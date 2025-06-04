Bezpieczeństwo, na które możesz liczyć

Wiemy, jak ważne są bezpieczne usługi, jeśli chodzi o Twoje pieniądze i informacje. Dlatego stosujemy zaawansowaną technologię i surowe środki, aby zapewnić, że Twoje transfery są zawsze chronione i bezpieczne.

Przenieś z pewnością
Security at Xe

Na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo finansowe i dane

Twoje bezpieczeństwo leży u podstaw wszystkiego, co robimy. Dzięki najnowocześniejszej technologii i surowym środkom bezpieczeństwa dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje pieniądze i dane osobowe. Zapewniamy bezpieczne i bezproblemowe doświadczenie za każdym razem, gdy korzystasz z naszych usług.

Xe and Euronet

Część trzeciej co do wielkości sieci transferowej na świecie

Jako część rodziny Euronet Worldwide (NASDAQ: EEFT), Xe jest częścią trzeciej co do wielkości sieci transferów pieniężnych na świecie. Jesteśmy globalnie regulowani i przestrzegamy najsurowszych protokołów bezpieczeństwa, zapewniając, że każda transakcja jest bezpieczna i niezawodna. Jesteśmy tutaj, aby pozostać — za każdym razem zapewniamy najwyższą ochronę Twoich pieniędzy.

Jak chronimy to, co jest twoje

Secure infrastructure

Bezpieczna infrastruktura

Korzystamy z niezawodnych systemów do bezpiecznych, szybkich transferów. Najnowocześniejsza technologia i całodobowe monitorowanie zapewniają bezpieczeństwo transakcji, dzięki czemu możesz czuć się pewnie za każdym razem, gdy wysyłasz pieniądze.

Authentication & access control

Uwierzytelnianie & kontrola dostępu

Do logowania używamy uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA) z weryfikacją biometryczną. Aktywność konta jest monitorowana w czasie rzeczywistym, aby natychmiast wykryć i zablokować nieautoryzowany dostęp.

Data privacy

Całkowita prywatność danych

Cenimy prywatność jako podstawowe prawo. Twoje dane nigdy nie są sprzedawane ani niewłaściwie wykorzystywane. Przestrzegamy globalnych przepisów, takich jak RODO i CCPA, zapewniając, że jest on przez cały czas bezpiecznie obsługiwany i w pełni chroniony.

Monitoring & threat detection

Monitorowanie wykrywania zagrożeń &

Nasz zespół monitoruje systemy 24/7 za pomocą wykrywania zagrożeń opartych na sztucznej inteligencji. Prowadzimy regularne skanowanie luk w zabezpieczeniach i coroczne testy penetracyjne innych firm, aby proaktywnie wykrywać i reagować na zagrożenia bezpieczeństwa.

Safeguarding your money and data with 2FA

Ochrona pieniędzy i danych dzięki 2FA

Twoje konto Xe jest chronione jak skarbnica o wysokim poziomie bezpieczeństwa, z uwierzytelnianiem dwuskładnikowym (2FA) i weryfikacją biometryczną. Te warstwy ochrony zapewniają, że tylko Ty możesz uzyskać dostęp do swojego konta, chroniąc Twoje pieniądze i dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem.

24/7 dedicated incident response protocol

24/7 dedykowany protokół reagowania na incydenty

W mało prawdopodobnym przypadku, gdy coś pójdzie nie tak, nasz zespół natychmiast reaguje, aby zabezpieczyć Twoje konto i zatrzymać zagrożenia na ich śladach. Martwisz się o swoje konto lub transakcje? Nasz dedykowany zespół wsparcia jest dostępny 24/5 i gotowy do pomocy, gdy potrzebujesz pomocy.

Employee screening, training & awareness at Xe

Bezpieczeństwo danych zaczyna się od szkoleń i edukacji

Dokładnie sprawdzamy każdego pracownika za pomocą zewnętrznych kontroli przeszłości przed udzieleniem dostępu do poufnych danych. Nasz zespół przechodzi również regularne szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa, zapewniając, że zawsze są na bieżąco z najnowszymi najlepszymi praktykami zapewniającymi bezpieczeństwo Twoich danych.

Committed to security at Xe

Kluczowe zasady, których przestrzegamy

Utrzymujemy solidny zestaw zasad bezpieczeństwa i standardów technicznych, które są zgodne z najlepszymi praktykami branżowymi. Są one sprawdzane co roku, aby upewnić się, że jesteśmy zawsze na bieżąco. Niektóre z kluczowych zasad obejmują:

  • Polityka bezpieczeństwa informacji

  • Polityka reagowania na incydenty bezpieczeństwa

  • Zasady dostępu zdalnego

  • Polityka klasyfikacji danych

  • Zasady zarządzania podatnościami

  • Zasady szyfrowania danych

  • Zasady dostępu logicznego

Zaprojektowany, aby chronić Twoje dane

Integrujemy środki bezpieczeństwa stosując podejście warstwowe, które pomaga łagodzić cyberzagrożenia i zapewnia odporność poprzez unikanie pojedynczych punktów awarii, dzięki czemu Twoje dane są zawsze chronione.

Center Icon

Centra danych

Nasze centra danych są chronione fizycznymi i logicznymi środkami bezpieczeństwa, w tym zaporami ogniowymi, systemami wykrywania włamań oraz całodobowym monitorowaniem za pomocą narzędzi ludzkich i opartych na sztucznej inteligencji. Wykorzystujemy wiele stref dostępności, aby zapewnić redundancję i tolerancję na awarie.

Network security

Bezpieczeństwo sieci

Stosujemy zaawansowane środki bezpieczeństwa sieci, w tym ochronę przed atakami DDoS, złośliwym oprogramowaniem i nieautoryzowanym dostępem. Nasze systemy wykorzystują szyfrowanie, wykrywanie zagrożeń w czasie rzeczywistym i zautomatyzowane reakcje, aby zapewnić integralność danych i ograniczyć ryzyko.

Przestrzegamy wielu globalnych banków i agencji regulacyjnych

European Securities and Markets Authority

Wysyłaj z ufnością

W ramach rodziny Euronet Worldwide nasi klienci zaufali nam w zeszłym roku, aby bezpiecznie przetwarzać międzynarodowe przelewy pieniężne o wartości ponad 115 miliardów dolarów. Dzięki świetnym stawkom i niskim opłatom ułatwiamy wysyłanie pieniędzy za granicę.

