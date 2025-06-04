OsobisteBiznes

Uproszczenie globalnych płatności biznesowych

Trzymaj, zarządzaj i wysyłaj pieniądze na cały świat z jednego konta biznesowego. Przyspiesz płatności, obniż koszty i pewnie zarządzaj walutami.



Zaufało mu ponad 15 000 firm, przenosząc ponad 130 miliardów dolarów rocznie

Licencjonowany stan USA i zarejestrowany FinCEN do bezpiecznych płatności biznesowych

Właściciel Euronet Worldwide, notowany na giełdzie NASDAQ z ponad 30 lat w usługach finansowych

Konta wielowalutowe

Przytrzymaj, przekonwertuj i wyślij wszystko w jednym miejscu

Otwieraj konta wielowalutowe i zarządzaj nimi bez konfiguracji ani miesięcznych opłat. Konwertuj, gdy stawki Ci odpowiadają, i wysyłaj płatności natychmiast z saldami z góry sfinansowanymi.



Płać na czas z zaplanowanymi płatnościami

Planuj płatności z góry, aby wyszły automatycznie w wybranym przez Ciebie dniu, aby uniknąć przekroczonych terminów i zmniejszyć stres związany z płatnościami w ostatniej chwili.



Płać wielu odbiorcom za jednym zamachem

Wysyłaj płatności do wielu odbiorców, niezależnie od tego, czy jest to kilku, czy kilkuset. Od płac po wypłaty dostawców, Xe przyspiesza i ułatwia wypłaty na dużą skalę.



Skonfiguruj dostęp i uprawnienia zespołu

Przypisuj role użytkowników, aby kontrolować, kto może przeglądać, tworzyć lub zatwierdzać płatności, zapewniając ściślejszą kontrolę wewnętrzną i płynniejszy proces zatwierdzania.



Wysyłaj płatności do ponad 190 krajów w ciągu kilku minut

Płatności międzynarodowe nie muszą być drogie, powolne ani skomplikowane. Xe pomaga Twojej firmie szybciej i dalej przenosić pieniądze dzięki niedrogim przelewom do ponad 190 krajów w ponad 145 walutach.



Chroń swoje marże przed zmiennością rynku

Zmieniające się kursy walut nie muszą wpływać na wyniki finansowe. Wykorzystaj potężne narzędzia, takie jak kontrakty terminowe, zlecenia limitowe i opcje, aby zarządzać ryzykiem walutowym, planować płatności i chronić marże zysku. Zbuduj strategię ryzyka walutowego z jednym z naszych doświadczonych dealerów.



Rozwiązania wbudowane

Globalne rozwiązania prosto z Twojego ERP

Połącz globalne rozwiązania płatnicze Xe z popularnymi platformami ERP, takimi jak Microsoft Dynamics 365 i Sage Intacct. Wprowadź wszystkie swoje płatności, przepływy pracy i raportowanie w jednym miejscu, aby uzyskać szybsze operacje, przejrzyste informacje i inteligentniejsze zarządzanie przepływami pieniężnymi.



Zaufany interfejs API danych walutowych na świecie

Interfejs API danych walutowych Xe zapewnia dokładne i wiarygodne informacje o wymianie walut w czasie rzeczywistym dla ponad 170 walut globalnych. Zintegruj dane pochodzące od ponad 100 renomowanych dostawców danych finansowych i banków centralnych.



Dlaczego firmy wybierają Xe

Dzięki ponad 30-letniej wiedzy walutowej, przejrzystym kursom i prostej platformie internetowej ułatwiamy zarządzanie międzynarodowymi przelewami pieniężnymi i ich wysyłanie.

hedging risk small

Ekonomiczne płatności globalne

Wysyłaj pieniądze do ponad 190 krajów i płać pracownikom i dostawcom po konkurencyjnych kursach wymiany z przejrzystymi opłatami. Wykorzystaj więcej z każdej płatności dokonanej za pomocą Xe.

shield-check

Regulowane przez organy globalne

Twoje fundusze są chronione dzięki regulowanym zabezpieczeniom, najwyższej klasy partnerom finansowym i zabezpieczeniom klasy korporacyjnej, dzięki czemu możesz bezpiecznie przenosić pieniądze.

trophy

Wspierane przez sieć Fortune 500

Xe jest częścią Euronet Worldwide, spółki notowanej na giełdzie NASDAQ z kapitalizacją rynkową o wartości ponad 4 miliardów USD i zapewnia ponad 30 lat wiodącą pozycję na rynku usług finansowych.

Human support whenever you need it

Wsparcie ludzkie, kiedy tylko tego potrzebujesz

Uzyskaj całodobowy dostęp do naszego zespołu specjalistów FX. W Xe wsparcie oznacza prawdziwych ludzi, prawdziwe odpowiedzi, dokładnie wtedy, gdy ich potrzebujesz.

Rozwiązania branżowe

Xe business contact support and help center

Usługi IT

Pomagamy firmom IT oszczędzać czas i zasoby, jednocześnie upraszczając globalne procesy płatności.

Dowiedz się więcej
Predictable product costs for manufacturing

Produkcja

Utrzymuj przewidywalne koszty i zapewnij konkurencyjne ceny, aby wyprzedzić innych producentów.

Dowiedz się więcej
Pay global partners

Podróż

Oferujemy niestandardowe globalne rozwiązania płatnicze, aby pomóc firmom podróżniczym zarządzać ryzykiem walutowym i zachować rentowność.

Dowiedz się więcej
Pay international staff and contractors

Płace

Zarządzaj płacami pracowników i dostawców w ponad 190 krajach w ponad 145 walutach.

Dowiedz się więcej
Accept payments in foreign countries

Sprzedaż detaliczna

Sprzedawaj klientom międzynarodowym, płacisz dostawcom i zarządzaj operacjami dzięki naszym globalnym rozwiązaniom płatniczym.

Dowiedz się więcej
Access reliable FX solutions

Instytucje finansowe

Bezproblemowo integruj globalne rozwiązania płatnicze Xe, aby zwiększyć portfolio usług Twojej instytucji finansowej.

Dowiedz się więcej

Zacznij upraszczać płatności globalne

Utwórz konto firmowe

Skontaktuj się ze specjalistą ds. FX

Dowiedz się, w jaki sposób nasza ulepszona platforma biznesowa pomaga obniżyć koszty walutowe, oszczędzać czas i uprościć operacje. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje wyjątkowe potrzeby biznesowe już dziś.

Skontaktuj się z nami

