Szybki i zaufany sposób na wysyłanie pieniędzy
Miliony ludzi sprawdzają nasze międzynarodowe kursy i wysyłają pieniądze online do ponad 190 krajów w ponad 130 walutach.
Dlaczego warto wybrać Xe
Ponad 30 lat doskonałości
Szybkie przelewy
Wysyłaj pieniądze w kilka sekund do swoich bliskich na całym świecie.Śledź swoje przelewy
Przejrzyste opłaty
Zawsze staramy się zapewnić najlepszy kurs przy prostych opłatach.Zobacz nasze opłaty
Bezpieczeństwo
Chronimy Twoje pieniądze i dane dzięki zgodności z prawem i polityce.O bezpieczeństwie Xe
Wysyłaj pieniądze online, w domu lub w podróży
Aplikacja Xe ma wszystko, czego potrzebujesz do międzynarodowych przelewów pieniężnych. Jest łatwa, bezpieczna i nie ma żadnych niespodziewanych opłat.Pobierz aplikację
Jak wysyłać pieniądze online z Xe
6 łatwych kroków
- 1
Zarejestruj się za darmo
Zaloguj się na swoje konto Xe lub zarejestruj się za darmo. Zajmuje to tylko kilka minut, wystarczy adres e-mail
- 2
Uzyskaj wycenę
Poinformuj nas, jaką walutę chcesz przelać, ile pieniędzy chcesz wysłać i dokąd.
- 3
Dodaj odbiorcę
Podaj informacje o płatności odbiorcy (będziesz potrzebować szczegółów, takich jak jego imię i nazwisko oraz adres).
- 4
Zweryfikuj swoją tożsamość
W przypadku niektórych przelewów możemy potrzebować dokumentów tożsamości, aby potwierdzić, że to naprawdę Ty i zapewnić bezpieczeństwo Twoich pieniędzy.
- 5
Potwierdź swoją wycenę
Potwierdź i sfinansuj swój przelew za pomocą konta bankowego, karty kredytowej lub debetowej i gotowe!
- 6
Śledź swój przelew
Zobacz, gdzie są Twoje pieniądze i kiedy dotrą do odbiorcy. Uzyskaj pomoc na czacie na żywo, przez telefon i e-mail.
Wysyłaj pieniądze do ponad 190 krajów w ponad 130 walutach
Polecenie zapłaty ACH
Polecenie zapłaty lub płatności Automated Clearing House (ACH) pobierają środki bezpośrednio z Twojego konta bankowego.
Przelew bankowy
Przelewy bankowe przeniosą pieniądze poprzez przelew z Twojego banku do naszego. Zazwyczaj otrzymujemy pieniądze w ciągu 24 godzin.
Karta debetowa lub kredytowa
Płatności kartą zazwyczaj trwają krócej niż 24 godziny. Jednak płatności kartą wiążą się z niewielką dodatkową opłatą.
Łączenie świata
Często zadawane pytania
Wysyłaj pieniądze online z Xe łatwo, wykonując następujące kroki:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby uzyskać bezpłatny profil.
Wybierz „Kraj docelowy” dla swojego przelewu.
Wprowadź kwotę w „Wysyłasz” lub „Odbiorca otrzymuje” w celu przeliczenia waluty. W przypadku określonych kwot najpierw wypełnij „Odbiorca otrzymuje”.
Wybierz metodę płatności: „Zapis zapłaty (ACH)”, „Karta debetowa”, „Karta kredytowa” lub „Przelew bankowy”. W przypadku pilnych przelewów użyj karty debetowej lub kredytowej.
Wyślij na konto bankowe odbiorcy lub, jeśli jest to możliwe, zorganizuj odbiór gotówki lub wyślij do portfela mobilnego.
Podaj dane odbiorcy i powód przeniesienia.
W przypadku przelewów bankowych poczekaj na e-mail z potwierdzeniem z naszymi danymi bankowymi, aby dokonać płatności.
Wyślij swoje pieniądze!
