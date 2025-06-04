us
Kalkulator hipoteczny

Oszacuj miesięczne spłaty kredytu hipotecznego i zaplanuj zakup domu w Stanach Zjednoczonych za pomocą kalkulatora hipotecznego Xe. Wprowadź cenę domu, zaliczkę, termin pożyczki i stopę procentową, aby zobaczyć miesięczną płatność.

Użyj kalkulatora oprocentowania kredytu hipotecznego Xe

Wybierz swój kraj

Wybierz kraj, w którym chcesz kupić nieruchomość, aby uzyskać dokładne obliczenia kredytu hipotecznego na podstawie lokalnych stawek.

Wprowadź cenę domu

Dodaj cenę domu, aby pomóc nam obliczyć kwotę pożyczki i oszacować miesięczne płatności.

Dodaj zaliczkę

Wprowadź kwotę, którą planujesz odłożyć. Określa to wielkość pożyczki i miesięczne płatności.

Wybierz termin pożyczki

Wybierz długość kredytu hipotecznego, aby określić miesięczne płatności i całkowite odsetki wypłacane w czasie.

Wprowadzona stopa procentowa

Wprowadź szacunkową stopę procentową, którą spodziewasz się otrzymać. Wpływa to na całkowitą kwotę odsetek zapłaconych w czasie.

Wybierz walutę wysyłania

Wybierz walutę, w której chcesz zapłacić, aby zobaczyć miesięczne koszty kredytu hipotecznego przeliczane w czasie rzeczywistym.

Wydatki uwzględnione w kosztach kredytu hipotecznego

Cena domu: Jest to całkowita kwota, którą zapłacisz za dom. Cena domu bezpośrednio wpływa na kwotę pożyczki, miesięczne spłaty kredytu hipotecznego i ogólne koszty. Wybierając dom, weź pod uwagę inne wydatki, takie jak podatki od nieruchomości, ubezpieczenie właścicieli domów i koszty zamknięcia, aby pozostały w ramach budżetu.

Zaliczka: Kupując dom, musisz zapłacić z góry procent całkowitej ceny domu, inaczej zwaną zaliczką. Wyższa zaliczka zmniejsza kwotę pożyczki i obniża miesięczne płatności, podczas gdy mniejsza zaliczka zwiększa te koszty.

Stopa procentowa: Oprocentowanie to procent kwoty pożyczki, którą pożyczkodawca pobierze od Ciebie za pożyczanie pieniędzy, wpływając na to, ile płacisz każdego miesiąca. Niższa stawka obniża całkowity koszt kredytu, podczas gdy wyższa stawka zwiększa go. Stopy procentowe mogą być ustalone przez cały okres kredytu lub zmienne.

Okres pożyczki: Okres pożyczki to czas potrzebny na spłatę kredytu hipotecznego. Krótszy okres, taki jak 15 lat, będzie miał wyższe miesięczne płatności, ale ogólnie niższe odsetki. Jednak dłuższy okres, taki jak 30 lat, obniża spłatę kredytów hipotecznych i zwiększa całkowite koszty odsetek.

Podatek od nieruchomości: Podatek od nieruchomości to podatek rządowy oparty na wartości domu i stawce podatkowej. Pomaga finansować lokalne szkoły, utrzymanie dróg, infrastrukturę publiczną i służby ratunkowe. Będziesz płacić ten podatek corocznie lub jako część miesięcznej spłaty kredytu hipotecznego.

U@@ bezpieczenie właścicieli domów: Ubezpieczenie właścicieli domów to polisa, która chroni Cię przed stratami finansowymi z powodu szkód, kradzieży lub roszczeń z tytułu odpowiedzialności. Większość pożyczkodawców będzie tego wymagać, aby upewnić się, że możesz naprawić lub wymienić swój dom w przypadku nieprzewidywalnego zdarzenia.

PMI: Prywatne ubezpieczenie kredytu hipotecznego jest dodawane do miesięcznej płatności, jeśli przy zakupie domu wpłacisz mniej niż 20%. Chroni to pożyczkodawcę w przypadku, gdy nie jesteś w stanie spłacić pożyczki. Gdy zbudujesz wystarczającą ilość kapitału własnego domu, będziesz mógł usunąć prywatne ubezpieczenie hipoteczne.

