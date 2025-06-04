Ponieważ przelew trafia bezpośrednio na Twoje konto bankowe, nadawca będzie musiał mieć pod ręką informacje bankowe, aby wysłać przelew.



Upewnij się, że nadawca zna następujące informacje:

Twoje imię

Twój adres (adres zamieszkania, a nie adres banku)

Twój numer konta bankowego

Twój kod BIC lub SWIFT

Nazwa Twojego banku

Większość przelewów dotrze tego samego dnia, ale czasami niektóre banki odbiorców mogą zdeponować pieniądze na Twoje konto od 1-4 dni. W zależności od metody płatności i trasy dostawy może dotrzeć do Ciebie nawet w ciągu kilku minut.

Pieniądze zostaną automatycznie wpłacone na Twoje konto. Nie musisz udawać się do lokalnego oddziału banku i czekać w kolejce; po prostu poczekaj, aż bank powiadomi Cię, że na Twoim koncie wpłacono depozyt.