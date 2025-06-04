Szybszy sposób wysyłania i odbierania pieniędzy
Kiedy czas jest najważniejszy, potrzebujesz pieniędzy, aby szybko się poruszać. Dzięki niemal natychmiastowym opcjom przelewu możesz zaufać, że Twoje środki dotrą zaraz, gdy ich potrzebujesz. Żadnych opóźnień. Bez obaw.
90% transferów przybywa w zaledwie kilka minut
Po skonfigurowaniu przelewu otrzymasz dokładne oszacowanie czasu, w oparciu o walutę, miejsce docelowe i metodę płatności. 90% przelewów przybywa w ciągu kilku minut, więc możesz spodziewać się, że Twoje pieniądze dotrą do miejsca docelowego szybciej niż myślisz.
Przelewy niemal natychmiastowe za pomocą kart kredytowych debetowych &
Najszybszym sposobem wysyłania pieniędzy za granicę jest karta debetowa lub kredytowa. Obie opcje dostarczają środki szybko, ale karty debetowe często wiążą się z niższymi opłatami. Po przetworzeniu płatności Twój przelew jest już w drodze - w mgnieniu oka dostaniesz pieniądze tam, gdzie muszą trafić.
Szybkość zaczyna się od płatności
Karta debetowa
Najszybszym sposobem wysyłania pieniędzy jest karta debetowa. Przy niewielkich lub żadnych opłatach jest to opłacalny wybór oferujący szybkość i wygodę.
Pieniądze zazwyczaj przychodzą w ciągu 24 godzin.
Karta kredytowa
Płatności kartą kredytową to jeden z najszybszych sposobów wysyłania pieniędzy. Chociaż obowiązuje niewielka opłata, Twój transfer będzie w drodze w mgnieniu oka.
Pieniądze zazwyczaj przychodzą w ciągu 24 godzin.
Przelew bankowy
Przelewy bankowe przenoszą pieniądze poprzez przelew z Twojego banku do naszego. Pieniądze otrzymujemy zazwyczaj w ciągu 24 godzin.
Pieniądze zazwyczaj przychodzą w ciągu 24 godzin.
Zapłaty
Płatności polecenia zapłaty pobierają środki bezpośrednio z Twojego konta bankowego, zapewniając prosty i wygodny sposób zarządzania regularnymi płatnościami.
Pieniądze zazwyczaj przychodzą w ciągu 3 dni roboczych.
Przesyłanie pieniędzy za pomocą Xe jest szybkie i łatwe
Utwórz konto
Zajmuje to tylko kilka minut. Potrzebujemy tylko Twojego adresu e-mail i dodatkowych informacji.
Natychmiastowa wycena
Otrzymuj kurs przelewów pieniężnych na żywo w wybranej walucie.
Wyślij pieniądze
Dodaj wszystkie niezbędne szczegóły i skonfiguruj transfer. Gdy zdobędziemy fundusze, zajmiemy się resztą.
Śledź swój transfer
Śledź swój transfer na każdym kroku. Włącz powiadomienia, aby otrzymywać aktualizacje dotyczące przelewu.
Szybkość, która nie poświęca bezpieczeństwa
W każdym transferze stawiamy priorytet zarówno szybkości, jak i bezpieczeństwu. Zapewniając, że Twoje pieniądze szybko się przemieszczają, podejmujemy również wszelkie środki, aby je chronić. Dzięki zaawansowanemu szyfrowaniu i ścisłej zgodności z przepisami Twoje fundusze i dane osobowe pozostają bezpieczne na każdym kroku.
Śledź swój transfer i otrzymuj aktualizacje w czasie rzeczywistym
Bądź na bieżąco przez całą podróż transferową. Otrzymuj aktualizacje w czasie rzeczywistym w miarę postępu środków i łatwo śledź ich status od początku do końca. Ciesz się spokojem, wiedząc dokładnie, gdzie są Twoje pieniądze na każdym kroku.
Dlaczego mój transfer trwa dłużej niż oczekiwano?
Potrzebujemy więcej informacji
Sprawdzamy wszystkie transfery pod kątem bezpieczeństwa. Jeśli potrzebujemy więcej informacji, prześlemy Ci wiadomość e-mail, a status transferu zostanie zaktualizowany do „Wymagana akcja”.
Bank potrzebuje więcej informacji
Bank odbiorcy może być zmuszony do przejrzenia przelewu. Jeśli poproszą o informacje, prześlemy Ci e-mail i przekażemy je bankowi po ich podaniu.
Bank przetwarza
Jeśli bank odbiorcy przetwarza przelew, może to potrwać do 4 dni. Uwaga, imię nadawcy nie pojawi się, ale Xe lub nasz partner.
Wolniejszy sposób płacenia
Przelew bankowy i polecenie zapłaty zajmują do 3 dni. Aby uzyskać szybsze przelewy, zapłać kartą debetową lub kredytową, aby przyspieszyć przetwarzanie.
Weekendy lub święta
Transfery mogą być opóźnione o weekendy, święta lub lokalne godziny pracy. Weź pod uwagę te czynniki podczas wysyłania pieniędzy, aby uniknąć opóźnień.
Odrzucenie banku
Przelewy mogą być opóźnione, jeśli bank odrzuci je z powodu nieprawidłowych danych lub problemów z kontem. Powiadomimy Cię, jeśli tak się stanie.
Wysyłaj z ufnością
W ramach rodziny Euronet Worldwide nasi klienci zaufali nam w zeszłym roku, aby bezpiecznie przetwarzać międzynarodowe przelewy pieniężne o wartości ponad 115 miliardów dolarów. Dzięki świetnym stawkom i niskim opłatom ułatwiamy wysyłanie pieniędzy za granicę.
Czasy transferu FAQ
Czas potrzebny na wykonanie przelewu zależy od kilku czynników, takich jak waluta, kraj docelowy i zastosowana metoda płatności. Ogólnie rzecz biorąc, większość przelewów jest realizowana w ciągu 1 do 3 dni roboczych.
Najszybszym sposobem wysyłania pieniędzy za granicę jest użycie karty debetowej lub kredytowej. Metody te rozpoczynają przelew natychmiast po przetworzeniu płatności, a pieniądze zazwyczaj docierają w ciągu 24 godzin. Podczas gdy karty debetowe mają niższe opłaty niż karty kredytowe, obie opcje są objęte niewielką opłatą.
Kilka czynników może powodować opóźnienia, w tym weekendy lub święta państwowe, nieprawidłowe lub niekompletne informacje o odbiorcach lub dodatkowe wymagania dotyczące weryfikacji. Wybór metody płatności może również prowadzić do opóźnień, ponieważ przetwarzanie przelewów bankowych i płatności poleceń zapłaty (ACH) zwykle trwa dłużej w porównaniu z płatnościami kartą.
Tak, możesz śledzić swój transfer na każdym kroku za pomocą aplikacji Xe. Możesz także włączyć powiadomienia, aby otrzymywać informacje o postępach przelewu, dzięki czemu zawsze wiesz, gdzie są Twoje pieniądze i kiedy dotrą.