International money transfers and global currency conversions

W Xe sprawiamy, że wysyłanie pieniędzy jest szybkie, bezpieczne i wygodne. Za pomocą zaledwie kilku kliknięć możesz wysłać pieniądze do ponad 190 krajów na całym świecie. Dołącz do tysięcy osób, które codziennie nam ufają w zakresie swoich potrzeb związanych z przelewami pieniężnymi.