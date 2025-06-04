Zostań partnerem biznesowym z Xe w zakresie płatności globalnych

Dołącz do setek firm współpracujących z Xe, aby zapewnić międzynarodowe przelewy pieniężne, rozwiązania do zarządzania ryzykiem walutowym i najnowocześniejsze integracje technologiczne. Wybieraj spośród wielu opcji partnerstwa, aby ulepszyć swoją ofertę biznesową przy jednoczesnym zarabianiu dodatkowych przychodów. Skontaktuj się z nami już dziś, aby rozpocząć współpracę z Xe!

Zostań partnerem już dziś
Send money overseas

Zostań partnerem partnerskim

Partnerzy transferów pieniężnych i partnerzy polecający

Jeśli Twoi odbiorcy muszą wysyłać pieniądze za granicę lub chcesz zarabiać na ruchu w witrynie, Xe oferuje skuteczne rozwiązanie. Nasz program partnerski pozwala zarabiać na ruchu dzięki łatwym w użyciu linkom śledzącym, raportom wydajności w czasie rzeczywistym i narzędziom kreatywnym. Współpracujemy z firmami, takimi jak porównywarki cen i publikacje, takie jak The Times.

Dowiedz się więcej o programie partnerskim Xe
Secure your best exchange rates for global business transfers

Zarabiaj dzięki partnerstwom Xe

Udział w przychodach i partnerstwa wprowadzające

Pomóż swoim klientom zaoszczędzić czas i pieniądze na płatnościach międzynarodowych, jednocześnie tworząc nowy strumień dochodów dla Twojej firmy, współpracując z Xe. Kiedy polecasz Xe swoim klientom, będziesz cieszyć się możliwościami podziału przychodów, a Twoi klienci skorzystają z lepszych kursów wymiany i bez opłat. Jako partner Xe uzyskasz dostęp do zestawu narzędzi i widżetów, które zwiększą Twoją witrynę i zwiększają zaangażowanie.

Zostań partnerem Xe

Kto powinien współpracować z Xe?

Xe współpracuje z wieloma typami firm, aby dostarczać dostosowane do potrzeb międzynarodowe rozwiązania płatnicze. Niezależnie od tego, czy szukasz informacji rynkowych, płynnej integracji oprogramowania czy nowych możliwości przychodów, Xe oferuje narzędzia i technologie wspierające Twoją firmę i klientów.

Konsultantów

Uzyskaj dostęp do szczegółowych informacji na temat rynku wymiany walut, w tym danych w czasie rzeczywistym, kursów walut i analizy zysków/strat.

Stowarzyszenia

Wyprzedzaj wahania i trendy rynkowe, umożliwiając dokonywanie świadomych płatności międzynarodowych we właściwym czasie za najkorzystniejsze stawki.

Oprogramowanie VAR

Rozszerz swoją ofertę usług, zmieniając markę międzynarodowych rozwiązań płatniczych Xe jako własne, aby generować dodatkowe przychody.

Technologia

Połącz nasze międzynarodowe rozwiązania płatnicze z technologią Twojej firmy, aby oferować klientom kompleksowe pakiety usług.

Integrator oprogramowania

Bezproblemowo osadzaj rozwiązania integracyjne Xe ERP w swoim oprogramowaniu, aby umożliwić globalne możliwości transferu pieniędzy. Wykorzystaj moc technologii Xe.

Aplikacje

Zintegruj technologię Xe ze swoją aplikacją, aby zapewnić swoim klientom proste i bezpieczne płatności międzynarodowe w ponad 190 krajach i ponad 130 walutach.

Korzyści z współpracy z Xe

Współpracując z Xe, zyskujesz dostęp do bezpiecznych płatności, skalowalnych rozwiązań i innowacyjnej globalnej sieci płatniczej. Wszystko to jest wspierane przez konkurencyjne kursy wymiany, eksperckie wsparcie walutowe i zaufana sieć obejmująca ponad 190 krajów i ponad 130 walut.

Bezpieczne płatności

Twoje pieniądze są chronione przez uwierzytelnianie wieloskładnikowe, regularne skanowanie i kontrole bezpieczeństwa, dzięki czemu możesz bezpiecznie wysyłać płatności.

Sieć globalna

Nasza współpraca z Dandelion Payments zapewnia dostęp do rozległej globalnej sieci obejmującej ponad 190 krajów i ponad 130 walut.

Rozwiązania skalowalne

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pojedynczych przelewów, czy płatności masowych, nasze rozwiązania są dostosowane do Twoich wymagań biznesowych na każdą skalę.

Konkurencyjne stawki

Uzyskaj dostęp do naszych konkurencyjnych kursów wymiany walut, aby zapewnić najwyższy stosunek jakości do ceny za każdym razem, gdy dokonujesz przelewu.

Innowacyjna technologia

Nasza innowacyjna technologia ewoluuje, aby zapewnić wgląd w walutę w czasie rzeczywistym, niezawodne bezpieczeństwo i płynne globalne płatności.

Wsparcie ekspertów

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu nasi doświadczeni dealerzy są tutaj, aby pomóc Ci zrozumieć rynek i ulepszyć strategię wymiany walut.

