Kalkulator hipoteczny
Oszacuj miesięczne spłaty kredytu hipotecznego i zaplanuj zakup domu w Stanach Zjednoczonych za pomocą kalkulatora hipotecznego Xe. Wprowadź cenę domu, zaliczkę, termin pożyczki i stopę procentową, aby zobaczyć miesięczną płatność.
Użyj kalkulatora oprocentowania kredytu hipotecznego Xe
Wybierz swój kraj
Wybierz kraj, w którym chcesz kupić nieruchomość, aby uzyskać dokładne obliczenia kredytu hipotecznego na podstawie lokalnych stawek.
Wprowadź cenę domu
Dodaj cenę domu, aby pomóc nam obliczyć kwotę pożyczki i oszacować miesięczne płatności.
Dodaj zaliczkę
Wprowadź kwotę, którą planujesz odłożyć. Określa to wielkość pożyczki i miesięczne płatności.
Wybierz termin pożyczki
Wybierz długość kredytu hipotecznego, aby określić miesięczne płatności i całkowite odsetki wypłacane w czasie.
Wprowadzona stopa procentowa
Wprowadź szacunkową stopę procentową, którą spodziewasz się otrzymać. Wpływa to na całkowitą kwotę odsetek zapłaconych w czasie.
Wybierz walutę wysyłania
Wybierz walutę, w której chcesz zapłacić, aby zobaczyć miesięczne koszty kredytu hipotecznego przeliczane w czasie rzeczywistym.
Wydatki uwzględnione w kosztach kredytu hipotecznego
Cena domu: Jest to całkowita kwota, którą zapłacisz za dom. Cena domu bezpośrednio wpływa na kwotę pożyczki, miesięczne spłaty kredytu hipotecznego i ogólne koszty. Wybierając dom, weź pod uwagę inne wydatki, takie jak podatki od nieruchomości, ubezpieczenie właścicieli domów i koszty zamknięcia, aby pozostały w ramach budżetu.
Zaliczka: Kupując dom, musisz zapłacić z góry procent całkowitej ceny domu, inaczej zwaną zaliczką. Wyższa zaliczka zmniejsza kwotę pożyczki i obniża miesięczne płatności, podczas gdy mniejsza zaliczka zwiększa te koszty.
Stopa procentowa: Oprocentowanie to procent kwoty pożyczki, którą pożyczkodawca pobierze od Ciebie za pożyczanie pieniędzy, wpływając na to, ile płacisz każdego miesiąca. Niższa stawka obniża całkowity koszt kredytu, podczas gdy wyższa stawka zwiększa go. Stopy procentowe mogą być ustalone przez cały okres kredytu lub zmienne.
Okres pożyczki: Okres pożyczki to czas potrzebny na spłatę kredytu hipotecznego. Krótszy okres, taki jak 15 lat, będzie miał wyższe miesięczne płatności, ale ogólnie niższe odsetki. Jednak dłuższy okres, taki jak 30 lat, obniża spłatę kredytów hipotecznych i zwiększa całkowite koszty odsetek.
Podatek od nieruchomości: Podatek od nieruchomości to podatek rządowy oparty na wartości domu i stawce podatkowej. Pomaga finansować lokalne szkoły, utrzymanie dróg, infrastrukturę publiczną i służby ratunkowe. Będziesz płacić ten podatek corocznie lub jako część miesięcznej spłaty kredytu hipotecznego.
U@@ bezpieczenie właścicieli domów: Ubezpieczenie właścicieli domów to polisa, która chroni Cię przed stratami finansowymi z powodu szkód, kradzieży lub roszczeń z tytułu odpowiedzialności. Większość pożyczkodawców będzie tego wymagać, aby upewnić się, że możesz naprawić lub wymienić swój dom w przypadku nieprzewidywalnego zdarzenia.