HOA: Właści ciele domów, którzy mieszkają w społecznościach mieszkalnych, takich jak dzielnica, kompleks mieszkaniowy lub kamienica, płacą miesięczne lub roczne opłaty Stowarzyszenia Właścicieli Domów. Zwykle opłaca się to za udogodnienia, konserwację i inne usługi społeczne. Opłaty i przepisy różnią się w zależności od społeczności.

Koszty zamknięcia: Koszty zamknięcia to opłaty z góry, które płacisz przy finalizowaniu zakupu nieruchomości. Zwykle wahają się one od 2% do 5% całkowitej ceny domu i obejmują opłaty pożyczkodawcy, ubezpieczenie tytułu, koszty wyceny i podatki. Koszty te są ostatnim krokiem do zakupu domu i są należne przy zamknięciu.



Formuła płatności kredytów hipotecznych

Ta formuła pomaga obliczyć miesięczną spłatę kredytu hipotecznego tylko na podstawie kwoty pożyczki i odsetek. Nie obejmuje żadnych dodatkowych kosztów, takich jak podatki od nieruchomości, ubezpieczenie właścicieli domów lub jakiekolwiek opłaty, które mogą zwiększyć całkowitą miesięczną płatność.

Ręcznie oblicz miesięczne spłaty kredytu hipotecznego za pomocą tego wzoru:

Oto podział:

M = miesięczna płatność:
To jest to, co rozwiązujesz. Aby rozpocząć, zbierz szczegóły pożyczki. Te czynniki decydują o tym, ile będziesz płacić każdego miesiąca.

P = Kwota główna:
Jest to saldo pożyczki lub całkowita kwota, którą nadal jesteś winien z tytułu kredytu hipotecznego. Twoje saldo pożyczki wpływa bezpośrednio na miesięczną płatność, koszty odsetek i kapitał własny domu. Zbudujesz więcej własności w swojej nieruchomości wraz ze spadkiem salda.

r = Miesięczna stopa procentowa:
Oprocentowanie kredytu hipotecznego to stopa roczna, która będzie wypłacana co miesiąc w ciągu roku. Aby znaleźć miesięczną stopę procentową, podziel roczny procent przez liczbę miesięcy w roku. Na przykład, jeśli Twoja roczna stopa procentowa wynosi 5%, wyglądałoby to na 0,05/12 = 0,004167.

n = Liczba płatności:
Jest to całkowita liczba płatności, które dokonasz w ciągu okresu trwania pożyczki. Aby znaleźć całkowitą kwotę, pomnóż okres kredytowania w latach przez 12. Na przykład, jeśli okres kredytowania wynosi 30 lat, wyglądałoby to na 30x12 = 360. Oznacza to, że w sumie dokonasz 360 płatności w całym okresie pożyczki.

Home loan types for the United States

Typowe rodzaje pożyczek

Pożycz@@ ka konwencjonalna: Jest to zgodna pożyczka wspierana przez prywatnych pożyczkodawców, którzy wymagają dobrego kredytu i zaliczki od 3% do 5%. Jeśli spłacisz mniej niż 20%, wymagane jest prywatne ubezpieczenie hipoteczne.

Pożyczka FHA: Pożyczka FHA pomaga nabywcom domów po raz pierwszy lub osobom o niższych wynikach kredytowych. Wymaga minimalnej zaliczki w wysokości 3,5% i obowiązkowego ubezpieczenia hipotecznego, co zwiększa koszt kredytu.

Pożyczka VA: Pożyczki VA są dostępne dla weteranów, czynnych obowiązków i niektórych małżonków, wspieranych przez Departament Spraw Weteranów. Nie wymaga zaliczki ani PMI, ale kupujący muszą uiścić opłatę za finansowanie.

Pożyczka USDA: Pożyczka USDA to pożyczka wspierana przez rząd dostępna dla kupujących dom na obszarach wiejskich lub podmiejskich. Nie jest potrzebna zaliczka, ale ma limity dochodów i wymaga PMI.

