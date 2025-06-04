Wydatki uwzględnione w kosztach kredytu hipotecznego

Cena domu: Jest to całkowita kwota, którą zapłacisz za dom. Cena domu bezpośrednio wpływa na kwotę pożyczki, miesięczne spłaty kredytu hipotecznego i ogólne koszty. Wybierając dom, weź pod uwagę inne wydatki, takie jak podatki od nieruchomości, ubezpieczenie właścicieli domów i koszty zamknięcia, aby pozostały w ramach budżetu.

Zaliczka: Kupując dom, musisz zapłacić z góry procent całkowitej ceny domu, inaczej zwaną zaliczką. Wyższa zaliczka zmniejsza kwotę pożyczki i obniża miesięczne płatności, podczas gdy mniejsza zaliczka zwiększa te koszty.

Stopa procentowa: Oprocentowanie to procent kwoty pożyczki, którą pożyczkodawca pobierze od Ciebie za pożyczanie pieniędzy, wpływając na to, ile płacisz każdego miesiąca. Niższa stawka obniża całkowity koszt kredytu, podczas gdy wyższa stawka zwiększa go. Stopy procentowe mogą być ustalone przez cały okres kredytu lub zmienne.



Okres pożyczki: Okres pożyczki to czas potrzebny na spłatę kredytu hipotecznego. Krótszy okres, taki jak 15 lat, będzie miał wyższe miesięczne płatności, ale ogólnie niższe odsetki. Jednak dłuższy okres, taki jak 30 lat, obniża spłatę kredytów hipotecznych i zwiększa całkowite koszty odsetek.

Podatek od nieruchomości: Podatek od nieruchomości to podatek rządowy oparty na wartości domu i stawce podatkowej. Pomaga finansować lokalne szkoły, utrzymanie dróg, infrastrukturę publiczną i służby ratunkowe. Będziesz płacić ten podatek corocznie lub jako część miesięcznej spłaty kredytu hipotecznego.



U@@ bezpieczenie właścicieli domów: Ubezpieczenie właścicieli domów to polisa, która chroni Cię przed stratami finansowymi z powodu szkód, kradzieży lub roszczeń z tytułu odpowiedzialności. Większość pożyczkodawców będzie tego wymagać, aby upewnić się, że możesz naprawić lub wymienić swój dom w przypadku nieprzewidywalnego zdarzenia.



PMI: Prywatne ubezpieczenie kredytu hipotecznego jest dodawane do miesięcznej płatności, jeśli przy zakupie domu wpłacisz mniej niż 20%. Chroni to pożyczkodawcę w przypadku, gdy nie jesteś w stanie spłacić pożyczki. Gdy zbudujesz wystarczającą ilość kapitału własnego domu, będziesz mógł usunąć prywatne ubezpieczenie hipoteczne.



HOA: Właści ciele domów, którzy mieszkają w społecznościach mieszkalnych, takich jak dzielnica, kompleks mieszkaniowy lub kamienica, płacą miesięczne lub roczne opłaty Stowarzyszenia Właścicieli Domów. Zwykle opłaca się to za udogodnienia, konserwację i inne usługi społeczne. Opłaty i przepisy różnią się w zależności od społeczności.



Koszty zamknięcia: Koszty zamknięcia to opłaty z góry, które płacisz przy finalizowaniu zakupu nieruchomości. Zwykle wahają się one od 2% do 5% całkowitej ceny domu i obejmują opłaty pożyczkodawcy, ubezpieczenie tytułu, koszty wyceny i podatki. Koszty te są ostatnim krokiem do zakupu domu i są należne przy zamknięciu.





Formuła płatności kredytów hipotecznych

Ta formuła pomaga obliczyć miesięczną spłatę kredytu hipotecznego tylko na podstawie kwoty pożyczki i odsetek. Nie obejmuje żadnych dodatkowych kosztów, takich jak podatki od nieruchomości, ubezpieczenie właścicieli domów lub jakiekolwiek opłaty, które mogą zwiększyć całkowitą miesięczną płatność.



Ręcznie oblicz miesięczne spłaty kredytu hipotecznego za pomocą tego wzoru:





Oto podział:



M = miesięczna płatność:

To jest to, co rozwiązujesz. Aby rozpocząć, zbierz szczegóły pożyczki. Te czynniki decydują o tym, ile będziesz płacić każdego miesiąca.



P = Kwota główna:

Jest to saldo pożyczki lub całkowita kwota, którą nadal jesteś winien z tytułu kredytu hipotecznego. Twoje saldo pożyczki wpływa bezpośrednio na miesięczną płatność, koszty odsetek i kapitał własny domu. Zbudujesz więcej własności w swojej nieruchomości wraz ze spadkiem salda.



r = Miesięczna stopa procentowa:

Oprocentowanie kredytu hipotecznego to stopa roczna, która będzie wypłacana co miesiąc w ciągu roku. Aby znaleźć miesięczną stopę procentową, podziel roczny procent przez liczbę miesięcy w roku. Na przykład, jeśli Twoja roczna stopa procentowa wynosi 5%, wyglądałoby to na 0,05/12 = 0,004167.



n = Liczba płatności:

Jest to całkowita liczba płatności, które dokonasz w ciągu okresu trwania pożyczki. Aby znaleźć całkowitą kwotę, pomnóż okres kredytowania w latach przez 12. Na przykład, jeśli okres kredytowania wynosi 30 lat, wyglądałoby to na 30x12 = 360. Oznacza to, że w sumie dokonasz 360 płatności w całym okresie pożyczki.