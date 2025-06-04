Wyszukaj kody SWIFT/BIC według kraju
Wybierz kraj spod dołu, aby wyświetlić kody SWIFT/BIC dla banków w tym regionie, w tym konkretnych oddziałów.
Wszystkie kraje
albania
algeria
andorra
angola
anguilla
antigua and barbuda
argentina
armenia
aruba
australia
austria
azerbaijan
bahamas
bahrain
bangladesh
barbados
belarus
belgium
belize
benin
bermuda
bhutan
bolivia, plurinational state of
bonaire, sint eustatius and saba
bosnia and herzegovina
botswana
brazil
brunei darussalam
bulgaria
burkina faso
cabo verde
cambodia
cameroon
canada
cayman islands
chile
china
colombia
comoros
cook islands
costa rica
cote d'ivoire
croatia
curacao
cyprus
czechia
denmark
djibouti
dominica
dominican republic
ecuador
egypt
el salvador
equatorial guinea
estonia
eswatini
ethiopia
falkland islands (malvinas)
faroe islands
fiji
finland
france
french polynesia
gabon
gambia
georgia
germany
ghana
gibraltar
greece
greenland
grenada
guadeloupe
guam
guatemala
guernsey
guinea
guinea-bissau
guyana
haiti
holy see
honduras
hong kong
hungary
iceland
india
indonesia
iraq
ireland
isle of man
israel
italy
jamaica
japan
jersey
jordan
kazakhstan
kenya
kiribati
korea, republic of
kosovo, republic of
kuwait
kyrgyzstan
lao people's democratic republic
latvia
lebanon
lesotho
liberia
libya
liechtenstein
lithuania
luxembourg
macao
madagascar
malawi
malaysia
maldives
mali
malta
marshall islands
martinique
mauritania
mauritius
mayotte
mexico
moldova, republic of
monaco
mongolia
montenegro
montserrat
morocco
mozambique
myanmar
namibia
nepal
netherlands
new caledonia
new zealand
nicaragua
niger
nigeria
north macedonia
norway
oman
pakistan
palau
palestine, state of
panama
papua new guinea
paraguay
peru
philippines
poland
portugal
puerto rico
qatar
reunion
romania
russian federation
rwanda
saint kitts and nevis
saint lucia
saint vincent and the grenadines
samoa
san marino
sao tome and principe
saudi arabia
senegal
serbia
seychelles
sierra leone
singapore
sint maarten (dutch part)
slovakia
slovenia
solomon islands
somalia
south africa
south sudan
spain
sri lanka
st helena,ascension and tristan da cunha
suriname
sweden
switzerland
taiwan
tajikistan
tanzania, united republic of
thailand
timor-leste
togo
tonga
trinidad and tobago
tunisia
turkiye
turkmenistan
turks and caicos islands
tuvalu
uganda
ukraine
united arab emirates
united kingdom
united states of america
uruguay
uzbekistan
vanuatu
venezuela (bolivarian republic of)
viet nam
virgin islands, british
wallis and futuna
yemen
zambia
zimbabwe
Po co przelać za pomocą Xe zamiast tradycyjnych banków?
Lepsze stawki
Porównaj nas ze swoim bankiem i odkryj oszczędności. Nasze stawki często przewyższają główne banki, maksymalizując wartość Twojego przelewu.
Niższe opłaty
Pokazujemy Ci wszystkie opłaty z góry przed potwierdzeniem przelewu, abyś dokładnie wiedział, za co płacisz. Nasze niższe opłaty oznaczają dla Ciebie większe oszczędności.
Szybsze transfery
Większość przelewów odbywa się tego samego dnia. Rozumiemy, że jeśli chodzi o Twoje pieniądze, czas ma znaczenie.
Wysyłaj pieniądze za pomocą Xe
Porównaj stawki swojego banku z Xe i odblokuj najlepszy stosunek jakości do swoich międzynarodowych przelewów pieniężnych SWIFT. Twój pierwszy przelew jest w odległości zaledwie kilku kliknięć - zarejestruj się za darmo i wyślij pieniądze w kilka minut.
Zrzeczenie się odpowiedzialności
Kody SWIFT, nazwy banków, adresy i inne powiązane informacje podane na tej stronie służą wyłącznie do celów informacyjnych. Chociaż staramy się zapewnić dokładność, Xe nie gwarantuje, że informacje są kompletne, aktualne lub wolne od błędów. Szczegóły mogą ulec zmianie bez powiadomienia i mogą nie odzwierciedlać najnowszych danych dostępnych od odpowiednich instytucji finansowych.
Xe nie składa żadnych oświadczeń dotyczących pozycji prawnej, statusu regulacyjnego lub integralności operacyjnej jakiegokolwiek banku, instytucji finansowej lub pośrednika wymienionego na liście. Nie popieramy ani nie weryfikujemy legalności żadnego włączonego podmiotu, ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie dostarczonych informacji przez użytkownika.
Wszelkie transakcje finansowe lub decyzje podejmowane na podstawie tych informacji są dokonywane na własne ryzyko. Xe nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, opóźnienia lub szkody wynikające z polegania na danych ani z jakichkolwiek kontaktów z osobami trzecimi, których informacje są wyświetlane na tej stronie.
Zalecamy niezależną weryfikację wszystkich szczegółów w odpowiedniej instytucji finansowej przed rozpoczęciem jakiejkolwiek transakcji.
Niniejsze zastrzeżenie jest dostarczane wyłącznie w języku angielskim i nie zostało przetłumaczone. Chociaż reszta tej strony może pojawić się w wybranym języku, zastrzeżenie prawne pozostaje w języku angielskim, aby zachować jego dokładność i zamiar.