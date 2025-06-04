Dedicated expert support

Wsparcie dostosowane do Twoich unikalnych potrzeb
Chcesz zarezerwować przelew lub potrzebujesz pomocy przy swoim koncie? Nasz oddany zespół ekspertów jest tutaj, aby zapewnić Ci potrzebne wsparcie.
Rodzaje wsparcia
Obsługa transferu
Potrzebujesz pomocy w rezerwacji transferu lub utknąłeś na etapie procesu? Nasz zespół obsługi klienta jest tutaj, aby pomóc, zapewniając sprawne zarządzanie transakcjami za każdym razem.
Obsługa konta
Nasz zespół opieki jest tutaj, aby pomóc we wszelkich problemach z kontem, które możesz napotkać. Rozumiemy, jak frustrujące mogą to być i jesteśmy zaangażowani w to, aby Twoje doświadczenie Xe było płynne i bezstresowe.
Centrum pomocy
Centrum pomocy Xe oferuje szybkie odpowiedzi na często zadawane pytania — od pomocy przy logowaniu po zabezpieczenia i aktualizacje — ułatwiając znajdowanie rozwiązań i efektywne zarządzanie kontem.
Całodobowa obsługa globalnego transferu eksperta
Jeśli chodzi o międzynarodowe przelewy pieniężne, rozumiemy, że czasami potrzebujesz dodatkowych wskazówek. Niezależnie od tego, czy dokonujesz rutynowego przelewu, czy zarządzasz większą transakcją, nasz zespół oddanych ekspertów jest tutaj, aby pomóc Ci na każdym kroku.
Uzyskaj spersonalizowane wsparcie dla dużych przelewów pieniężnych
Przesyłając duże kwoty za granicę, potrzebujesz czegoś więcej niż tylko świetnej stawki — potrzebujesz wyższych limitów wysyłania, spersonalizowanego wsparcia i bezpiecznych przelewów. Nasz zespół obsługi klienta jest po to, aby Twoja transakcja przebiegała płynnie i aby jak najlepiej wykorzystać swoje pieniądze.
Skontaktuj się z naszym zespołem, aby uzyskać pomoc w...
Wysyłanie pieniędzy
Potrzebujesz pomocy przy pierwszym transferze? Chętnie pomożemy zapewnić, że Twoje pieniądze dotrą bezpiecznie, szybko i na czas.
Tworzenie konta
Założenie konta jest proste. Jeśli potrzebujesz pomocy, nasz oddany zespół jest tutaj, aby proces był bezproblemowy.
Transfery finansowania
Nie wiesz, jak zapłacić? Nasz zespół może przeprowadzić Cię przez opcje płatności, aby zapewnić bezstresowy transfer.
Limity transferu
Powiemy Ci, ile możesz wysłać jednym przelewem w oparciu o Twoją walutę i lokalizację.
Uzyskiwanie świetnych stawek
Jesteśmy dumni z naszych bankowych stawek. Pozwól nam przeprowadzić Cię przez to, jak uzyskać jak największy stosunek jakości do swoich pieniędzy.
Nauka o bezpieczeństwie
Martwisz się o bezpieczeństwo? Nasz zespół jest tutaj, aby wyjaśnić nasze zaawansowane zabezpieczenia i środki bezpieczeństwa.
Gotowy do omówienia transferu?
Od odpowiedzi na pytania po przeprowadzenie Cię przez każdy krok, nasz zespół wsparcia jest tutaj, aby Twoje doświadczenie było bezproblemowe. Połączmy cię.
Porozmawiaj z naszym zespołem w ponad 100 językach
Skontaktuj się z naszym zespołem opieki za pośrednictwem czatu na żywo, aby uzyskać szybką pomoc. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomocy w zresetowaniu hasła, aktualizowaniu danych osobowych, czy poruszaniu się po ustawieniach konta, zapewniamy Ci wsparcie, którego potrzebujesz.
