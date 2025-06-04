- Home
- Webinaria biznesowe Xe dla globalnych rozwiązań płatniczych - Xe
Webinaria dotyczące płatności ERP
Naucz się usprawnić rozliczenia należności dzięki wbudowanym możliwościom płatności i rozwiązaniom FX dla ERP.
Microsoft Dynamics 365 Business Central
Odkryj moc wbudowanych płatności
Dowiedz się, jak usprawnić płatności dostawców w Microsoft Dynamics 365 Business Central dzięki wbudowanemu rozwiązaniu płatności Xe. Usprawnij przepływy pracy, skorzystaj z walidacji banków w czasie rzeczywistym i wykorzystaj zautomatyzowane raportowanie w celu zwiększenia wydajności.
Microsoft Dynamics 365 Finanse
Zautomatyzuj proces fakturowania i płatności
Dowiedz się, jak zautomatyzować przetwarzanie faktur za pomocą OCR, a następnie przetwarzać wszystkie płatności w Dynamics 365 Finance. Oglądaj prezentacje na żywo od ekspertów Xe i Microsoft, które pokażą Ci, jak zoptymalizować przepływ pracy kont płatniczych.
Chcesz zobaczyć nasze rozwiązanie ERP w akcji?
Usprawnij operacje i uprość globalne płatności dzięki rozwiązaniu ERP firmy Xe. Doświadcz z pierwszej ręki, jak płynnie nasza wbudowana technologia płatności integruje się z Twoim systemem ERP, zwiększając wydajność i oszczędzając czas. Gotowy, aby przekształcić swój biznes?