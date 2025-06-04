- Home
Uproszczenie globalnych płatności biznesowych
Trzymaj, zarządzaj i wysyłaj pieniądze na cały świat z jednego konta biznesowego. Przyspiesz płatności, obniż koszty i pewnie zarządzaj walutami.
Zaufało mu ponad 15 000 firm, przenosząc ponad 130 miliardów dolarów rocznie
Licencjonowany stan USA i zarejestrowany FinCEN do bezpiecznych płatności biznesowych
Właściciel Euronet Worldwide, notowany na giełdzie NASDAQ z ponad 30 lat w usługach finansowych
Konta wielowalutowe
Przytrzymaj, przekonwertuj i wyślij wszystko w jednym miejscu
Otwieraj konta wielowalutowe i zarządzaj nimi bez konfiguracji ani miesięcznych opłat. Konwertuj, gdy stawki Ci odpowiadają, i wysyłaj płatności natychmiast z saldami z góry sfinansowanymi.
Płać na czas z zaplanowanymi płatnościami
Planuj płatności z góry, aby wyszły automatycznie w wybranym przez Ciebie dniu, aby uniknąć przekroczonych terminów i zmniejszyć stres związany z płatnościami w ostatniej chwili.
Płać wielu odbiorcom za jednym zamachem
Wysyłaj płatności do wielu odbiorców, niezależnie od tego, czy jest to kilku, czy kilkuset. Od płac po wypłaty dostawców, Xe przyspiesza i ułatwia wypłaty na dużą skalę.
Skonfiguruj dostęp i uprawnienia zespołu
Przypisuj role użytkowników, aby kontrolować, kto może przeglądać, tworzyć lub zatwierdzać płatności, zapewniając ściślejszą kontrolę wewnętrzną i płynniejszy proces zatwierdzania.
Wysyłaj płatności do ponad 190 krajów w ciągu kilku minut
Płatności międzynarodowe nie muszą być drogie, powolne ani skomplikowane. Xe pomaga Twojej firmie szybciej i dalej przenosić pieniądze dzięki niedrogim przelewom do ponad 190 krajów w ponad 145 walutach.
Chroń swoje marże przed zmiennością rynku
Zmieniające się kursy walut nie muszą wpływać na wyniki finansowe. Wykorzystaj potężne narzędzia, takie jak kontrakty terminowe, zlecenia limitowe i opcje, aby zarządzać ryzykiem walutowym, planować płatności i chronić marże zysku. Zbuduj strategię ryzyka walutowego z jednym z naszych doświadczonych dealerów.
Rozwiązania wbudowane
Globalne rozwiązania prosto z Twojego ERP
Połącz globalne rozwiązania płatnicze Xe z popularnymi platformami ERP, takimi jak Microsoft Dynamics 365 i Sage Intacct. Wprowadź wszystkie swoje płatności, przepływy pracy i raportowanie w jednym miejscu, aby uzyskać szybsze operacje, przejrzyste informacje i inteligentniejsze zarządzanie przepływami pieniężnymi.
Zaufany interfejs API danych walutowych na świecie
Interfejs API danych walutowych Xe zapewnia dokładne i wiarygodne informacje o wymianie walut w czasie rzeczywistym dla ponad 170 walut globalnych. Zintegruj dane pochodzące od ponad 100 renomowanych dostawców danych finansowych i banków centralnych.
Dlaczego firmy wybierają Xe
Dzięki ponad 30-letniej wiedzy walutowej, przejrzystym kursom i prostej platformie internetowej ułatwiamy zarządzanie międzynarodowymi przelewami pieniężnymi i ich wysyłanie.
Ekonomiczne płatności globalne
Wysyłaj pieniądze do ponad 190 krajów i płać pracownikom i dostawcom po konkurencyjnych kursach wymiany z przejrzystymi opłatami. Wykorzystaj więcej z każdej płatności dokonanej za pomocą Xe.
Regulowane przez organy globalne
Twoje fundusze są chronione dzięki regulowanym zabezpieczeniom, najwyższej klasy partnerom finansowym i zabezpieczeniom klasy korporacyjnej, dzięki czemu możesz bezpiecznie przenosić pieniądze.
Wspierane przez sieć Fortune 500
Xe jest częścią Euronet Worldwide, spółki notowanej na giełdzie NASDAQ z kapitalizacją rynkową o wartości ponad 4 miliardów USD i zapewnia ponad 30 lat wiodącą pozycję na rynku usług finansowych.
Wsparcie ludzkie, kiedy tylko tego potrzebujesz
Uzyskaj całodobowy dostęp do naszego zespołu specjalistów FX. W Xe wsparcie oznacza prawdziwych ludzi, prawdziwe odpowiedzi, dokładnie wtedy, gdy ich potrzebujesz.
Rozwiązania branżowe
Usługi IT
Pomagamy firmom IT oszczędzać czas i zasoby, jednocześnie upraszczając globalne procesy płatności.
Produkcja
Utrzymuj przewidywalne koszty i zapewnij konkurencyjne ceny, aby wyprzedzić innych producentów.
Podróż
Oferujemy niestandardowe globalne rozwiązania płatnicze, aby pomóc firmom podróżniczym zarządzać ryzykiem walutowym i zachować rentowność.
Płace
Zarządzaj płacami pracowników i dostawców w ponad 190 krajach w ponad 145 walutach.
Sprzedaż detaliczna
Sprzedawaj klientom międzynarodowym, płacisz dostawcom i zarządzaj operacjami dzięki naszym globalnym rozwiązaniom płatniczym.
Instytucje finansowe
Bezproblemowo integruj globalne rozwiązania płatnicze Xe, aby zwiększyć portfolio usług Twojej instytucji finansowej.
Skontaktuj się ze specjalistą ds. FX
Dowiedz się, w jaki sposób nasza ulepszona platforma biznesowa pomaga obniżyć koszty walutowe, oszczędzać czas i uprościć operacje. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje wyjątkowe potrzeby biznesowe już dziś.