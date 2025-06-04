- Home
- API płatności dla firm & Przetwarzanie płatności międzynarodowych - Xe
Wzmocnienie pozycji firm każdej wielkości
Interfejs API płatności dla transakcji globalnych
Zintegruj interfejs API płatności Xe bezpośrednio ze swoją platformą, aby zapewnić bezpieczne i wydajne płatności międzynarodowe. Jako wiodące rozwiązanie API płatności dla firm, nasz interfejs API upraszcza transakcje transgraniczne, oszczędzając czas i pieniądze.
Zaufane przez światowych liderów branży
Dołącz do firm na całym świecie, które polegają na Xe w celu zapewnienia bezpiecznych, szybkich i niezawodnych przelewów pieniężnych.
Wysyłaj pieniądze do ponad 220 krajów za pomocą interfejsu API Xe
Pomagamy firmom każdej wielkości osiągnąć ich cele, upraszczając płatności międzynarodowe. Integrując interfejs API płatności Xe bezpośrednio z platformą, możesz wysyłać płatności do ponad 220 krajów, oszczędzać na opłatach bankowych i korzystać z konkurencyjnych kursów walut.
Dla Twoich klientów i partnerów jest to doskonały sposób na zwiększenie przychodów poprzez oferowanie międzynarodowych opcji płatności na swojej platformie.
Prosta integracja dla programistów
Zapewniamy narzędzia i zasoby, aby ułatwić Twojemu zespołowi integrację interfejsu API Xe Payments.
Środowisko piaskownicy
Nasze środowisko piaskownicy umożliwia testowanie integracji bez wpływu na dane na żywo lub systemy bankowe.
Dokumenty API programisty
Nasze dokumenty API zawierają łatwe do naśladowania instrukcje i przykłady kodu, aby usprawnić implementację programistów.
Obsługa klienta
Po skonfigurowaniu przydzielimy Ci menedżera konta, który pomoże Ci w rozwiązywaniu wszelkich pytań.
Fintech, eCommerce i branża turystyczna
Korzyści API płatności dla Twojej firmy
Wysyłaj pieniądze do ponad 220 krajów: Włącz globalne płatności bezpośrednio z platformy, zapewniając wygodę zarówno Tobie, jak i Twoim klientom.
Bezproblemowa integracja: Łatwo integruj nasz interfejs API płatności ze swoją platformą, aby tworzyć rozwiązania, które sprawią, że Twoi klienci będą wracać.
Konkurencyjne kursy wymiany: Skorzystaj z naszych konkurencyjnych kursów, aby przeliczyć środki zawsze, gdy Twoja firma tego wymaga.
Dodatkowy przychód: Odblokuj możliwości dzięki międzynarodowym opcjom płatności.
Potężny interfejs API, który pomaga zautomatyzować płatności
Dokładne transakcje: Zadbaj o zadowolenie klientów dzięki szybkim, bezpiecznym i bezbłędnym transakcjom, które eliminują ryzyko związane z obsługą ręczną.
Automatyzacja faktur: Uprość zarządzanie fakturami za granicą dzięki automatycznemu tworzeniu faktur, wysyłaniu, przetwarzaniu płatności i śledzeniu.
Bezpośrednie wypłaty bankowe: Wysyłaj pieniądze bezpośrednio na konta bankowe dostawcy, aby uzyskać szybkie i bezproblemowe płatności biznesowe.
Jak rozpocząć korzystanie z Payments API
Uprość globalne procesy płatności w czterech prostych krokach:
Utwórz konto
Skontaktuj się z nami, aby założyć konto Xe Sandbox i sprawdzić nasze różne rozwiązania.
Przetestuj i integruj
Skorzystaj z naszych obszernych dokumentów, aby przetestować i zintegrować API płatności bezpośrednio z produktami.
Zweryfikuj i uruchom
Przejrzyj swoją integrację, aby upewnić się, że działa płynnie i jesteś gotowy do uruchomienia!
Przetwarzanie płatności
Po uruchomieniu nasz interfejs API automatyzuje transakcje, oszczędzając czas i zmniejszając obciążenie ręczne.
Stworzony z myślą o skalowalności i niezawodności
Dowiedz się, dlaczego interfejs API płatności Xe jest najlepszym wyborem dla Twoich globalnych transferów biznesowych:
Skalowalny
Nasz projekt interfejsu API RESTful wspiera wydajny rozwój, testowanie i skalowanie w miarę rozwoju Twojej firmy.
Bezpieczny
Wiodące w branży praktyki szyfrowania i bezpieczeństwa zapewniają ochronę transakcji i danych.
Niezawodny
Wspierany ponad 30-letnim doświadczeniem w płatnościach międzynarodowych, Xe zapewnia dokładne, niezawodne i wyniki.
Skontaktuj się z naszymi ekspertami API
Skontaktuj się z nami już dziś, aby omówić swoje konkretne potrzeby. Dzięki interfejsowi API płatności Xe możesz usprawnić globalne przetwarzanie płatności, obniżyć koszty i zapewnić swoim klientom płynną obsługę.
Pytania dotyczące interfejsu API płatności
Interfejs Xe Payments API pomaga firmom zintegrować międzynarodowe możliwości płatności bezpośrednio z własną platformą. Pozwala Tobie i Twoim klientom dokonywać globalnych transakcji w czasie rzeczywistym z konkurencyjnymi kursami wymiany i niezawodnym przetwarzaniem.
Tak. Aby proces integracji był prosty, zapewniamy narzędzia i zasoby, takie jak:
Pełna dokumentacja API z próbkami kodu
Środowisko piaskownicy do bezpiecznego testowania
Wsparcie dla dedykowanych menedżerów kont
Aby zintegrować interfejs API płatności Xe, wykonaj następujące cztery proste kroki:
Utwórz konto Xe i poproś o dostęp do piaskownicy.
Skorzystaj z dokumentacji, aby przetestować i zintegrować API.
Ukończ weryfikację i uruchom na żywo.
Rozpocznij przetwarzanie automatycznych płatności globalnych!
Interfejs API płatności został zaprojektowany tak, aby dostosować się do Twojej firmy w miarę jej rozwoju. Niezależnie od tego, czy jesteś startupem, czy przedsiębiorstwem, Payments API obsługuje transakcje o dużej objętości bez utraty wydajności.
Tak. Interfejs Xe Payments API obsługuje automatyzację faktur, dzięki czemu możesz efektywnie tworzyć, wysyłać, przetwarzać i śledzić faktury w systemie.
Aby porozmawiać z kimś o cenach, skontaktuj się z nami, aby omówić, w jaki sposób możemy najlepiej pomóc Twoim potrzebom. Członek zespołu Xe skontaktuje się z Tobą, aby znaleźć plan zgodny z Twoimi celami biznesowymi.
Aby uzyskać pomoc w integracji, skontaktuj się z dedykowanym menedżerem konta. Będą mogli udzielić specjalistycznej pomocy związanej z konfiguracją lub wszelkich dodatkowych pytań, które możesz mieć.