Foreign exchange in 130+ currencies

Partnerstwa White Label

Partnerstwa White Label dla bezproblemowych płatności

Oferuj globalne rozwiązania płatnicze Xe pod swoją marką dzięki partnerstwom białym etykietowym. Zapewnij swoim klientom konkurencyjne kursy wymiany walut, zaawansowane narzędzia zarządzania ryzykiem i bezpieczne transfery międzynarodowe — wszystko to oparte na najnowocześniejszej technologii Xe. Przy minimalnym lub żadnym dodatkowym rozwoju proces integracji jest prosty i bezproblemowy.

Bezproblemowe rozwiązania API

Płatności międzynarodowe nie muszą być skomplikowane. Nasze rozwiązania API upraszczają proces:

API płatności

Zintegruj interfejs API płatności Xe, aby pomóc swoim klientom w dokonywaniu szybkich i bezpiecznych płatności międzynarodowych.

Dowiedz się więcej

API danych walutowych

Uzyskaj dostęp do informacji walutowych w czasie rzeczywistym dla ponad 220 walut, pochodzących od najlepszych dostawców danych finansowych i banków.

Dowiedz się więcej

Interfejs API płatności masowych

Uprość przelewy zbiorcze, wysyłając płatności do dostawców, pracowników i dostawców w ponad 190 krajach.

Dowiedz się więcej

Partnerzy integracji ERP firmy Xe

Integrujemy się z oprogramowaniem takim jak Sage Intacct, Microsoft Dynamics 365 Finance i Microsoft Dynamics 365 Business Central, aby uprościć płatności i zarządzanie danymi finansowymi.

Sage Intacct

Osadź Xe w Sage Intacct, aby zautomatyzować transakcje, uzyskiwać dostęp do stawek w czasie rzeczywistym i zarządzać danymi finansowymi.

Dowiedz się więcej

Dynamics 365 Finanse

Zmniejsz czas spędzany na zarządzaniu płatnościami krajowymi i globalnymi, gdy osadzasz Xe w Microsoft Dynamics 365 Finance.

Dowiedz się więcej

Dynamics 365 BC

Zintegruj Xe z Dynamics 365 Business Central, aby łatwo wysyłać, śledzić i raportować płatności międzynarodowe.

Dowiedz się więcej
JFD Brokers Featured Data Partnership

Wyróżniony partner danych Xe - JFD Brokers

JFD Brokers działa jako elektroniczne środowisko handlu dla wyrafinowanych inwestorów detalicznych i partnerów instytucjonalnych. Zapewniają wyjątkową funkcjonalność handlową, zasięg rynkowy, głębokość płynności, szybkość realizacji i solidną skalowalność IT przy konkurencyjnych kosztach handlowych.

Rozpocznij pracę jako partner z Xe

Podziel się swoim zainteresowaniem zostaniem partnerem korporacyjnym z Xe, a my dostosowujemy rozwiązanie do Twoich potrzeb biznesowych. Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół partnerski wkrótce się z Tobą skontaktuje.

Partnerstwa FAQ

Dołącz do programu partnerskiego Xe, aby zacząć zarabiać na swoim ruchu. Wyślemy Ci wypłatę za każdego klienta, która zakończy się udaną konwersją. Śledź swoje zarobki i sprawdź, jak działa Twój link partnerski z pulpitu Impact Radius. Xe zapewnia:

  • Śledzenie linków

  • Kreatywne banery i narzędzia

  • Pulpity nawigacyjne wydajności w czasie rzeczywistym

Xe oferuje kilka opcji partnerstwa, w tym:

Programy partnerskie i polecające: Zarabiaj pieniądze za pomocą łatwego w użyciu linku partnerskiego Xe. Uzyskaj raporty wydajności w czasie rzeczywistym i narzędzia kreatywne.

Udział w przychodach i partnerstwa wprowadzające: Poleć swoich klientów do Xe i zarobić część przychodów z każdej nowej generowanej firmy.

Partnerstwa z białą etykietą: Zapewnij globalne usługi płatnicze Xe za pośrednictwem swojej marki dzięki partnerstwu białej etykiety.

Partnerstwa z białą etykietą pozwalają oferować globalne możliwości płatności Xe jako własne, zachowując tożsamość marki Twojej firmy. Partnerstwa z białą etykietą pomagają również uniknąć dodatkowych wysiłków rozwojowych, dostarczając technologię Xe i rozwiązania FX.

Współpracujemy z wszelkiego rodzaju firmami, aby oferować międzynarodowe rozwiązania płatnicze.

  • Doradcy i doradcy finansowi

  • Firmy technologiczne i programiści aplikacji

  • Stowarzyszenia

  • Dostawcy oprogramowania, VAR i integratorzy

  • Media, marketerzy afiliacyjni i twórcy treści

Wypełnij formularz zainteresowań, aby dowiedzieć się więcej o Twojej firmie. Członek zespołu Xe skontaktuje się z Tobą, aby omówić, w jaki sposób możemy znaleźć rozwiązania, które najlepiej odpowiadają potrzebom Twojej firmy.