PMI: Prywatne ubezpieczenie kredytu hipotecznego jest dodawane do miesięcznej płatności, jeśli przy zakupie domu wpłacisz mniej niż 20%. Chroni to pożyczkodawcę w przypadku, gdy nie jesteś w stanie spłacić pożyczki. Gdy zbudujesz wystarczającą ilość kapitału własnego domu, będziesz mógł usunąć prywatne ubezpieczenie hipoteczne.
HOA: Właści ciele domów, którzy mieszkają w społecznościach mieszkalnych, takich jak dzielnica, kompleks mieszkaniowy lub kamienica, płacą miesięczne lub roczne opłaty Stowarzyszenia Właścicieli Domów. Zwykle opłaca się to za udogodnienia, konserwację i inne usługi społeczne. Opłaty i przepisy różnią się w zależności od społeczności.
Koszty zamknięcia: Koszty zamknięcia to opłaty z góry, które płacisz przy finalizowaniu zakupu nieruchomości. Zwykle wahają się one od 2% do 5% całkowitej ceny domu i obejmują opłaty pożyczkodawcy, ubezpieczenie tytułu, koszty wyceny i podatki. Koszty te są ostatnim krokiem do zakupu domu i są należne przy zamknięciu.
Formuła płatności kredytów hipotecznych
Ta formuła pomaga obliczyć miesięczną spłatę kredytu hipotecznego tylko na podstawie kwoty pożyczki i odsetek. Nie obejmuje żadnych dodatkowych kosztów, takich jak podatki od nieruchomości, ubezpieczenie właścicieli domów lub jakiekolwiek opłaty, które mogą zwiększyć całkowitą miesięczną płatność.
Ręcznie oblicz miesięczne spłaty kredytu hipotecznego za pomocą tego wzoru:
Oto podział:
M = miesięczna płatność:
To jest to, co rozwiązujesz. Aby rozpocząć, zbierz szczegóły pożyczki. Te czynniki decydują o tym, ile będziesz płacić każdego miesiąca.
P = Kwota główna:
Jest to saldo pożyczki lub całkowita kwota, którą nadal jesteś winien z tytułu kredytu hipotecznego. Twoje saldo pożyczki wpływa bezpośrednio na miesięczną płatność, koszty odsetek i kapitał własny domu. Zbudujesz więcej własności w swojej nieruchomości wraz ze spadkiem salda.
r = Miesięczna stopa procentowa:
Oprocentowanie kredytu hipotecznego to stopa roczna, która będzie wypłacana co miesiąc w ciągu roku. Aby znaleźć miesięczną stopę procentową, podziel roczny procent przez liczbę miesięcy w roku. Na przykład, jeśli Twoja roczna stopa procentowa wynosi 5%, wyglądałoby to na 0,05/12 = 0,004167.
n = Liczba płatności:
Jest to całkowita liczba płatności, które dokonasz w ciągu okresu trwania pożyczki. Aby znaleźć całkowitą kwotę, pomnóż okres kredytowania w latach przez 12. Na przykład, jeśli okres kredytowania wynosi 30 lat, wyglądałoby to na 30x12 = 360. Oznacza to, że w sumie dokonasz 360 płatności w całym okresie pożyczki.
Typowe rodzaje pożyczek
Pożycz@@ ka konwencjonalna: Jest to zgodna pożyczka wspierana przez prywatnych pożyczkodawców, którzy wymagają dobrego kredytu i zaliczki od 3% do 5%. Jeśli spłacisz mniej niż 20%, wymagane jest prywatne ubezpieczenie hipoteczne.
Pożyczka FHA: Pożyczka FHA pomaga nabywcom domów po raz pierwszy lub osobom o niższych wynikach kredytowych. Wymaga minimalnej zaliczki w wysokości 3,5% i obowiązkowego ubezpieczenia hipotecznego, co zwiększa koszt kredytu.
