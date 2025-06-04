Bezpieczeństwo, na które możesz liczyć
Wiemy, jak ważne są bezpieczne usługi, jeśli chodzi o Twoje pieniądze i informacje. Dlatego stosujemy zaawansowaną technologię i surowe środki, aby zapewnić, że Twoje transfery są zawsze chronione i bezpieczne.
Na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo finansowe i dane
Twoje bezpieczeństwo leży u podstaw wszystkiego, co robimy. Dzięki najnowocześniejszej technologii i surowym środkom bezpieczeństwa dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje pieniądze i dane osobowe. Zapewniamy bezpieczne i bezproblemowe doświadczenie za każdym razem, gdy korzystasz z naszych usług.
Część trzeciej co do wielkości sieci transferowej na świecie
Jako część rodziny Euronet Worldwide (NASDAQ: EEFT), Xe jest częścią trzeciej co do wielkości sieci transferów pieniężnych na świecie. Jesteśmy globalnie regulowani i przestrzegamy najsurowszych protokołów bezpieczeństwa, zapewniając, że każda transakcja jest bezpieczna i niezawodna. Jesteśmy tutaj, aby pozostać — za każdym razem zapewniamy najwyższą ochronę Twoich pieniędzy.
Jak chronimy to, co jest twoje
Bezpieczna infrastruktura
Korzystamy z niezawodnych systemów do bezpiecznych, szybkich transferów. Najnowocześniejsza technologia i całodobowe monitorowanie zapewniają bezpieczeństwo transakcji, dzięki czemu możesz czuć się pewnie za każdym razem, gdy wysyłasz pieniądze.
Uwierzytelnianie & kontrola dostępu
Do logowania używamy uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA) z weryfikacją biometryczną. Aktywność konta jest monitorowana w czasie rzeczywistym, aby natychmiast wykryć i zablokować nieautoryzowany dostęp.
Całkowita prywatność danych
Cenimy prywatność jako podstawowe prawo. Twoje dane nigdy nie są sprzedawane ani niewłaściwie wykorzystywane. Przestrzegamy globalnych przepisów, takich jak RODO i CCPA, zapewniając, że jest on przez cały czas bezpiecznie obsługiwany i w pełni chroniony.
Monitorowanie wykrywania zagrożeń &
Nasz zespół monitoruje systemy 24/7 za pomocą wykrywania zagrożeń opartych na sztucznej inteligencji. Prowadzimy regularne skanowanie luk w zabezpieczeniach i coroczne testy penetracyjne innych firm, aby proaktywnie wykrywać i reagować na zagrożenia bezpieczeństwa.
Ochrona pieniędzy i danych dzięki 2FA
Twoje konto Xe jest chronione jak skarbnica o wysokim poziomie bezpieczeństwa, z uwierzytelnianiem dwuskładnikowym (2FA) i weryfikacją biometryczną. Te warstwy ochrony zapewniają, że tylko Ty możesz uzyskać dostęp do swojego konta, chroniąc Twoje pieniądze i dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem.
24/7 dedykowany protokół reagowania na incydenty
W mało prawdopodobnym przypadku, gdy coś pójdzie nie tak, nasz zespół natychmiast reaguje, aby zabezpieczyć Twoje konto i zatrzymać zagrożenia na ich śladach. Martwisz się o swoje konto lub transakcje? Nasz dedykowany zespół wsparcia jest dostępny 24/5 i gotowy do pomocy, gdy potrzebujesz pomocy.
Bezpieczeństwo danych zaczyna się od szkoleń i edukacji
Dokładnie sprawdzamy każdego pracownika za pomocą zewnętrznych kontroli przeszłości przed udzieleniem dostępu do poufnych danych. Nasz zespół przechodzi również regularne szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa, zapewniając, że zawsze są na bieżąco z najnowszymi najlepszymi praktykami zapewniającymi bezpieczeństwo Twoich danych.
Jak przelać pieniądze za granicę z Xe
Utwórz konto
Zajmuje to tylko kilka minut. Potrzebujemy tylko Twojego adresu e-mail i dodatkowych informacji.
Natychmiastowa wycena
Otrzymuj kurs przelewów pieniężnych na żywo w wybranej walucie.
Wyślij pieniądze
Dodaj wszystkie niezbędne szczegóły i skonfiguruj transfer. Gdy zdobędziemy fundusze, zajmiemy się resztą.
Śledź swój transfer
Śledź swój transfer na każdym kroku. Włącz powiadomienia, aby otrzymywać aktualizacje dotyczące postępów transferu.
