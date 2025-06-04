- Home
- Business Partnerships with Xe for Global Payments - Xe
Zostań partnerem biznesowym z Xe w zakresie płatności globalnych
Dołącz do setek firm współpracujących z Xe, aby zapewnić międzynarodowe przelewy pieniężne, rozwiązania do zarządzania ryzykiem walutowym i najnowocześniejsze integracje technologiczne. Wybieraj spośród wielu opcji partnerstwa, aby ulepszyć swoją ofertę biznesową przy jednoczesnym zarabianiu dodatkowych przychodów. Skontaktuj się z nami już dziś, aby rozpocząć współpracę z Xe!
Zostań partnerem partnerskim
Partnerzy transferów pieniężnych i partnerzy polecający
Jeśli Twoi odbiorcy muszą wysyłać pieniądze za granicę lub chcesz zarabiać na ruchu w witrynie, Xe oferuje skuteczne rozwiązanie. Nasz program partnerski pozwala zarabiać na ruchu dzięki łatwym w użyciu linkom śledzącym, raportom wydajności w czasie rzeczywistym i narzędziom kreatywnym. Współpracujemy z firmami, takimi jak porównywarki cen i publikacje, takie jak The Times.
Zarabiaj dzięki partnerstwom Xe
Udział w przychodach i partnerstwa wprowadzające
Pomóż swoim klientom zaoszczędzić czas i pieniądze na płatnościach międzynarodowych, jednocześnie tworząc nowy strumień dochodów dla Twojej firmy, współpracując z Xe. Kiedy polecasz Xe swoim klientom, będziesz cieszyć się możliwościami podziału przychodów, a Twoi klienci skorzystają z lepszych kursów wymiany i bez opłat. Jako partner Xe uzyskasz dostęp do zestawu narzędzi i widżetów, które zwiększą Twoją witrynę i zwiększają zaangażowanie.
Kto powinien współpracować z Xe?
Xe współpracuje z wieloma typami firm, aby dostarczać dostosowane do potrzeb międzynarodowe rozwiązania płatnicze. Niezależnie od tego, czy szukasz informacji rynkowych, płynnej integracji oprogramowania czy nowych możliwości przychodów, Xe oferuje narzędzia i technologie wspierające Twoją firmę i klientów.
Konsultantów
Uzyskaj dostęp do szczegółowych informacji na temat rynku wymiany walut, w tym danych w czasie rzeczywistym, kursów walut i analizy zysków/strat.
Stowarzyszenia
Wyprzedzaj wahania i trendy rynkowe, umożliwiając dokonywanie świadomych płatności międzynarodowych we właściwym czasie za najkorzystniejsze stawki.
Oprogramowanie VAR
Rozszerz swoją ofertę usług, zmieniając markę międzynarodowych rozwiązań płatniczych Xe jako własne, aby generować dodatkowe przychody.
Technologia
Połącz nasze międzynarodowe rozwiązania płatnicze z technologią Twojej firmy, aby oferować klientom kompleksowe pakiety usług.
Integrator oprogramowania
Bezproblemowo osadzaj rozwiązania integracyjne Xe ERP w swoim oprogramowaniu, aby umożliwić globalne możliwości transferu pieniędzy. Wykorzystaj moc technologii Xe.
Aplikacje
Zintegruj technologię Xe ze swoją aplikacją, aby zapewnić swoim klientom proste i bezpieczne płatności międzynarodowe w ponad 190 krajach i ponad 130 walutach.
Korzyści z współpracy z Xe
Współpracując z Xe, zyskujesz dostęp do bezpiecznych płatności, skalowalnych rozwiązań i innowacyjnej globalnej sieci płatniczej. Wszystko to jest wspierane przez konkurencyjne kursy wymiany, eksperckie wsparcie walutowe i zaufana sieć obejmująca ponad 190 krajów i ponad 130 walut.
Bezpieczne płatności
Twoje pieniądze są chronione przez uwierzytelnianie wieloskładnikowe, regularne skanowanie i kontrole bezpieczeństwa, dzięki czemu możesz bezpiecznie wysyłać płatności.
Sieć globalna
Nasza współpraca z Dandelion Payments zapewnia dostęp do rozległej globalnej sieci obejmującej ponad 190 krajów i ponad 130 walut.
Rozwiązania skalowalne
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pojedynczych przelewów, czy płatności masowych, nasze rozwiązania są dostosowane do Twoich wymagań biznesowych na każdą skalę.
Konkurencyjne stawki
Uzyskaj dostęp do naszych konkurencyjnych kursów wymiany walut, aby zapewnić najwyższy stosunek jakości do ceny za każdym razem, gdy dokonujesz przelewu.
Innowacyjna technologia
Nasza innowacyjna technologia ewoluuje, aby zapewnić wgląd w walutę w czasie rzeczywistym, niezawodne bezpieczeństwo i płynne globalne płatności.