Pożyczka VA: Pożyczki VA są dostępne dla weteranów, czynnych obowiązków i niektórych małżonków, wspieranych przez Departament Spraw Weteranów. Nie wymaga zaliczki ani PMI, ale kupujący muszą uiścić opłatę za finansowanie.
Pożyczka USDA: Pożyczka USDA to pożyczka wspierana przez rząd dostępna dla kupujących dom na obszarach wiejskich lub podmiejskich. Nie jest potrzebna zaliczka, ale ma limity dochodów i wymaga PMI.
Kredy@@ ty hipoteczne Jumbo: Pożyczki Jumbo przekraczają standardowe limity i wymagają wyższych wyników kredytowych, większych zaliczek i surowszych kwalifikacji.
Dodatkowe warunki pożyczki
Okres pożyczki: Odnosi się to do czasu, w którym musisz spłacić pożyczkę w całości, zazwyczaj 15, 20 lub 30 lat. Krótsze terminy mają niższe stopy procentowe, ale wyższe miesięczne płatności, podczas gdy dłuższe terminy mają niższe miesięczne płatności, z wyższymi całkowitymi odsetkami.
Stała stopa procentowa a stopa regulowana: Kredythipoteczny o stałym oprocentowaniu pozostaje taka sama przez cały okres kredytowania, zapewniając przewidywalne płatności. Kredyt hipoteczny o regulowanej stopie procentowej (ARM) zaczyna się od stałej stopy procentowej, a następnie zmienia się w zależności od warunków rynkowych, powodując wzrost lub spadek płatności.
Pożyczki zgodne a pożyczki niezgodne: Zgodne pożyczki spełniają wytyczne określone przez Fannie Mae lub Freddiego Maca. Niezgodne pożyczki nie spełniają tych standardów i wymagają wyższych wyników kredytowych, większych zaliczek i surowszych wymagań finansowych.
Jak zdecydować o cenie domu, na którą możesz sobie pozwolić
Typowym sposobem oszacowania kosztów domu, na który możesz sobie pozwolić, jest stosowanie zasady 28/36. Te wytyczne sugerują, że nie więcej niż 28% miesięcznego dochodu brutto idzie na koszty mieszkania, takie jak kredyt hipoteczny, podatki od nieruchomości i ubezpieczenie. Tymczasem całkowite miesięczne spłaty zadłużenia, w tym kredyty samochodowe, kredyty studenckie i karty kredytowe, powinny pozostać poniżej 36% twoich dochodów.
Metoda 28/36
Alex zarabia 6000 dolarów miesięcznie przed opodatkowaniem. Zgodnie z regułą 28%, jego spłata kredytu hipotecznego, w tym podatki i ubezpieczenie, powinna wynosić 1680 USD. Przy dodatkowych 800 USD miesięcznych płatności dla studentów i samochodów, jego całkowity dług wynosi 2480 USD, przekraczając limit 36%. Alex będzie musiał dostosować swój domowy budżet lub spłacić dług przed zakupem.
Inne zasady przystępności
Zasada 28/36 to tylko jedno podejście. Kredytodawcy biorą również pod uwagę stosunek długu do dochodu (DTI), który mierzy całkowity miesięczny dług w porównaniu z dochodami. Dodatkowo czynniki takie jak ocena kredytowa, oszczędności na zaliczkę i wydatki na styl życia wpływają na to, na co możesz sobie wygodnie pozwolić.
Kolejne kroki po obliczeniu spłaty kredytu hipotecznego
Po oszacowaniu spłaty kredytu hipotecznego wykonaj następujące kroki, aby przejść dalej z zakupem nieruchomości.
Krok 1: Znajdź pożyczkodawcę. Porównaj opcje pożyczki, stopy procentowe i opłaty, aby wybrać pożyczkodawcę, który najbardziej Ci odpowiada.
Krok 2: Zdobądźwstępne kwalifikacje do kredytu hipotecznego. Prześlij swoje podstawowe dane finansowe, aby oszacować, ile możesz sobie pozwolić.
