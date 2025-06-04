Funkcje aplikacji Xe
Wyślij pieniądze
Z łatwością przesyłaj pieniądze do ponad 190 krajów w ponad 130 walutach za pomocą zaledwie kilku dotknięć. Nasz prosty interfejs zapewnia płynną obsługę, ułatwiając wysyłanie środków na całym świecie.
Śledź swój transfer
Bądź na bieżąco z statusem swoich przelewów w czasie rzeczywistym. Możesz łatwo monitorować swoje transakcje na każdym kroku, zapewniając spokój ducha i pełną przejrzystość, której potrzebujesz.
Ustaw alerty stawki
Nigdy nie przegap okazji, aby zaoszczędzić. Skonfiguruj alerty kursowe i otrzymuj powiadomienia o osiągnięciu pożądanego kursu wymiany, co pomoże Ci w pełni wykorzystać każdy przelew.
Wyświetl kursy wymiany
Uzyskaj dostęp do kursów walut na żywo w dowolnym miejscu i czasie. Nasza aplikacja zapewnia najnowsze stawki, dzięki czemu możesz podejmować świadome decyzje i pozostać na czele na rynku walutowym.
Otrzymuj powiadomienia
Bądź na bieżąco dzięki powiadomieniom push w czasie rzeczywistym. Otrzymuj natychmiastowe informacje o przelewach pieniężnych, alertach kursowych i ważnej aktywności na koncie, zapewniając, że zawsze masz kontrolę.
Bezpieczne zalogowanie
Zabezpiecz swoje konto bez wysiłku dzięki Face ID lub Touch ID. Te biometryczne metody logowania oferują szybki i bezpieczny sposób dostępu do konta, zapewniając, że tylko Ty możesz odblokować swoje informacje.
Wysyłaj pieniądze w podróży
Wysyłanie pieniędzy na całym świecie jest proste dzięki aplikacji Xe. Ciesz się szybkimi, bezpiecznymi transferami ze smartfona, zawsze i wszędzie. Niezależnie od tego, czy chodzi o potrzeby osobiste, czy biznesowe, Xe wkłada moc międzynarodowych przelewów pieniężnych prosto w Twojej kieszeni.
Przesyłanie pieniędzy na całym świecie jest łatwe
Utwórz konto
Zajmuje to tylko kilka minut. Potrzebujemy tylko Twojego adresu e-mail i dodatkowych informacji.
Natychmiastowa wycena
Otrzymuj kurs przelewów pieniężnych na żywo w wybranej walucie.
Wyślij pieniądze
Dodaj wszystkie niezbędne szczegóły i skonfiguruj transfer. Gdy zdobędziemy fundusze, zajmiemy się resztą.
Śledź swój transfer
Śledź swój transfer na każdym kroku dzięki naszej aplikacji Xe. Włącz powiadomienia, aby otrzymywać aktualizacje dotyczące postępów transferu.
Sposoby wysyłania pieniędzy
Wybierz odpowiednią opcję płatności dla każdej potrzeby.
Zapłaty bezpośrednie
Pobiera środki z twojego banku. Zazwyczaj przybywa w ciągu 3 dni roboczych.
Przelew bankowy
Przelew z twojego banku do naszego. Zazwyczaj przybywa w ciągu 24 godzin.
Karta debetowa/kredytowa
Najszybsza metoda, ale zawiera niewielkie opłaty. Pieniądze przychodzą niemal natychmiast.
Sposoby otrzymywania pieniędzy
Oferujemy wygodne opcje otrzymywania pieniędzy na całym świecie.
Depozyt bankowy
Wysyłaj bezpośrednio do setek głównych banków na całym świecie.
Odbiór gotówki
Odbierz gotówkę w ponad 500 000 lokalizacjach w ponad 150 krajach.
Portfel mobilny
Wysyłaj środki bezpośrednio na telefon komórkowy ukochanej osoby w ponad 35 krajach.
Xe cieszy się zaufaniem milionów ludzi na całym świecie
Często zadawane pytania dotyczące aplikacji (FAQ)
Aplikacja Xe jest dostępna do pobrania zarówno w App Store na iOS, jak i Google Play Store na urządzenia z systemem Android. Dzięki aplikacji Xe otrzymujesz wszechstronną platformę do łatwego zarządzania globalnymi potrzebami walutowymi i międzynarodowymi przelewami pieniężnymi. Niezależnie od tego, czy śledzisz wiele walut, konfigurujesz alerty kursowe, czy wysyłasz środki do ponad 200 krajów w ponad 130 walutach, aplikacja została zaprojektowana tak, aby zapewnić Ci pełną kontrolę na wyciągnięcie ręki. Ponadto możesz uzyskać dostęp do kursów walut w czasie rzeczywistym, przeglądać dane historyczne oraz zarządzać swoimi transakcjami bezpiecznie i efektywnie, gdziekolwiek jesteś.
Limity wysyłania dla aplikacji Xe są takie same jak w przypadku witryny. Oznacza to, że możesz wygodnie korzystać z aplikacji do przesyłania zarówno dużych, jak i małych sum.
Aby wysłać pieniądze, musisz podać dane, takie jak imię i nazwisko odbiorcy, informacje o koncie bankowym (w tym kody IBAN lub SWIFT/BIC) oraz sposób płatności. W niektórych przypadkach może być wymagana dodatkowa identyfikacja.
Xe stosuje kilka środków bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich środków, w tym technologię szyfrowania, uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) i bezpieczne funkcje logowania, takie jak uwierzytelnianie biometryczne. Twoje dane osobowe i płatnicze są chronione na każdym kroku.
Tak, możesz uzyskać dostęp do obsługi klienta bezpośrednio za pośrednictwem aplikacji Xe. Możesz znaleźć odpowiedzi na często zadawane pytania i skontaktować się z pomocą techniczną, aby uzyskać bardziej spersonalizowaną pomoc, jeśli to konieczne.
Czas potrzebny na wykonanie przelewu zależy od kilku czynników, takich jak waluta, kraj docelowy i zastosowana metoda płatności. Ogólnie rzecz biorąc, większość przelewów jest realizowana w ciągu 1 do 3 dni roboczych.
Tak, możesz śledzić swój transfer na każdym kroku za pomocą aplikacji Xe. Możesz także włączyć powiadomienia, aby otrzymywać informacje o postępach przelewu, dzięki czemu zawsze wiesz, gdzie są Twoje pieniądze i kiedy dotrą.