Kluczowe zasady, których przestrzegamy
Utrzymujemy solidny zestaw zasad bezpieczeństwa i standardów technicznych, które są zgodne z najlepszymi praktykami branżowymi. Są one sprawdzane co roku, aby upewnić się, że jesteśmy zawsze na bieżąco. Niektóre z kluczowych zasad obejmują:
Polityka bezpieczeństwa informacji
Polityka reagowania na incydenty bezpieczeństwa
Zasady dostępu zdalnego
Polityka klasyfikacji danych
Zasady zarządzania podatnościami
Zasady szyfrowania danych
Zasady dostępu logicznego
Zaprojektowany, aby chronić Twoje dane
Integrujemy środki bezpieczeństwa stosując podejście warstwowe, które pomaga łagodzić cyberzagrożenia i zapewnia odporność poprzez unikanie pojedynczych punktów awarii, dzięki czemu Twoje dane są zawsze chronione.
Centra danych
Nasze centra danych są chronione fizycznymi i logicznymi środkami bezpieczeństwa, w tym zaporami ogniowymi, systemami wykrywania włamań oraz całodobowym monitorowaniem za pomocą narzędzi ludzkich i opartych na sztucznej inteligencji. Wykorzystujemy wiele stref dostępności, aby zapewnić redundancję i tolerancję na awarie.
Bezpieczeństwo sieci
Stosujemy zaawansowane środki bezpieczeństwa sieci, w tym ochronę przed atakami DDoS, złośliwym oprogramowaniem i nieautoryzowanym dostępem. Nasze systemy wykorzystują szyfrowanie, wykrywanie zagrożeń w czasie rzeczywistym i zautomatyzowane reakcje, aby zapewnić integralność danych i ograniczyć ryzyko.
Przestrzegamy wielu globalnych banków i agencji regulacyjnych
Wysyłaj z ufnością
W ramach rodziny Euronet Worldwide nasi klienci zaufali nam w zeszłym roku, aby bezpiecznie przetwarzać międzynarodowe przelewy pieniężne o wartości ponad 115 miliardów dolarów. Dzięki świetnym stawkom i niskim opłatom ułatwiamy wysyłanie pieniędzy za granicę.
Często zadawane pytania dotyczące bezpieczeństwa
Dane osobowe, które zbieramy od Ciebie, mogą obejmować imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania i/lub firmy oraz inne dane kontaktowe („Dane kontaktowe”), tytuł, datę urodzenia, płeć, zdjęcia, filmy lub podpis.
Nasza polit yka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego możemy przetwarzać Twoje dane osobowe
Dostęp do Danych Osobowych jest ograniczony na zasadzie konieczności poznania, stosując zasadę najmniejszego przywileju. Zapewniło to, że tylko ci pracownicy Xe, którzy potrzebują dostępu do wykonywania swojej pracy, mogą to zrobić. Przykładem tego jest zespół obsługi klienta.
Xe obsługuje model hybrydowy dla naszej strony internetowej i aplikacji mobilnych. Nasze serwery produkcyjne są hostowane w AWS oraz w centrach danych UE.
Korzystamy z zaawansowanych technologii szyfrowania zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa poufnych informacji. Nasze systemy wykorzystują standardowe szyfrowanie AES-256 dla danych w spoczynku, podczas gdy przesyłane dane są szyfrowane przez TLS 1.2 i TLS1.3.
Nasi podmioty przetwarzające płatności są dostawcami usług poziomu 1. Xe nigdy nie przetwarza danych kart płatniczych.
Ochrona Twoich danych jest niezbędna, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne. Oto kilka prostych kroków, które możesz podjąć:
Używaj silnych haseł
Twórz unikalne i silne hasła do swoich kont i unikaj używania tego samego hasła do wielu usług.
Włącz uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA):
W miarę możliwości włącz MFA, co dodaje dodatkową warstwę bezpieczeństwa do Twoich kont.
Zachowaj ostrożność przy wiadomościach e-mail
Unikaj klikania podejrzanych linków lub pobierania załączników od nieznanych nadawców.
Uważaj na dane osobowe
Zachowaj ostrożność przy udostępnianiu poufnych danych online i udostępniaj je tylko zaufanym źródłom.
Postępując zgodnie z tymi wskazówkami, możesz znacznie zmniejszyć ryzyko naruszenia danych i chronić swoją prywatność w Internecie.
Skontaktuj się z nami natychmiast, jeśli uważasz, że mogłeś być ofiarą oszustwa.
Zachowaj dowody: Zapisz wszelkie odpowiednie dokumenty lub e-maile jako dowody potwierdzające swój raport.
Szybko zgłaszając oszustwo, możesz pomóc chronić siebie i innych przed potencjalną krzywdą i pomóc w postawieniu winowajców przed wymiarem sprawiedliwości.
Twoje zaufanie jest naszym najwyższym priorytetem i jesteśmy zobowiązani do ochrony Twoich danych osobowych i finansowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych praktyk bezpieczeństwa lub jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj się z naszym zespołem ds. bezpieczeństwa pod adresem security@xe.com