Krok 3: Zacznij robić zakupy domu i złożyć ofertę. Gdy znajdziesz dom, złóż ofertę i negocjuj najlepszą ofertę ze sprzedawcą.
Krok 4: Po zaakceptowaniu oferty możesz formalnie ubiegać się o pożyczkę. Prześlij niezbędne dokumenty i zakończ proces zatwierdzania.
Krok 5: Zak ończ proces zakupu domu, dokonując zaliczki i sfinalizując zakup.
Najczęściej zadawane pytania - Kalkulator hipoteczny Xe Stany Zjednoczone
Kalkulator kredytu hipotecznego Xe to narzędzie online, które pomaga oszacować miesięczne spłaty kredytu hipotecznego w Stanach Zjednoczonych. Wprowadzając cenę domu, zaliczkę, termin pożyczki i oprocentowanie, możesz szybko zobaczyć, ile będzie kosztować Twój kredyt mieszkaniowy każdego miesiąca. Ten potężny kalkulator kredytu hipotecznego został zaprojektowany, aby pomóc kupującym dom w planowaniu i budżetowaniu ich kredytu hipotecznego.
Na miesięczną spłatę kredytu hipotecznego wpływa kilka ważnych czynników:
Cena domu: Całkowita cena zakupu Twojej nieruchomości.
Zaliczka: K wota gotówkowa zapłacona z góry, co zmniejsza całkowitą kwotę pożyczki.
Okres kredytu: Czas trwania kredytu hipotecznego (np. 15 lat vs. 30 lat) wpływa zarówno na miesięczny koszt, jak i całkowite zapłacone odsetki.
Stopa procentowa: roczna stopa procentowa przeliczona na stawkę miesięczną.
Dodatkowe koszty: Opcjonalne dane wejściowe, takie jak podatki od nieruchomości, ubezpieczenie właścicieli domów i opłaty HOA, można również uwzględnić w celu uzyskania pełnego oszacowania płatności.
Korzystając z tych danych, kalkulator kredytów hipotecznych Xe pomaga porównać różne scenariusze pożyczek i znaleźć najlepszą opcję dla Twojego budżetu.
Większa zaliczka obniża kwotę pożyczki, co z kolei zmniejsza miesięczną spłatę kredytu hipotecznego i całkowite odsetki z czasem. Jeśli spłacisz mniej niż 20%, być może będziesz musiał zapłacić za prywatne ubezpieczenie hipoteczne (PMI), co może zwiększyć miesięczne koszty. Zwiększając zaliczkę, możesz osiągnąć niższe oprocentowanie kredytu hipotecznego i zaoszczędzić pieniądze na dłuższą metę.
Kalkulator kredytów hipotecznych Xe obejmuje różne rodzaje kredytów mieszkaniowych dostępnych w Stanach Zjednoczonych, w tym:
Pożyczki konwencjonalne: Zazwyczaj wymagają obniżki o 3% -5% z dodatkowym PMI, jeśli są poniżej 20%.
Po@@ życzki FHA: Idealne dla kupujących domy po raz pierwszy z niższymi wynikami kredytowymi i wymagają minimum 3.5% zaliczki.
Pożyczki VA: Dostępne dla kwalifikujących się weteranów i członków służb czynnych, często bez zaliczki lub PMI.
Pożyczki USDA: Pożyczki wspierane przez rząd na nieruchomości wiejskie, często bez zaliczki i wymagań opartych na dochodach.
Pożyczki Jumbo: Dla nieruchomości o wysokiej wartości, które przekraczają konwencjonalne limity pożyczek, wymagających wyższych wyników kredytowych i większych zaliczek.
Opcje te są zintegrowane z kalkulatorem kredytów hipotecznych Xe, dzięki czemu można ocenić różne scenariusze finansowania.
