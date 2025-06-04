Dedicated expert support

Dedicated support tailored to your needs

Wsparcie dostosowane do Twoich unikalnych potrzeb

Chcesz zarezerwować przelew lub potrzebujesz pomocy przy swoim koncie? Nasz oddany zespół ekspertów jest tutaj, aby zapewnić Ci potrzebne wsparcie.

Zadzwoń do nas: +1 (800) 772-7779

Rodzaje wsparcia

Obsługa transferu

Potrzebujesz pomocy w rezerwacji transferu lub utknąłeś na etapie procesu? Nasz zespół obsługi klienta jest tutaj, aby pomóc, zapewniając sprawne zarządzanie transakcjami za każdym razem.

Obsługa konta

Nasz zespół opieki jest tutaj, aby pomóc we wszelkich problemach z kontem, które możesz napotkać. Rozumiemy, jak frustrujące mogą to być i jesteśmy zaangażowani w to, aby Twoje doświadczenie Xe było płynne i bezstresowe.

Skontaktuj się z obsługą klienta
Centrum pomocy

Centrum pomocy Xe oferuje szybkie odpowiedzi na często zadawane pytania — od pomocy przy logowaniu po zabezpieczenia i aktualizacje — ułatwiając znajdowanie rozwiązań i efektywne zarządzanie kontem.

Odwiedź Centrum pomocy
Całodobowa obsługa globalnego transferu eksperta

Jeśli chodzi o międzynarodowe przelewy pieniężne, rozumiemy, że czasami potrzebujesz dodatkowych wskazówek. Niezależnie od tego, czy dokonujesz rutynowego przelewu, czy zarządzasz większą transakcją, nasz zespół oddanych ekspertów jest tutaj, aby pomóc Ci na każdym kroku.

Uzyskaj spersonalizowane wsparcie dla dużych przelewów pieniężnych

Przesyłając duże kwoty za granicę, potrzebujesz czegoś więcej niż tylko świetnej stawki — potrzebujesz wyższych limitów wysyłania, spersonalizowanego wsparcia i bezpiecznych przelewów. Nasz zespół obsługi klienta jest po to, aby Twoja transakcja przebiegała płynnie i aby jak najlepiej wykorzystać swoje pieniądze.

Zadzwoń do nas: +1 (800) 772-7779

Skontaktuj się z naszym zespołem, aby uzyskać pomoc w...

Wysyłanie pieniędzy

Potrzebujesz pomocy przy pierwszym transferze? Chętnie pomożemy zapewnić, że Twoje pieniądze dotrą bezpiecznie, szybko i na czas.

Tworzenie konta

Założenie konta jest proste. Jeśli potrzebujesz pomocy, nasz oddany zespół jest tutaj, aby proces był bezproblemowy.

Transfery finansowania

Nie wiesz, jak zapłacić? Nasz zespół może przeprowadzić Cię przez opcje płatności, aby zapewnić bezstresowy transfer.

Limity transferu

Powiemy Ci, ile możesz wysłać jednym przelewem w oparciu o Twoją walutę i lokalizację.

Uzyskiwanie świetnych stawek

Jesteśmy dumni z naszych bankowych stawek. Pozwól nam przeprowadzić Cię przez to, jak uzyskać jak największy stosunek jakości do swoich pieniędzy.

Nauka o bezpieczeństwie

Martwisz się o bezpieczeństwo? Nasz zespół jest tutaj, aby wyjaśnić nasze zaawansowane zabezpieczenia i środki bezpieczeństwa.

Gotowy do omówienia transferu?

Od odpowiedzi na pytania po przeprowadzenie Cię przez każdy krok, nasz zespół wsparcia jest tutaj, aby Twoje doświadczenie było bezproblemowe. Połączmy cię.

Porozmawiaj z naszym zespołem w ponad 100 językach

Skontaktuj się z naszym zespołem opieki za pośrednictwem czatu na żywo, aby uzyskać szybką pomoc. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomocy w zresetowaniu hasła, aktualizowaniu danych osobowych, czy poruszaniu się po ustawieniach konta, zapewniamy Ci wsparcie, którego potrzebujesz.

Skontaktuj się z nami Centrum pomocy
Odwiedź nasze Centrum Pomocy, aby uczyć się we własnym tempie

Nasze Centrum Pomocy oferuje wszystko, czego potrzebujesz do zarządzania kontem Xe i przelewami pieniężnymi. Od rozwiązywania problemów po konfigurowanie transferów, znajdziesz pomocne często zadawane pytania i przewodniki. Większość odpowiedzi jest oddalona o jedno kliknięcie, ale jeśli potrzebujesz więcej pomocy, nasz zespół wsparcia również jest tutaj.

Odwiedź Centrum pomocy

Często zadawane pytania (FAQ)