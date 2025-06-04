OsobisteBiznes

International money transfers and global currency conversions

Leading the world in currency conversions and global money transfers for 30+ years

Globalne konwersje walut

Wysyłaj pieniądze online

Międzynarodowe przelewy pieniężne są łatwe

W Xe sprawiamy, że wysyłanie pieniędzy jest szybkie, bezpieczne i wygodne. Za pomocą zaledwie kilku kliknięć możesz wysłać pieniądze do ponad 190 krajów na całym świecie. Dołącz do tysięcy osób, które codziennie nam ufają w zakresie swoich potrzeb związanych z przelewami pieniężnymi.

Kursy wymiany na żywo

Porównaj ponad 100 walut w czasie rzeczywistym & znajdź odpowiedni moment na przelew środków

Jak wysłać pieniądze online za pomocą Xe

  1. 1

    Zarejestruj się za darmo

    Zajmuje to tylko kilka minut - wszystko, czego potrzebujesz, to adres e-mail, i jesteś gotowy, aby zacząć!

  2. 2

    Uzyskaj wycenę

    Wybierz kraj docelowy, wyślij walutę odbiorcy & i wyślij kwotę, aby wygenerować wycenę.

  3. 3

    Dodaj swojego odbiorcę

    Podaj informacje o płatności odbiorcy (będziesz potrzebować danych, takich jak imię i nazwisko i adres).

  4. 4

    Zweryfikuj swoją tożsamość

    W przypadku niektórych przelewów możemy potrzebować dokumentów identyfikacyjnych, aby potwierdzić, że to naprawdę Ty i aby Twoje pieniądze były bezpieczne.

  5. 5

    Potwierdź ofertę

    Potwierdź i zasilić przelew za pomocą konta bankowego, karty kredytowej lub karty debetowej i gotowe!

  6. 6

    Śledź swój transfer

    Zobacz, gdzie są Twoje pieniądze i kiedy dotrą do odbiorcy. Uzyskaj czat na żywo, wsparcie telefoniczne i e-mailowe.

Zarządzaj swoimi walutami w podróży dzięki aplikacji Xe

Ma wszystko, czego potrzebujesz do międzynarodowych przelew ów pieniężnych - łatwe, bezpieczne i niskie opłaty zaczynające się od 0 USD.
Narzędzia walutowe Xe

Wgląd walutowy, zaawansowane wskaźniki, kanały informacyjne na żywo & konfigurowalne pulpity nawigacyjne

Przelewy międzynarodowe

Wysyłaj pieniądze do 190 krajów w 130 walutach. Ciesz się elastycznymi sposobami wysyłania i odbierania pieniędzy.
Powiadomienia o stawie

Ustaw alerty o bezpłatnych kursach dla dowolnej pary walutowej. Powiadomimy Cię o żądanej stawce.
Historyczne kursy walut

Analizuj trendy kursowe dla dowolnej waluty w ciągu kilku dni, tygodni, miesięcy lub lat. Uzyskaj automatyczny kanał walut za pośrednictwem interfejsu API danych Xe Currency Data.
Kalkulator IBAN

Wyszukaj i sprawdź swój numer IBAN (międzynarodowy numer konta bankowego), aby upewnić się, że przelew został wysłany do właściwego miejsca docelowego.
Aktualizacje wiadomości e-mail walutowych

Otrzymuj codzienne analizy rynków, kursów walut i wiadomości prosto w swojej skrzynce odbiorczej.
API danych waluty Xe

Zapewnienie komercyjnych kursów wymiany dla ponad 3000 firm na całym świecie

Najbardziej zaufane źródło danych walutowych na świecie

Nasz kurs wymiany API oferuje dokładne i wiarygodne dane w czasie rzeczywistym dla setek walut. Zastrzeżone stawki Xe pochodzą bezpośrednio od dostawców danych finansowych i renomowanych banków.
GET https://xecdapi.xe.com/v1/convert_from

{
  "from": USD,
  "to": {
    "CAD": 1.260046,
    "CHF": 0.933058,
    "EUR": 0.806942,
    "GBP": 0.719154,
    [170 world currencies]
  }
}
Xe cieszy się zaufaniem milionów ludzi na całym świecie

Xe dla biznesu

Poznaj naszą ulepszoną platformę biznesową, która ułatwia przechowywanie, zarządzanie i wysyłanie pieniędzy ponad granicami, wszystko z jednego konta.

Płatności globalne

Wysyłaj szybkie, niezawodne płatności biznesowe na całym świecie. Dokonuj jednorazowych lub zbiorczych płatności do ponad 190 krajów w ponad 145 walutach.

Konta wielowalutowe

Utrzymuj i zarządzaj kontami wielowalutowymi bez konfiguracji ani miesięcznych opłat. Konwertuj, gdy stawki Ci odpowiadają i natychmiast wysyłaj płatności.

Zarządzanie ryzykiem walutowym

Zablokuj kursy wymiany lub ustal limity, aby Twoja firma pozostała stabilna, nawet gdy rynki się zmieniają.

Integracje i automatyzacja

Połącz Xe ze swoim systemem ERP lub systemem księgowym lub zintegruj bezpośrednio z naszym interfejsem API, aby zautomatyzować płatności, raportowanie i aktualizacje.