Odwiedź nasze Centrum Pomocy, aby uczyć się we własnym tempie
Nasze Centrum Pomocy oferuje wszystko, czego potrzebujesz do zarządzania kontem Xe i przelewami pieniężnymi. Od rozwiązywania problemów po konfigurowanie transferów, znajdziesz pomocne często zadawane pytania i przewodniki. Większość odpowiedzi jest oddalona o jedno kliknięcie, ale jeśli potrzebujesz więcej pomocy, nasz zespół wsparcia również jest tutaj.
Często zadawane pytania (FAQ)
Kilka czynników może uniemożliwić zakończenie transferu:
Niewystarczające środki: U pewnij się, że Twoje konto ma wystarczające saldo, aby pokryć kwotę przelewu i wszelkie powiązane opłaty.
Nieprawidłowe dane odbiorcy: Sprawdź, czy informacje odbiorcy, takie jak numer konta bankowego i kod SWIFT/BIC, są dokładne.
Zgodność z przepisami: Przelewy mogą zostać wstrzymane z powodu kontroli zgodności lub ograniczeń nałożonych przez instytucje finansowe lub rządy.
Problemy techniczne: Spor adyczne błędy systemowe mogą zakłócić proces transferu.
Jeśli nie można wykonać transferu, skontaktuj się z zespołem obsługi klienta Xe w celu uzyskania pomocy.
Aby otrzymać międzynarodowy przelew pieniężny:
Podaj swoje dane bankowe: Udostępnij nadawcy numer konta bankowego, kod SWIFT/BIC i wszelkie inne wymagane informacje.
Potwierdź szczegóły transferu: U pewnij się, że nadawca ma dokładne informacje, aby uniknąć opóźnień.
Poczekaj na wpłatę: Po zainicjowaniu przelewu środki zostaną zdeponowane na Twoje konto. Zazwyczaj trwa to od 1 do 3 dni roboczych, w zależności od walut i krajów zaangażowanych.
Jeśli masz problemy z logowaniem:
Sprawdź dane uwierzytelniające: Upewnij się, że wprowadzasz prawidłową nazwę użytkownika i hasło.
Zresetuj hasło: Jeśli zapomniałeś hasła, użyj opcji " Zapomniałem hasła " na stronie logowania, aby je zresetować.
Wyczyść pamięć podręczną przeglądarki: Czasami wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki może rozwiązać problemy z logowaniem.
Skontaktuj się z pomocą techniczną: Jeśli problemy nadal występują, skontaktuj się z zespołem obsługi klienta Xe w celu uzyskania pomocy.
Aby śledzić przelew:
Użyj aplikacji Xe lub strony internetowej: Zaloguj się na swoje konto i przejdź do sekcji " Aktywność " lub " Transfery ", aby wyświetlić status przelewu.
Skontaktuj się z obsługą klienta: Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z zespołem obsługi klienta Xe.
Przelewy mogą zostać anulowane z powodu:
Żądanie nadawcy: Nadawca mógł zainicjować anulowanie.
Problemy ze zgodnością: Wymagania regulacyjne lub obawy dotyczące bezpieczeństwa mogą prowadzić do anulowania.
Błędy techniczne: Błędy systemowe mogą czasami skutkować anulowaniem.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat anulowanego transferu, skontaktuj się z zespołem obsługi klienta Xe.
Aby skonfigurować pierwszy transfer:
Utwórz konto: Zarejestruj się na stronie internetowej lub aplikacji Xe.
Zweryfikuj swoją tożsamość: Wykonaj wszelkie niezbędne kroki weryfikacji zgodnie z wymaganiami Xe.
Wprowadź szczegóły przelewu: podaj informacje odbiorcy i kwotę, którą chcesz wysłać.
Wybierz metodę płatności: Wybierz preferowaną opcję płatności.
Potwierdź transfer: Przejrzyj wszystkie szczegóły i potwierdź przelew.