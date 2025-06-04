Najszybszym sposobem wysyłania pieniędzy za granicę jest karta debetowa lub kredytowa. Obie opcje dostarczają środki szybko, ale karty debetowe często wiążą się z niższymi opłatami. Po przetworzeniu płatności Twój przelew jest już w drodze - w mgnieniu oka dostaniesz pieniądze tam, gdzie muszą trafić.