Uprość płatności na swojej platformie
Odblokuj moc Xe na swojej platformie, aby uprościć sposób dokonywania płatności przez Twoją firmę dzięki naszemu elastycznemu interfejsowi API płatności, wbudowanemu rozwiązaniu ERP i światowej sławy narzędziom do danych walutowych.
Zaufane przez firmy na całym świecie
Uproszczone płatności globalne
Zapewnij płynne płatności transgraniczne w ramach podróży klienta. Dzięki naszemu nowoczesnemu i elastycznemu interfejsowi API możesz osadzić globalne płatności Xe bezpośrednio na dowolnej platformie, na której opiera się Twój zespół finansowy, umożliwiając płacenie dostawcom i pracownikom jednym kliknięciem przycisku.
Bezproblemowy proces płatności
Xe umożliwia jeden płynny, bezpieczny przepływ płatności na własnej platformie. Koniec z eksportem plików ani logowaniem do zewnętrznych portali. A ponieważ został stworzony dla biznesu, jest wyposażony w inteligentne funkcje, takie jak wbudowana walidacja i kontrola zgodności, które wykrywają błędy, zanim Cię kosztują.
Ulepszone dane i raportowanie
Automatyzuj raportowanie, popraw dokładność i usuwaj pracę ręczną z systemów finansowych dzięki globalnym płatnościom Xe i transmisjom danych walutowych na żywo osadzonym w Twojej platformie.
Dlaczego firmy wybierają Xe
Nigdy więcej niezgrabnych portali
Zastąp przestarzałe, niezgrabne portale czystym, intuicyjnym interfejsem, ze wszystkim, czego potrzebujesz, w jednym miejscu.
Zaufanie w każdej transakcji
Twoje fundusze są chronione dzięki regulowanym zabezpieczeniom, najwyższej klasy partnerom finansowym i zabezpieczeniom klasy korporacyjnej, dzięki czemu możesz bezpiecznie przenosić pieniądze.
Wspierane siłą i stabilnością
Xe jest częścią Euronet, notowanej na giełdzie NASDAQ firmy klasy inwestycyjnej, opartej na zabezpieczeniach bankowych, zgodności i ładu korporacyjnego.
Wsparcie w konfiguracji i poza nią
Xe zapewnia dostęp do dedykowanego wsparcia technicznego i ekspertów w zakresie płatności, dzięki czemu możesz szybko skonfigurować i łatwo rozwiązać wszelkie problemy, w dowolnym momencie.
Rozwiązania stworzone dla globalnych przedsiębiorstw
Platformy księgowe
Xe bezproblemowo integruje się z wiodącymi systemami księgowymi i ERP, takimi jak Microsoft Dynamics 365 i Sage Intacct, dając użytkownikom wbudowany dostęp do globalnych płatności za pośrednictwem narzędzi, z których już korzystają. A dzięki naszemu elastycznemu interfejsowi API każda platforma do zobowiązań może oferować takie samo usprawnione doświadczenie. Brak eksportu plików, brak portali, tylko szybkie, płynne i bezpieczne płatności.
Zasoby
Zobacz, jak firmy takie jak Twoja używają Xe do uproszczenia płatności globalnych.
