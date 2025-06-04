Xe umożliwia jeden płynny, bezpieczny przepływ płatności na własnej platformie. Koniec z eksportem plików ani logowaniem do zewnętrznych portali. A ponieważ został stworzony dla biznesu, jest wyposażony w inteligentne funkcje, takie jak wbudowana walidacja i kontrola zgodności, które wykrywają błędy, zanim Cię kosztują.