Xe Wykresy walut

Przejrzyj historyczne kursy walut

PrzeliczWyślijWykresyAlerty
usd
USDdolar amerykański
Używamy kursów średnich rynku
eur
EUReuro
Używamy kursów średnich rynku

Xe currency charts

Xe Wykresy walut

Za pomocą tego wygodnego narzędzia możesz przeglądać historię rynku i analizować trendy kursowe dla każdej pary walutowej. Wszystkie wykresy są interaktywne, korzystają ze średnich stawek rynkowych i są dostępne przez okres do 10 lat. Aby wyświetlić wykres walutowy, wybierz dwie waluty, wybierz ramy czasowe i kliknij, aby wyświetlić.

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.16533
GBP / EUR1.14465
USD / JPY154.917
GBP / USD1.33390
USD / CHF0.803555
USD / CAD1.38223
EUR / JPY180.530
AUD / USD0.664515

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%

API danych waluty Xe

Zasilanie stawek komercyjnych w ponad 300 firmach na całym świecie

Shopify LogoClearbooks LogoXero LogoVistaprint Logo
Zobacz nasze plany API

Najpopularniejsze narzędzia walutowe na świecie

Międzynarodowy przelew pieniężny Xe

Wysyłaj pieniądze online szybko, bezpiecznie i łatwo. Śledzenie na żywo i powiadomienia + elastyczne opcje dostawy i płatności.

Wyślij pieniądze

Xe Wykresy walut

Utwórz wykres dla dowolnej pary walutowej na świecie, aby zobaczyć jej historię walutową. Te wykresy walutowe wykorzystują aktualne średnie kursy rynkowe, są łatwe w użyciu i są bardzo niezawodne.

Zobacz wykresy

Alerty dotyczące stawki Xe

Chcesz wiedzieć, kiedy waluta osiąga określony kurs? Alerty kursowe Xe poinformują Cię, kiedy potrzebny kurs zostanie uruchomiony na wybranych parach walutowych.

Utwórz alert
Xe App on iPhone

Pobierz aplikację Xe

Sprawdzaj stawki na żywo, bezpiecznie wysyłaj pieniądze, ustawiaj powiadomienia o stawkach, otrzymuj powiadomienia i nie tylko.

Zeskanuj mnie!

app store svggoogle play svg

Ponad 113 milionów pobrań na całym świecie