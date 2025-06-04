Zapobieganie oszustwom zaczyna się od świadomości
Oszuści zawsze znajdują nowe sposoby na oszukiwanie ludzi, ale bycie poinformowanym może uchronić Cię przed staniem się ofiarą. Rozumiejąc powszechne oszustwa i sposób ich wykrywania, możesz chronić swoje pieniądze i dane osobowe.
Typowe oszustwa, na które należy zwrócić uwagę
Pierwszym krokiem do uniknięcia oszustw jest umiejętność ich identyfikacji. Od oszustw związanych z zakupem nieruchomości po fałszywe możliwości inwestycyjne, ważne jest, aby rozpoznać znaki ostrzegawcze.
Oszustwa związane z relacjami
Spotykasz w Internecie kogoś, kto mówi, że jest za granicą. Nawet jeśli nigdy nie spotkałeś się osobiście, zdobyli twoje zaufanie. Nagle proszą o pieniądze na „nagły wypadek”. Obiecują ci spłacić, ale nigdy tego nie robią.
Oszustwa związane z nieruchomościami
Znajdziesz świetną ofertę na nieruchomość za granicą, która wydaje się zbyt dobra, aby mogła być prawdziwa. Sprzedawca wydaje się autentyczny i prosi o depozyt w celu zabezpieczenia nieruchomości, mimo że nie widziałeś go jeszcze osobiście. Po wysłaniu płatności sprzedawca znika.
Oszustwa względne w potrzebie
Otrzymujesz telefon od kogoś, kto twierdzi, że jest członkiem rodziny potrzebującym pieniędzy. Niechętnie dzielą się szczegółami i proszą, abyś nikomu nie powiedział. Wysyłasz pieniądze, tylko po to, by dowiedzieć się, że nie są tym, za kogo się powiedzieli.
Oszustwa inwestycyjne
Nieznajomy zwraca się do ciebie z szansą inwestycyjną, która wydaje się zbyt dobra, aby ją przegapić. Obiecują wysokie zwroty z niewielkim ryzykiem lub żadnym ryzykiem. Zachęcają do szybkiego działania, zanim rynek się zmieni. Ale kiedy zainwestujesz, twoje pieniądze znikną.
Oszustwa osób wrażliwych
Oszust atakuje ofiary w wieku 60 lat lub starsze i udaje, że jest osobą ważną, jak urzędnik rządowy. Możesz otrzymać telefon, e-mail lub list z informacją, że jesteś winien pieniądze, a kroki prawne zostaną podjęte, jeśli nie zapłacisz natychmiast.
Oszustwa związane z opłatami zaliczkowymi
Otrzymujesz wiadomość e-mail z informacją, że kwalifikujesz się do pożyczki bez konieczności kontroli kredytowej. Aplikujesz i zostaniesz poinformowany o uiszczeniu opłaty za odblokowanie pożyczki. Po zapłaceniu, dowiadujesz się, że firma była oszustwem, i nigdy nie było pożyczki na początek.
Oszustwa dotyczące kradzieży tożsamości
Otrzymujesz telefon od kogoś, kto twierdzi, że pochodzi z twojego banku. Proszą Cię o podanie danych osobowych, takich jak numer ubezpieczenia społecznego, w celu zweryfikowania konta. Po udostępnieniu swoich danych zaczynają pojawiać się nieautoryzowane transakcje.
Oszustwa telemarketingowe
Otrzymasz nieoczekiwany telefon od firmy z informacją, że wygrałeś nagrodę, ale musisz wysłać opłatę z góry lub dane osobowe, aby ją otrzymać. Po wysłaniu pieniędzy nagrody nigdzie nie można znaleźć i nie można dotrzeć do firmy.
Zdalne oszustwa
Wyskakujący komunikat ostrzega, że komputer jest zainfekowany i zapewnia numer pomocy technicznej. Kiedy dzwonisz, proszą o zdalny dostęp, aby to naprawić. Po uzyskaniu dostępu zmieniają Twoje hasła i blokują Cię z kont.
Pomoc, zostałem oszukany!
