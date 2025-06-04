Aplikacja Xe jest dostępna do pobrania zarówno w App Store na iOS, jak i Google Play Store na urządzenia z systemem Android. Dzięki aplikacji Xe otrzymujesz wszechstronną platformę do łatwego zarządzania globalnymi potrzebami walutowymi i międzynarodowymi przelewami pieniężnymi. Niezależnie od tego, czy śledzisz wiele walut, konfigurujesz alerty kursowe, czy wysyłasz środki do ponad 200 krajów w ponad 130 walutach, aplikacja została zaprojektowana tak, aby zapewnić Ci pełną kontrolę na wyciągnięcie ręki. Ponadto możesz uzyskać dostęp do kursów walut w czasie rzeczywistym, przeglądać dane historyczne oraz zarządzać swoimi transakcjami bezpiecznie i efektywnie, gdziekolwiek jesteś.