Kredy@@ ty hipoteczne Jumbo: Pożyczki Jumbo przekraczają standardowe limity i wymagają wyższych wyników kredytowych, większych zaliczek i surowszych kwalifikacji.

What Is a Wire Transfer and How Does It Work?

Dodatkowe warunki pożyczki

Okres pożyczki: Odnosi się to do czasu, w którym musisz spłacić pożyczkę w całości, zazwyczaj 15, 20 lub 30 lat. Krótsze terminy mają niższe stopy procentowe, ale wyższe miesięczne płatności, podczas gdy dłuższe terminy mają niższe miesięczne płatności, z wyższymi całkowitymi odsetkami.

Stała stopa procentowa a stopa regulowana: Kredythipoteczny o stałym oprocentowaniu pozostaje taka sama przez cały okres kredytowania, zapewniając przewidywalne płatności. Kredyt hipoteczny o regulowanej stopie procentowej (ARM) zaczyna się od stałej stopy procentowej, a następnie zmienia się w zależności od warunków rynkowych, powodując wzrost lub spadek płatności.

Pożyczki zgodne a pożyczki niezgodne: Zgodne pożyczki spełniają wytyczne określone przez Fannie Mae lub Freddiego Maca. Niezgodne pożyczki nie spełniają tych standardów i wymagają wyższych wyników kredytowych, większych zaliczek i surowszych wymagań finansowych.

Jak zdecydować o cenie domu, na którą możesz sobie pozwolić

Typowym sposobem oszacowania kosztów domu, na który możesz sobie pozwolić, jest stosowanie zasady 28/36. Te wytyczne sugerują, że nie więcej niż 28% miesięcznego dochodu brutto idzie na koszty mieszkania, takie jak kredyt hipoteczny, podatki od nieruchomości i ubezpieczenie. Tymczasem całkowite miesięczne spłaty zadłużenia, w tym kredyty samochodowe, kredyty studenckie i karty kredytowe, powinny pozostać poniżej 36% twoich dochodów.

Metoda 28/36

Alex zarabia 6000 dolarów miesięcznie przed opodatkowaniem. Zgodnie z regułą 28%, jego spłata kredytu hipotecznego, w tym podatki i ubezpieczenie, powinna wynosić 1680 USD. Przy dodatkowych 800 USD miesięcznych płatności dla studentów i samochodów, jego całkowity dług wynosi 2480 USD, przekraczając limit 36%. Alex będzie musiał dostosować swój domowy budżet lub spłacić dług przed zakupem.

Inne zasady przystępności

Zasada 28/36 to tylko jedno podejście. Kredytodawcy biorą również pod uwagę stosunek długu do dochodu (DTI), który mierzy całkowity miesięczny dług w porównaniu z dochodami. Dodatkowo czynniki takie jak ocena kredytowa, oszczędności na zaliczkę i wydatki na styl życia wpływają na to, na co możesz sobie wygodnie pozwolić.

Kolejne kroki po obliczeniu spłaty kredytu hipotecznego

Po oszacowaniu spłaty kredytu hipotecznego wykonaj następujące kroki, aby przejść dalej z zakupem nieruchomości.

Krok 1: Znajdź pożyczkodawcę. Porównaj opcje pożyczki, stopy procentowe i opłaty, aby wybrać pożyczkodawcę, który najbardziej Ci odpowiada.

Krok 2: Zdobądźwstępne kwalifikacje do kredytu hipotecznego. Prześlij swoje podstawowe dane finansowe, aby oszacować, ile możesz sobie pozwolić.

Krok 3: Zacznij robić zakupy domu i złożyć ofertę. Gdy znajdziesz dom, złóż ofertę i negocjuj najlepszą ofertę ze sprzedawcą.

Krok 4: Po zaakceptowaniu oferty możesz formalnie ubiegać się o pożyczkę. Prześlij niezbędne dokumenty i zakończ proces zatwierdzania.

Krok 5: Zak ończ proces zakupu domu, dokonując zaliczki i sfinalizując zakup.

Najczęściej zadawane pytania - Kalkulator hipoteczny Xe Stany Zjednoczone