Currency converter & money transfer app

Konwerter walut & aplikacja do przelewu pieniędzy

Aplikacja Xe ma wszystko, czego potrzebujesz do globalnych przelewów pieniężnych i konwersji walut. Konwertuj waluty, sprawdzaj stawki na żywo i bezpiecznie przesyłaj pieniądze z pełną przejrzystością opłat. Pobierz już dziś!

Funkcje aplikacji Xe

Send money with Xe

Wyślij pieniądze

Z łatwością przesyłaj pieniądze do ponad 200 krajów w ponad 130 walutach za pomocą zaledwie kilku dotknięć. Nasz intuicyjny interfejs zapewnia płynną obsługę, dzięki czemu wysyłanie środków do miejsca docelowego jest szybkie i proste.

Track your transfer with Xe

Śledź swój transfer

Bądź na bieżąco z statusem swoich przelewów w czasie rzeczywistym. Dzięki naszej funkcji śledzenia możesz monitorować swoje transakcje na każdym kroku, zapewniając spokój ducha i przejrzystość.

Set rate alerts with Xe

Ustaw alerty stawki

Nigdy nie przegap okazji, aby zaoszczędzić. Skonfiguruj alerty kursowe i otrzymuj powiadomienia o osiągnięciu pożądanego kursu wymiany, co pomoże Ci w pełni wykorzystać każdy przelew.

View exchange rates with Xe

Wyświetl kursy wymiany

Uzyskaj dostęp do kursów walut na żywo w dowolnym miejscu i czasie. Nasza aplikacja zapewnia najnowsze stawki, dzięki czemu możesz podejmować świadome decyzje i pozostać na czele na rynku walutowym. Monitoruj do 10 walut na raz.

Set up push notifications with Xe

Otrzymuj powiadomienia

Bądź na bieżąco dzięki powiadomieniom push w czasie rzeczywistym. Otrzymuj natychmiastowe informacje o przelewach pieniężnych, alertach kursowych i ważnej aktywności na koncie, zapewniając, że zawsze masz kontrolę, gdziekolwiek jesteś.

Securely login with Xe

Bezpieczne zalogowanie

Zabezpiecz swoje konto bez wysiłku dzięki Face ID lub Touch ID. Te biometryczne metody logowania oferują szybki i bezpieczny sposób dostępu do konta, zapewniając, że tylko Ty możesz odblokować swoje informacje jednym spojrzeniem lub dotknięciem.

Send on the go with Xe

Wysyłaj pieniądze w podróży

Wysyłanie pieniędzy na całym świecie jest proste dzięki aplikacji Xe. Ciesz się szybkimi, bezpiecznymi transferami ze smartfona, zawsze i wszędzie. Niezależnie od tego, czy chodzi o potrzeby osobiste, czy biznesowe, Xe wkłada moc międzynarodowych przelewów pieniężnych prosto w Twojej kieszeni.

Easier mobile transfers with Xe

Wygodne mobilne przelewy pieniężne

Pomiń ograniczenia tradycyjnej bankowości mobilnej dzięki szybszym, bardziej elastycznym przelewom bankowo-bankowym. Uzyskaj lepsze stawki, unikaj wysokich opłat i wysyłaj pieniądze do ponad 190 krajów — wszystko to w zaciszu swojego urządzenia mobilnego.

Przesyłanie pieniędzy na całym świecie jest łatwe

Create account

Utwórz konto

Zajmuje to tylko kilka minut. Potrzebujemy tylko Twojego adresu e-mail i dodatkowych informacji.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Natychmiastowa wycena

Otrzymuj kurs przelewów pieniężnych na żywo w wybranej walucie.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Wyślij pieniądze

Dodaj wszystkie niezbędne szczegóły i skonfiguruj transfer. Gdy zdobędziemy fundusze, zajmiemy się resztą.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Śledź swój transfer

Śledź swój transfer na każdym kroku dzięki naszej aplikacji Xe. Włącz powiadomienia, aby otrzymywać aktualizacje dotyczące postępów transferu.

Ways to send money with Xe

Sposoby wysyłania pieniędzy

Wybierz odpowiednią opcję płatności dla każdej potrzeby.

Zapłaty bezpośrednie
Pobiera środki z twojego banku. Zazwyczaj przybywa w ciągu 3 dni roboczych.

Przelew bankowy
Przelew z twojego banku do naszego. Zazwyczaj przybywa w ciągu 24 godzin.

Karta debetowa/kredytowa
Najszybsza metoda, ale zawiera niewielkie opłaty. Pieniądze przychodzą niemal natychmiast.

Zarejestruj się i wyślij pieniądze
Ways to receive money with Xe

Sposoby otrzymywania pieniędzy

Oferujemy wygodne opcje otrzymywania pieniędzy na całym świecie.

Depozyt bankowy
Wysyłaj bezpośrednio do setek głównych banków na całym świecie.

Odbiór gotówki
Odbierz gotówkę w ponad 500 000 lokalizacjach w ponad 150 krajach.

Portfel mobilny
Wysyłaj środki bezpośrednio na telefon komórkowy ukochanej osoby w ponad 35 krajach.

Zarejestruj się i wyślij pieniądze

Xe cieszy się zaufaniem milionów ludzi na całym świecie

Często zadawane pytania dotyczące aplikacji (FAQ)