Koszt wysłania pieniędzy do innego kraju zmienia się w zależności od sposobu płatności, rodzaju wysyłanych pieniędzy i miejsca wysyłania.
Jeśli korzystasz z aplikacji Xe lub przejdziesz do trybu online, możesz zobaczyć dokładny koszt przed wysłaniem pieniędzy. Ponieważ korzystamy z kursów walut na żywo, koszt przelewu może ulec zmianie przed zakończeniem transakcji. Jeśli tak się stanie, natychmiast Cię o tym poinformujemy.
W niektórych krajach ludzie muszą uiścić opłatę, gdy używają karty kredytowej lub debetowej do przelewu pieniężnego. Opłata ta stanowi procent całkowitej kwoty, którą wysyłasz. Ponadto, jeśli korzystasz z karty kredytowej, Twoja firma obsługująca karty może naliczyć osobną opłatę zwaną zaliczką gotówkową.
Jeśli chcesz szybko wysłać pieniądze, zalecamy skorzystanie z karty - większość przelewów kartą odbywa się w ciągu kilku minut. Jeśli płacisz przelewem bankowym lub przelewem bankowym, nie będziesz musiał płacić opłaty, ale dotarcie pieniędzy do osoby, do której je wysyłasz, może potrwać do czterech dni roboczych.
Inicjowanie przelewu ujawnia typowe czasy trwania. Szacunkowy czas dostawy może ulec zmianie w zależności od waluty, miejsca przeznaczenia i metody płatności. Śledź transfery za pomocą ekranu Aktywność w aplikacji lub witrynie Xe i rozmawiaj na żywo z naszym wirtualnym asystentem Lexi, aby uzyskać pomoc.
Najszybsze opcje płatności:
Przelewy rozpoczynają się po otrzymaniu płatności.
Płatności kartą są najszybsze, przetwarzane niemal natychmiast. Wybierz płatność kartą dla pilnych przelewów.
Przelewy bankowe, polecenia zapłaty i ACH są nieco wolniejsze, dotarcie do nas zajmuje do 2 dni roboczych.
Ramy czasowe dostawy:
Po otrzymaniu płatności wysyłamy Twoje pieniądze. Poczekaj od 1 do 3 dni roboczych, aby przelewy dotarły do odbiorców, w zależności od waluty i miejsca docelowego. W przypadku obaw, porozmawiaj z Lexi, aby śledzić transfery.
Dla Twojego bezpieczeństwa, mamy ograniczenia dotyczące ilości, które możesz wysłać jednym przelewem online.
Limit transferów online na region:
UK & Europe (GBEU): 350.000 GBP lub odpowiednik waluty wysyłkowej
Stany Zjednoczone (US): 535 000 USD lub odpowiednik waluty wysyłającej
Kanada (CA): 560 000 USD CAD lub odpowiednik waluty wysyłającej
Australia & Nowa Zelandia (AUNZ): lub wysyłanie ekwiwalentu waluty
Wybrana przez Ciebie metoda płatności może również określać, ile możesz wysłać z nami. Przeczytaj nasze często zadawane pytania , aby uzyskać więcej informacji i wyświetlić listę dostępnych metod płatności.
Klienci w Kanadzie i USA płacący przelewem bankowym lub przelewem bankowym:
Klienci w Kanadzie muszą wysłać 3000 USD CAD lub więcej, aby zapłacić przelewem bankowym lub bankowym
Klienci w USA muszą wysłać 3000 USD lub więcej, aby zapłacić przelewem bankowym lub bankowym
Ponieważ przelew trafia bezpośrednio na Twoje konto bankowe, nadawca będzie musiał mieć pod ręką informacje bankowe, aby wysłać przelew.
Upewnij się, że nadawca zna następujące informacje:
Twoje imię
Twój adres (adres zamieszkania, a nie adres banku)
Twój numer konta bankowego
Twój kod BIC lub SWIFT
Nazwa Twojego banku
Większość przelewów dotrze tego samego dnia, ale czasami niektóre banki odbiorców mogą zdeponować pieniądze na Twoje konto od 1-4 dni. W zależności od metody płatności i trasy dostawy może dotrzeć do Ciebie nawet w ciągu kilku minut.
