Webinaria dotyczące płatności ERP

Naucz się usprawnić rozliczenia należności dzięki wbudowanym możliwościom płatności i rozwiązaniom FX dla ERP.

R.I.P. bank transfer files. Hello, embedded payments.

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Odkryj moc wbudowanych płatności

Dowiedz się, jak usprawnić płatności dostawców w Microsoft Dynamics 365 Business Central dzięki wbudowanemu rozwiązaniu płatności Xe. Usprawnij przepływy pracy, skorzystaj z walidacji banków w czasie rzeczywistym i wykorzystaj zautomatyzowane raportowanie w celu zwiększenia wydajności.

Automate your invoice process and payments

Microsoft Dynamics 365 Finanse

Zautomatyzuj proces fakturowania i płatności

Dowiedz się, jak zautomatyzować przetwarzanie faktur za pomocą OCR, a następnie przetwarzać wszystkie płatności w Dynamics 365 Finance. Oglądaj prezentacje na żywo od ekspertów Xe i Microsoft, które pokażą Ci, jak zoptymalizować przepływ pracy kont płatniczych.

ERP Integrations with Xe

Chcesz zobaczyć nasze rozwiązanie ERP w akcji?

Usprawnij operacje i uprość globalne płatności dzięki rozwiązaniu ERP firmy Xe. Doświadcz z pierwszej ręki, jak płynnie nasza wbudowana technologia płatności integruje się z Twoim systemem ERP, zwiększając wydajność i oszczędzając czas. Gotowy, aby przekształcić swój biznes?