Kody SWIFT/BIC
Znajdź potrzebny kod SWIFT/BIC za pomocą naszego prostego narzędzia do wyszukiwania kodu SWIFT. Wyszukaj według kraju, nazwy banku lub miasta, aby uzyskać dokładne kody do międzynarodowych przelewów pieniężnych.
Znajdź kod SWIFT
Co to jest kod SWIFT/BIC?
Kod SWIFT, znany również jako BIC, to międzynarodowy identyfikator banku używany do upewnienia się, że Twoje pieniądze trafiają we właściwe miejsce podczas wysyłania lub odbierania środków przez granice. Mówi bankom dokładnie, która instytucja finansowa jest zaangażowana w przelew, pomagając zapewnić bezpieczne i dokładne dostarczanie płatności międzynarodowych.
Format kodu SWIFT/BIC
Kod SWIFT/BIC ma od 8 do 11 znaków i identyfikuje konkretny bank i oddział na świecie. Każda część kodu ma znaczenie:
Kod banku (AAAA): 4 litery, które reprezentują bank - często skrócona wersja jego nazwy.
Kod kraju (BB): 2 litery wskazujące, w którym kraju znajduje się bank.
Kod lokalizacji (CC): 2 znaki (litery lub cyfry) wskazujące siedzibę lub region banku.
Kod oddziału (123): 3 cyfry określające konkretną gałąź. Jeśli ta sekcja jest „XXX”, odnosi się do siedziby głównej banku.
Przykład kodu SWIFT
Kiedy potrzebujesz kodu SWIFT/BIC?
Możesz potrzebować kodu SWIFT/BIC podczas wysyłania lub odbierania pieniędzy za granicę. Pomaga skierować przelew do właściwego banku i oddziału. Niektóre kraje mogą również wymagać dodatkowych informacji, takich jak numer IBAN lub kod lokalnego banku, w zależności od miejsca docelowego.
Gdzie mogę znaleźć mój kod SWIFT/BIC?
Zazwyczaj kod SWIFT/BIC można znaleźć w bankowości internetowej, na wyciągu bankowym lub na stronie internetowej banku. Możesz również użyć naszej wyszukiwarki kodów SWIFT/BIC, aby wyszukać poprawny kod dla banku i oddziału.
Xe cieszy się zaufaniem milionów ludzi na całym świecie
Znasz już swój kod SWIFT/BIC? Niech twoje pieniądze ruszą.
Niezależnie od tego, czy wysyłasz pieniądze do swoich bliskich, czy kupujesz swój wymarzony dom za granicą, Xe zapewnia Ci ochronę. Wysyłaj pieniądze do ponad 190 krajów w ponad 130 walutach.
Często zadawane pytania dotyczące kodu SWIFT/BIC
Kod SWIFT to unikalny identyfikator używany do rozpoznawania banków i instytucji finansowych na całym świecie w przypadku międzynarodowych przelewów pieniężnych. SWIFT oznacza Towarzystwo Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. Kody te pomagają zapewnić, że płatności są kierowane do właściwego banku i kraju. Typowy kod SWIFT ma długość 8 lub 11 znaków i zawiera informacje o banku, kraju, lokalizacji, a czasem konkretnym oddziale.
Kod BIC lub kod identyfikacyjny banku jest taki sam jak kod SWIFT. Służy do identyfikacji konkretnego banku podczas dokonywania przelewów międzynarodowych. Podczas gdy niektóre kraje lub banki używają terminu " BIC ", a inne mówią " kod SWIFT, " odnoszą się do tego samego formatu kodu i służą temu samemu celowi — zapewnieniu, że fundusze dotrą do właściwej instytucji finansowej.
Kody SWIFT pomagają bankom bezpiecznie i dokładnie komunikować się podczas międzynarodowych przelewów pieniężnych. Kiedy wysyłasz pieniądze za granicę, Twój bank używa kodu SWIFT odbiorcy, aby zidentyfikować bank otrzymujący i jego lokalizację. Każdy kod zawiera:
Kod banku (4 litery)
Kod kraju (2 litery)
Kod lokalizacji (2 litery lub cyfry)
Opcjonalny kod oddział u (3 znaki)
Ten globalny system zapewnia efektywne i bezpieczne kierowanie płatności do właściwego miejsca docelowego.