Pieniądze zostaną automatycznie wpłacone na Twoje konto. Nie musisz udawać się do lokalnego oddziału banku i czekać w kolejce; po prostu poczekaj, aż bank powiadomi Cię, że na Twoim koncie wpłacono depozyt.
Wysyłaj pieniądze bezpośrednio na urządzenia mobilne znajomych i rodziny w ponad 35 krajach z Xe.
Portfele mobilne zapewniają szybki i bezpieczny sposób wysyłania, przechowywania i odbierania pieniędzy. Po otrzymaniu płatności przelew jest dostępny w aplikacji portfela odbiorcy w ciągu kilku minut.
Dostępne dla klientów z Wielkiej Brytanii, Europy, Kanady, Nowej Zelandii i USA w wersji aplikacji 7.14.0 i online. Zaktualizuj aplikację, aby uzyskać najnowsze funkcje.
Aby wysłać pieniądze do portfela mobilnego:
Zaloguj się na swoje konto Xe online lub w aplikacji.
Kliknij „Wyślij” w aplikacji lub „Wyślij pieniądze” online.
Wybierz „Kraj docelowy”.
Uzupełnij pole „Wysyłasz” lub „Odbiorca otrzymuje”.
Wybierz metodę płatności. W przypadku pilnych przelewów użyj karty debetowej lub kredytowej.
Wybierz „Portfel mobilny” jako opcję dostawy.
Podaj powód transferu.
Zapłać za przelew.
Wyślemy pieniądze do portfela mobilnego odbiorcy po otrzymaniu płatności.
Odbiór gotówki pozwala użytkownikom Xe w Kanadzie, Nowej Zelandii, Europie, Wielkiej Brytanii i USA szybko wysyłać pieniądze w formie fizycznej.
Jako nadawca wybierz kwotę i zapłać. Wygenerujemy kod PIN dla odbiorcy, aby odebrać pieniądze w wybranej lokalizacji, zgodnie z naszymi Warunkami i Zasadami.
Wybierz ją jako preferowaną opcję dostawy podczas regularnego procesu wysyłania.
W przypadku nowych klientów wybierz waluty i kraj docelowy, a następnie przełącz się z przelewu bankowego na odbiór gotówki, jeśli jest dostępny. Jeśli nie, wybierz inną opcję dostawy.
Płać za odbiór gotówki kartą kredytowej/debetową lub ACH (tylko w USA).
Odbiorcy mogą zbierać pieniądze w określonym sklepie lub dowolnym oddziale wybranych partnerów. Lokalizację zdecydujesz podczas procesu płatności.
Po dokonaniu płatności zobaczysz lokalizację odbioru i kod PIN. Udostępnij kod PIN odbiorcy. Będą potrzebować ważnego dokumentu tożsamości wydanego przez rząd i kodu PIN, aby odebrać pieniądze.
Jeśli wysyłasz więcej niż 50 000 USD rocznie (lub ekwiwalent w walucie lokalnej), kwalifikujesz się do tej usługi.
Oto kilka rzeczy, w których zespół możeCi pomóc: Wsparcie przy konfigurowaniu dużych transferów
Konfigurowanie zlecenia terminowego w celu zablokowania bieżącej szybkości wysyłania na okres do 24 miesięcy
Tworzenie zleceń rynkowych umożliwiających wysyłanie pieniędzy po osiągnięciu docelowej stopy procentowej
Tworzenie regularnej płatności za dokonywanie regularnych, automatycznych przelewów ze stałymi stawkami, tak jak zwykłe polecenia zapłaty
Jeśli chcesz porozmawiać z członkiem naszego zespołu, możesz do nas zadzwonić, korzystając z poniższych szczegółów:
Wielka Brytania (GB): +44175344 1800 (8:00 do 18:00 GMT)
Europa (UE): +44175344 1800 (8:00 do 18:00 GMT)
Nowa Zelandia (Nowa Zelandia): +64990 54625 (od 9:00 do
19:00 NZ T) Australia (AU): +612807 45279 (od 9:00 do
19:00 NZT) Stany Zjednoczone (USA): +17372557830 (7am-17 pm PT)
Kanada (CA): +1647475 3660 (7:00 do 17:00 PT)
Szukasz więcej informacji na temat dużych przelewów pieniężnych?