Wsparcie ekspertów
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu nasi doświadczeni dealerzy są tutaj, aby pomóc Ci zrozumieć rynek i ulepszyć strategię wymiany walut.
Partnerstwa White Label
Partnerstwa White Label dla bezproblemowych płatności
Oferuj globalne rozwiązania płatnicze Xe pod swoją marką dzięki partnerstwom białym etykietowym. Zapewnij swoim klientom konkurencyjne kursy wymiany walut, zaawansowane narzędzia zarządzania ryzykiem i bezpieczne transfery międzynarodowe — wszystko to oparte na najnowocześniejszej technologii Xe. Przy minimalnym lub żadnym dodatkowym rozwoju proces integracji jest prosty i bezproblemowy.
Bezproblemowe rozwiązania API
Płatności międzynarodowe nie muszą być skomplikowane. Nasze rozwiązania API upraszczają proces:
API płatności
Zintegruj interfejs API płatności Xe, aby pomóc swoim klientom w dokonywaniu szybkich i bezpiecznych płatności międzynarodowych.
API danych walutowych
Uzyskaj dostęp do informacji walutowych w czasie rzeczywistym dla ponad 220 walut, pochodzących od najlepszych dostawców danych finansowych i banków.
Interfejs API płatności masowych
Uprość przelewy zbiorcze, wysyłając płatności do dostawców, pracowników i dostawców w ponad 190 krajach.
Partnerzy integracji ERP firmy Xe
Integrujemy się z oprogramowaniem takim jak Sage Intacct, Microsoft Dynamics 365 Finance i Microsoft Dynamics 365 Business Central, aby uprościć płatności i zarządzanie danymi finansowymi.
Sage Intacct
Osadź Xe w Sage Intacct, aby zautomatyzować transakcje, uzyskiwać dostęp do stawek w czasie rzeczywistym i zarządzać danymi finansowymi.
Dynamics 365 Finanse
Zmniejsz czas spędzany na zarządzaniu płatnościami krajowymi i globalnymi, gdy osadzasz Xe w Microsoft Dynamics 365 Finance.
Dynamics 365 BC
Zintegruj Xe z Dynamics 365 Business Central, aby łatwo wysyłać, śledzić i raportować płatności międzynarodowe.
Wyróżniony partner danych Xe - JFD Brokers
JFD Brokers działa jako elektroniczne środowisko handlu dla wyrafinowanych inwestorów detalicznych i partnerów instytucjonalnych. Zapewniają wyjątkową funkcjonalność handlową, zasięg rynkowy, głębokość płynności, szybkość realizacji i solidną skalowalność IT przy konkurencyjnych kosztach handlowych.
Rozpocznij pracę jako partner z Xe
Podziel się swoim zainteresowaniem zostaniem partnerem korporacyjnym z Xe, a my dostosowujemy rozwiązanie do Twoich potrzeb biznesowych. Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół partnerski wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Partnerstwa FAQ
Dołącz do programu partnerskiego Xe, aby zacząć zarabiać na swoim ruchu. Wyślemy Ci wypłatę za każdego klienta, która zakończy się udaną konwersją. Śledź swoje zarobki i sprawdź, jak działa Twój link partnerski z pulpitu Impact Radius. Xe zapewnia:
Śledzenie linków
Kreatywne banery i narzędzia
Pulpity nawigacyjne wydajności w czasie rzeczywistym
Xe oferuje kilka opcji partnerstwa, w tym:
Programy partnerskie i polecające: Zarabiaj pieniądze za pomocą łatwego w użyciu linku partnerskiego Xe. Uzyskaj raporty wydajności w czasie rzeczywistym i narzędzia kreatywne.
Udział w przychodach i partnerstwa wprowadzające: Poleć swoich klientów do Xe i zarobić część przychodów z każdej nowej generowanej firmy.
Partnerstwa z białą etykietą: Zapewnij globalne usługi płatnicze Xe za pośrednictwem swojej marki dzięki partnerstwu białej etykiety.
Partnerstwa z białą etykietą pozwalają oferować globalne możliwości płatności Xe jako własne, zachowując tożsamość marki Twojej firmy. Partnerstwa z białą etykietą pomagają również uniknąć dodatkowych wysiłków rozwojowych, dostarczając technologię Xe i rozwiązania FX.
Współpracujemy z wszelkiego rodzaju firmami, aby oferować międzynarodowe rozwiązania płatnicze.
Doradcy i doradcy finansowi
Firmy technologiczne i programiści aplikacji
Stowarzyszenia
Dostawcy oprogramowania, VAR i integratorzy
Media, marketerzy afiliacyjni i twórcy treści
Wypełnij formularz zainteresowań, aby dowiedzieć się więcej o Twojej firmie. Członek zespołu Xe skontaktuje się z Tobą, aby omówić, w jaki sposób możemy znaleźć rozwiązania, które najlepiej odpowiadają potrzebom Twojej firmy.