Nie ma funkcjonalnej różnicy między kodem SWIFT a kodem BIC. Terminy są używane zamiennie. " SWIFT " odnosi się do międzynarodowej sieci (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), która opracowała system i zarządza nim. " BIC " oznacza Bank Identifier Code, który jest formalnym terminem dla samego kodu. Niezależnie od tego, czy są oznaczone jako SWIFT, czy BIC, oznaczają to samo.
Kod SWIFT identyfikuje bank, podczas gdy IBAN (International Bank Account Number) identyfikuje indywidualne konto w tym banku. Kody SWIFT zapewniają, że pieniądze trafiają do właściwej instytucji; IBAN zapewniają, że dotrą do właściwego konta. W przypadku przelewów międzynarodowych - zwłaszcza w Europie - często potrzebujesz obu, aby pomyślnie zakończyć transakcję.
Kod SWIFT jest używany do międzynarodowych przelewów pieniężnych i identyfikuje konkretny bank i oddział otrzymujący płatność w dowolnym miejscu na świecie. Natomiast numer routingu jest używany do przelewów krajowych w Stanach Zjednoczonych i identyfikuje instytucję finansową zaangażowaną w transakcję. Kody SWIFT mają 8—11 znaków alfanumerycznych, podczas gdy numery routingu to 9-cyfrowe kody. Mówiąc najprościej, kody SWIFT służą do przelewów globalnych, a numery routingu są przeznaczone do płatności w USA.
Kod SWIFT jest używany do międzynarodowych przelewów pieniężnych i identyfikuje konkretny bank i oddział otrzymujący środki na całym świecie. Z drugiej strony kod sortowania jest używany do płatności krajowych w Wielkiej Brytanii i Irlandii i pomaga kierować płatności do właściwego banku i oddziału lokalnie. Kody SWIFT mają 8—11 znaków alfanumerycznych, podczas gdy kody sortowania to liczby 6-cyfrowe. Krótko mówiąc, kody SWIFT służą do przelewów globalnych, podczas gdy kody sortowania są używane do transakcji lokalnych w Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Nie zawsze. Niektóre banki używają jednego kodu SWIFT (zwykle kody centrali kończą się na XXX) dla wszystkich oddziałów. Inni przypisują unikalne kody SWIFT do poszczególnych gałęzi, często z określonymi trzema ostatnimi znakami. Jeśli odbiorca podaje kod specyficzny dla oddziału, najlepiej go użyć - może to przyspieszyć przetwarzanie lub zapewnić szybsze dotarcie płatności do właściwej lokalizacji.
Aby skorzystać z wyszukiwarki kodów SWIFT, po prostu wprowadź swój kraj i nazwę banku, aby rozpocząć. Jeśli znasz miasto, możesz je dodać, aby zawęzić wyniki, ale nie jest to wymagane. Gdy znajdziesz odpowiedni kod SWIFT/BIC, użyj go podczas przelewu międzynarodowego, aby upewnić się, że Twoje pieniądze trafią do właściwej instytucji finansowej.
Zrzeczenie się odpowiedzialności
Kody SWIFT, nazwy banków, adresy i inne powiązane informacje podane na tej stronie służą wyłącznie do celów informacyjnych. Chociaż staramy się zapewnić dokładność, Xe nie gwarantuje, że informacje są kompletne, aktualne lub wolne od błędów. Szczegóły mogą ulec zmianie bez powiadomienia i mogą nie odzwierciedlać najnowszych danych dostępnych od odpowiednich instytucji finansowych.
Xe nie składa żadnych oświadczeń dotyczących pozycji prawnej, statusu regulacyjnego lub integralności operacyjnej jakiegokolwiek banku, instytucji finansowej lub pośrednika wymienionego na liście. Nie popieramy ani nie weryfikujemy legalności żadnego włączonego podmiotu, ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie dostarczonych informacji przez użytkownika.
Wszelkie transakcje finansowe lub decyzje podejmowane na podstawie tych informacji są dokonywane na własne ryzyko. Xe nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, opóźnienia lub szkody wynikające z polegania na danych ani z jakichkolwiek kontaktów z osobami trzecimi, których informacje są wyświetlane na tej stronie.
Zalecamy niezależną weryfikację wszystkich szczegółów w odpowiedniej instytucji finansowej przed rozpoczęciem jakiejkolwiek transakcji.
Niniejsze zastrzeżenie jest dostarczane wyłącznie w języku angielskim i nie zostało przetłumaczone. Chociaż reszta tej strony może pojawić się w wybranym języku, zastrzeżenie prawne pozostaje w języku angielskim, aby zachować jego dokładność i zamiar.