkie opłaty z góry, dzięki czemu dokładnie wiesz, co płacisz.

Sposoby obniżenia kosztów transferu

Wybierz tańszą metodę

Aby obniżyć opłaty, dokładnie zastanów się, która metoda płatności najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Równoważenie prędkości i kosztów pomaga zminimalizować wydatki bez opóźniania transferu.

Wybierz najlepszą obsługę

Zapoznaj się z opłatami bankowymi i porównaj dostawców, aby zaoszczędzić na przelewach. Zrozumienie, kiedy i dlaczego obowiązują opłaty, pomaga podejmować mądrzejsze i bardziej opłacalne decyzje.

Czas przelewu

Terminowanie przelewu, gdy stawki są korzystne, może znacznie obniżyć koszty. Kursy walut mogą się zmieniać, więc mądrze jest monitorować trendy i wysyłać pieniądze, gdy kursy są najlepsze.

W ramach rodziny Euronet Worldwide nasi klienci zaufali nam w zeszłym roku, aby bezpiecznie przetwarzać międzynarodowe przelewy pieniężne o wartości ponad 115 miliardów dolarów. Dzięki świetnym stawkom i niskim opłatom ułatwiamy wysyłanie pieniędzy za granicę.

