  2. Platforma Xe | Embedded Payments API & Dane walutowe

Uprość płatności na swojej platformie

Odblokuj moc Xe na swojej platformie, aby uprościć sposób dokonywania płatności przez Twoją firmę dzięki naszemu elastycznemu interfejsowi API płatności, wbudowanemu rozwiązaniu ERP i światowej sławy narzędziom do danych walutowych.

Skontaktuj się z nami

Zaufane przez firmy na całym świecie

Sage Intacct integration with Xe ERP

Uproszczone płatności globalne

Zapewnij płynne płatności transgraniczne w ramach podróży klienta. Dzięki naszemu nowoczesnemu i elastycznemu interfejsowi API możesz osadzić globalne płatności Xe bezpośrednio na dowolnej platformie, na której opiera się Twój zespół finansowy, umożliwiając płacenie dostawcom i pracownikom jednym kliknięciem przycisku.

Poznaj interfejs API płatności Wbudowane rozwiązania ERP

Bezproblemowy proces płatności

Xe umożliwia jeden płynny, bezpieczny przepływ płatności na własnej platformie. Koniec z eksportem plików ani logowaniem do zewnętrznych portali. A ponieważ został stworzony dla biznesu, jest wyposażony w inteligentne funkcje, takie jak wbudowana walidacja i kontrola zgodności, które wykrywają błędy, zanim Cię kosztują.

Zacznij korzystać z naszego interfejsu API Uproszczenie punktu dostępowego w systemie ERP

Ulepszone dane i raportowanie

Automatyzuj raportowanie, popraw dokładność i usuwaj pracę ręczną z systemów finansowych dzięki globalnym płatnościom Xe i transmisjom danych walutowych na żywo osadzonym w Twojej platformie.

Zapoznaj się z naszym API danych walutowych Automatyzacja raportowania w systemie ERP

Dlaczego firmy wybierają Xe

No more clunky portals

Nigdy więcej niezgrabnych portali

Zastąp przestarzałe, niezgrabne portale czystym, intuicyjnym interfejsem, ze wszystkim, czego potrzebujesz, w jednym miejscu.

shield-check

Zaufanie w każdej transakcji

Twoje fundusze są chronione dzięki regulowanym zabezpieczeniom, najwyższej klasy partnerom finansowym i zabezpieczeniom klasy korporacyjnej, dzięki czemu możesz bezpiecznie przenosić pieniądze.

trophy

Wspierane siłą i stabilnością

Xe jest częścią Euronet, notowanej na giełdzie NASDAQ firmy klasy inwestycyjnej, opartej na zabezpieczeniach bankowych, zgodności i ładu korporacyjnego.

Human support whenever you need it

Wsparcie w konfiguracji i poza nią

Xe zapewnia dostęp do dedykowanego wsparcia technicznego i ekspertów w zakresie płatności, dzięki czemu możesz szybko skonfigurować i łatwo rozwiązać wszelkie problemy, w dowolnym momencie.

Rozwiązania stworzone dla globalnych przedsiębiorstw
Platformy księgowe

Xe bezproblemowo integruje się z wiodącymi systemami księgowymi i ERP, takimi jak Microsoft Dynamics 365 i Sage Intacct, dając użytkownikom wbudowany dostęp do globalnych płatności za pośrednictwem narzędzi, z których już korzystają. A dzięki naszemu elastycznemu interfejsowi API każda platforma do zobowiązań może oferować takie samo usprawnione doświadczenie. Brak eksportu plików, brak portali, tylko szybkie, płynne i bezpieczne płatności.

Zasoby

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja używają Xe do uproszczenia płatności globalnych.

Przejdź do studiów przypadków - >

Porozmawiajmy

Niezależnie od tego, czy chcesz osadzić płatności na swojej platformie, ulepszyć swoje dane walutowe i raportowanie, czy po prostu znaleźć sposoby na uproszczenie procesu płatności, jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Skontaktuj się z naszym zespołem, aby rozpocząć rozmowę.