Sprawdź naszą stronę z dużymi przelewami pieni ężnymi.
Skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta przez telefon, e-mail lub czat na żywo, aby uzyskać pomoc w zapytaniu.
Aby pomóc nam lepiej Ci służyć, zachowaj pod ręką numer umowy (zaczyna się na „C” i wygląda jak C12345678), który można znaleźć w wiadomości e-mail z potwierdzeniem przelewu lub na koncie online.
Telefon:
Obsługa przelewów pieniężnych Xe
+1-877-932-6640
Dostępni przedstawiciele obsługi klienta:
Od poniedziałku do czwartku: Otwarte 24 godziny
Piątek: od północy do 17:00 (PT)
Sobota: Zamknięte
Niedziela: 13:00 do północy (PT)
Czat na żywo:
Kliknij niebieski przycisk Czatuj z nami w prawym dolnym rogu ekranu (jeśli nie widzisz tego przycisku, jesteśmy teraz offline).
Możemy rozmawiać z Tobą w ponad 100 językach i zwykle odpowiadamy w ciągu 2 minut.
E-mail:
Wypełnij nasz formularz kontaktowy, a członek naszego zespołu odpowie Ci e-mailem w ciągu 48 godzin i w jednym z ponad 100 języków.
Sprawdź status przelewu pieniężnego lub podejmij działanie, aby go przenieść, w aplikacji lub na koncie online.
Śledź swój przelew pieniężny w aplikacji:
1. Otwórz ekran Ścieżka
2. Kliknij opcję Transfer, aby wyświetlić status i oś czasu
Śledź przelew pieniężny na swoim koncie online:
1. Otwórz ekran Aktywność
2. Kliknij Szczegóły, Udostępnij lub Wyślij ponownie, aby uzyskać działania
Poproś Lexi o śledzenie przelewu pieniężnego:
1. Kliknij „Porozmawiaj z nami”
2. Wprowadź numer umowy (np. C12345678)
3. Lexi zapewnia aktualizację statusu
Przy otwartym transferze (w aplikacji lub online):
Wyświetl oś czasu transferu
Wprowadzanie zmian (na podstawie statusu)
Uzyskaj dostęp do danych bankowych w celu dokonania płatności
Prześlij wymagane informacje
Powtórz zakończone transfery
Działamy w branży walutowej od 30 lat, a bezpieczeństwo Twoich pieniędzy i informacji jest jednym z naszych najważniejszych priorytetów.
Jesteśmy własnością notowanej na Nasdaq firmy Euronet Worldwide (EEFT) o wartości wielu miliardów dolarów i przestrzegamy standardów regulacyjnych w każdym kraju, w którym działamy, a także stosujemy środki bezpieczeństwa klasy korporacyjnej.
Zbudowaliśmy reputację bezpiecznej usługi dzięki wieloletnim wiarygodnym transferom. Przetworzyliśmy ponad 115 miliardów dolarów w 170 krajach dla ponad 112 000 klientów. Znamy działalność w zakresie transferów pieniężnych i jesteśmy zobowiązani do stworzenia dla Ciebie idealnego doświadczenia transferowego.
Jako firma międzynarodowa nasza firma jest upoważniona do spełniania norm regulacyjnych, takich jak:
- Europejski RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
- Kanadyjska ustawa o ochronie prywatności
- amerykańska ustawa o ochronie prywatności
Nasi handlowcy korporacyjni i opcje kontraktów terminowych minimalizują erozję Twoich pieniędzy spowodowanych opłatami i burzliwymi wartościami walut.