Standardowa formuła płatności kredytu hipotecznego to:
M = P × [r (1+ r) ^n]/[(1+ r) ^n — 1]
gdzie:
M = Miesięczna spłata hipoteczna
P = Kapitał (kwota pożyczki)
r = Miesięczna stopa procentowa (stopa roczna podzielona przez 12)
n = Całkowita liczba płatności (okres kredytowania w latach pomnożony przez 12)
Ta formuła jest osadzona w kalkulatorze kredytu hipotecznego Xe, co pozwala dokładnie zobaczyć, jak zmiany stopy procentowej lub terminu pożyczki wpływają na miesięczną płatność.
Aby zmniejszyć miesięczną spłatę kredytu hipotecznego, rozważ następujące strategie:
Wybierz dłuższy okres kredytu: Przedłużenie okresu kredytu hipotecznego (np. 30 lat zamiast 15) zmniejsza miesięczną spłatę, chociaż całkowite odsetki mogą wzrosnąć.
Zwiększ zaliczkę: Wyższa zaliczka zmniejsza kwotę kapitału i może pomóc Ci zapewnić lepszą stopę procentową.
Wybierz tańszy dom: Niższacena domu skutkuje mniejszą kwotą pożyczki, co prowadzi do zmniejszenia miesięcznych płatności.
Korzystając z kalkulatora kredytu hipotecznego Xe, możesz symulować te scenariusze, aby określić najbardziej opłacalną opcję dla Ciebie.
Te dodatkowe wydatki są uwzględniane w całkowitej miesięcznej płatności, gdy zdecydujesz się je uwzględnić.
Podat@@ ki od nieruchomości: Obliczone na podstawie wartości domu i lokalnych stawek podatkowych, mogą znacząco wpłynąć na Twoją płatność.
U@@ bezpieczenie właścicieli domów: Niezbędne dla ochrony inwestycji, koszt ten można dodać do miesięcznej spłaty kredytu hipotecznego.
O@@ płaty HOA: Regularne opłaty za nieruchomości w zarządzanych społecznościach zwiększają miesięczne wydatki.
Uwzględnienie tych kosztów w kalkulatorze kredytu hipotecznego Xe zapewnia kompleksowy obraz ogólnych kosztów posiadania domu.
Eksperci często stosują zasadę 28/36 jako wytyczne dotyczące przystępności cenowej domu:
Zasada 28%: Nie więcej niż 28% miesięcznego dochodu brutto powinno być wydawane na koszty mieszkania (w tym kredyty hipoteczne, podatki i ubezpieczenie).
Zasada 36%: Twoje całkowite spłaty zadłużenia nie powinny przekraczać 36% Twojego dochodu.
Kalkulator kredytu hipotecznego Xe, w połączeniu z tymi wytycznymi dotyczącymi przystępności cenowej, pomaga określić realistyczną cenę domu i plan kredytu hipotecznego, który pasuje do Twojego budżetu.
Po uzyskaniu miesięcznego szacunku spłaty kredytu hipotecznego za pomocą kalkulatora kredytu hipotecznego XE:
Porównaj pożyczkodawców: Spójrz na różne opcje kredytów hipotecznych, stawki i opłaty, aby znaleźć najlepszą ofertę.
Z@@ dobądź wstępne kwalifikacje: Prześlij swoje informacje finansowe, aby uzyskać wstępną kwalifikację, abyś wiedział, ile możesz pożyczyć.
Rozpocznij polowanie na domy: Wy korzystaj swój budżet, aby wyszukać domy w swoim przedziale cenowym.
Złóż wniosek o kredyt hipoteczny: Ukończ proces składania wniosku o kredyt hipoteczny i prześlij wymagane dokumenty.
Sfinalizuj zakup: Dokonaj zaliczki, zamknij pożyczkę i przenieś się do nowego domu.
Ten proces krok po kroku zapewnia, że jesteś dobrze przygotowany do udanego zakupu domu.