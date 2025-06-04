Kody SWIFT pomagają bankom bezpiecznie i dokładnie komunikować się podczas międzynarodowych przelewów pieniężnych. Kiedy wysyłasz pieniądze za granicę, Twój bank używa kodu SWIFT odbiorcy, aby zidentyfikować bank otrzymujący i jego lokalizację. Każdy kod zawiera:

Kod banku (4 litery)

Kod kraju (2 litery)

Kod lokalizacji (2 litery lub cyfry)

Opcjonalny kod oddział u (3 znaki)

Ten globalny system zapewnia efektywne i bezpieczne kierowanie płatności do właściwego miejsca docelowego.