Jeśli uważasz, że padłeś ofiarą oszustwa, działaj natychmiast. Zapisz wszystkie istotne dane, takie jak nazwiska, dane kontaktowe lub dowolny dowód komunikacji. Skontaktuj się z lokalną policją lub złóż zgłoszenie do naszego zespołu ds. oszustw.
Szukaj znaków
Mimo że oszuści mogą używać różnych sztuczek, aby oszukać ludzi, istnieją wyraźne oznaki, które mogą się oddać. Zadaj sobie te pytania, gdy masz do czynienia z podejrzaną działalnością.
Czy to zbyt dobre, aby mogło być prawdziwe?
Oszuści często wywołują emocje, sprawiając, że działasz impulsywnie i odwracasz uwagę od czerwonych flag. Zwróć uwagę na oferty, które obiecują szybkie i łatwe pieniądze lub wymagają danych osobowych. Zawsze badaj oferty i ufaj swoim instynktom, jeśli coś wydaje się nie tak.
Czy czujesz się pod presją?
Podczas gdy godne zaufania firmy dają Ci przestrzeń do rozważenia opcji, oszuści stworzą poczucie pilności, aby wywrzeć presję na Ciebie do podejmowania szybkich decyzji. Poszukaj zwrotów takich jak „oferta ograniczona czasowo” lub jakichkolwiek sytuacji, które wydają się nadmiernie pośpiechowe.
Czy składają obietnice?
Każda inwestycja wiąże się z pewnym poziomem ryzyka, a zyski nie są gwarantowane. Oszuści będą używać przekonującego języka, takiego jak „wysoki zwrot” lub „bez ryzyka”, aby dać ci fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Zawsze badaj i zadawaj pytania przed podjęciem decyzji finansowych.
Czy to nieoczekiwane?
Prawdziwe oferty zwykle nie pojawiają się znikąd. Zawsze poświęć trochę czasu na zweryfikowanie oferty i tego, kto się z Tobą skontaktuje. Uważaj na zimne połączenia, nieoczekiwane e-maile lub wiadomości w mediach społecznościowych, które promują możliwości, które wydają się zbyt dobre, aby mogły być prawdziwe.
O co Xe nigdy cię nie poprosi
Nigdy nie będziemy prosić Cię o dane osobowe lub finansowe za pośrednictwem poczty elektronicznej lub mediów społecznościowych. Jeśli będziemy potrzebować dodatkowych informacji od Ciebie, wyślemy e-mail z instrukcjami przesyłania dokumentacji za pośrednictwem naszej platformy.
Zasoby do zrozumienia oszustw
Im więcej wiesz o zapobieganiu oszustwom, tym lepiej. Skorzystaj z tych zasobów, aby dowiedzieć się o oszustwach.
FTC - U.S.
Dowiedz się o oszustwach, korzystając z zasobów Federalnej Komisji Handlu, takich jak artykuły, przewodniki, i filmy. Dzięki regularnym aktualizacjom pojawiających się oszustw, zawsze będziesz na bieżąco.
USA.gov
USA.gov pokazuje, jak zgłaszać oszustwa lokalnym organom ścigania i FTC. Dzieli się dodatkowymi zasobami na temat unikania oszustw i linkami do agencji federalnych i stanowych w celu uzyskania wsparcia.
ScamWatch - PL
Oceń swoje ryzyko i zidentyfikuj potencjalne oszustwa za pomocą ScamWatch. Ludzie mogą angażować się w dyskusje społecznościowe na temat oszustw, które napotkali, aby pokazać innym, czego unikać.
CAFC - CA
Bądź na bieżąco z najnowszymi taktykami oszustw dzięki aktualizacjom kanadyjskiego centrum zwalczania oszustw. Dzięki informacjom o oszustwach internetowych, oszustwach telefonicznych i kradzieży tożsamości zawsze będziesz wiedział, na co zwrócić uwagę.
GAS
Global Anti-Scam Alliance współpracuje z rządami, organizacjami i grupami konsumenckimi, aby podnieść świadomość oszustwa poprzez artykuły, prezentacje i najlepsze praktyki.
IC3
Jeśli padłeś ofiarą oszustwa, ważne jest, aby natychmiast podjąć działania, aby zminimalizować szkody. Złóż skargę bezpośrednio do FBI za pośrednictwem Internetowego Centrum Reklamacji Przestępczości.