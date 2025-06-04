Alerty o kursie wymiany walut

Zaloguj się (lub zarejestruj się!) teraz, aby otrzymywać bezpłatne powiadomienia o kursie wymiany od Xe

PrzeliczWyślijWykresyAlerty

Pozwól nam obserwować rynek za Ciebie

Rynki walutowe są w ciągłym ruchu. Otrzymuj alerty o kursach wymiany, aby nigdy nie przegapić pożądanego kursu.

Otrzymuj alerty o kursach

Jak działają alerty Xe Rate

Create account icon

1. Załóż konto

Jedno darmowe konto na wszystkie potrzeby związane z walutą obcą

Set desired rate icon

2. Ustaw żądaną stawkę

Twórz wiele alertów, aby śledzić wybrane waluty

Confirm and get notified icon

3. Otrzymuj powiadomienia

Poinformujemy Cię, gdy zostanie uruchomiona żądana stawka

Otwórz darmowe konto

Rate alerts for the mid-market rate

Alerty dotyczące stawek Xe wykorzystują średnie stawki rynkowe

Średni kurs rynkowy jest półmetką między popytem a podażą na określoną walutę, co oznacza, że może i zmienia się cały czas.

Musisz stworzyć zlecenie rynkowe i chcesz mieć pewność, że otrzymujesz najlepszą możliwą stawkę? Xe może pomóc! Zarejestruj się lub zaloguj się, aby dowiedzieć się więcej o naszym produkcie do przelewów pieniężnych i ustawić zlecenie rynkowe.

Xe App on iPhone

Pobierz aplikację Xe

Sprawdzaj stawki na żywo, bezpiecznie wysyłaj pieniądze, ustawiaj powiadomienia o stawkach, otrzymuj powiadomienia i nie tylko.

Zeskanuj mnie!

app store svggoogle play svg

Ponad 113 milionów pobrań na całym świecie