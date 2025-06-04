$
Przenieś duże kwoty pieniędzy

Nasze zaangażowanie wykracza poza stawki bijące banki. Skorzystaj z naszego dedykowanego wsparcia ekspertów, niskich opłat, elastycznych metod transferu i błyskawicznych prędkości transferu.

Porównaj nas ze swoim bankiem i zobacz różnicę Xe

Konsekwentnie oferujemy kursy wymiany walut, dzięki czemu możesz trzymać więcej pieniędzy w kieszeni. Dzięki cenom z góry i bez niespodzianek opłat przyćmiemy tradycyjne banki.

Dlaczego warto wybrać Xe

Szybkie transfery

Wysyłanie pieniędzy za granicę jest szybkie i łatwe dzięki Xe. 90% przelewów dociera w ciągu kilku minut, więc Twoje pieniądze docierają do miejsca docelowego na czas.

Niskie lub bez opłat

Uzyskaj niskie opłaty, gdy wysyłasz pieniądze za granicę. Nasze opłaty są przejrzyste, więc będziesz wiedział dokładnie, co płacisz z góry.

Bezpieczne transakcje

Twoje bezpieczeństwo jest naszym priorytetem. Korzystamy z najwyższej ochrony danych i bezpieczeństwa na poziomie korporacyjnym, aby chronić Ciebie i Twoje pieniądze.

Śledzenie w czasie rzeczywistym

Śledź postępy transferu od początku do zakończenia.  Otrzymuj powiadomienia o każdym kroku, które podejmują Twoje środki.

Całodobowa obsługa globalnego transferu eksperta

Czy jesteś gotowy, aby skonfigurować duży przelew pieniędzy, ale potrzebujesz wskazówek dotyczących procesu lub masz inne pytania? Jesteśmy tutaj, aby pomóc i zapewnić płynny transfer.

Zadzwoń do nas: +1 (800) 772-7779
Wysyłaj pieniądze w podróży dzięki naszej aplikacji

Doświadcz wygody cyfrowych przelewów pieniężnych. Za pomocą zaledwie kilku kliknięć możesz przelać pieniądze do ponad 190 krajów na całym świecie. Dołącz do tysięcy osób, które codziennie nam ufają w zakresie swoich potrzeb związanych z przelewami pieniężnymi.

Bez względu na powód, mamy dla Ciebie ochronę

Kupowanie nieruchomości za granicą

Zakup domu za granicą to ekscytująca, ale złożona podróż. Kluczowe jest zapewnienie, że transfery są bezpieczne, opłacalne i ostrożne. Pozwól nam pomóc Ci w pełni wykorzystać Twoje pieniądze.

Przeprowadzka za granicę

Twoje rzeczy są spakowane i jesteś gotowy do przeprowadzki za granicę, ale teraz nie masz pewności, jak przenieść pieniądze. To może być zniechęcające, ale z naszą pomocą nie musi tak być.

Inwestowanie za granicą

Chcesz poszerzyć swój portfel o inwestycje międzynarodowe? Nasze przewyższające stawki gwarantują, że w pełni wykorzystasz swoje pieniądze, dając Ci więcej do inwestowania i zwiększania bogactwa.

Zarządzanie mieszkaniami

Niezależnie od tego, czy przenosisz dochód z wynajmu, czy dokonujesz płatności na międzynarodowym kredycie hipotecznym, zapewniamy, że Twoje środki są dostarczane bezpiecznie i szybko za każdym razem.

Wspieranie rodziny

Tworzenie lepszego życia dla siebie i swojej rodziny wymaga serca i poświęcenia. Dzięki Xe możesz zaufać, że Twoi bliscy otrzymają potrzebne pieniądze szybko i niezawodnie.

Przeniesienie dziedziczenia

Przeniesienie spadku za granicę może być złożone i przytłaczające. Rozumiemy potrzebę opieki i precyzji i jesteśmy tutaj, aby wspierać Cię na każdym kroku.

Przenieś duże kwoty pieniędzy za granicę z Xe

Utwórz konto

Zajmuje to tylko kilka minut. Potrzebujemy tylko Twojego adresu e-mail i dodatkowych informacji.

Natychmiastowa wycena

Otrzymuj kurs przelewów pieniężnych na żywo w wybranej walucie.

Wyślij pieniądze

Dodaj wszystkie niezbędne szczegóły i skonfiguruj transfer. Gdy zdobędziemy fundusze, zajmiemy się resztą.

Śledź swój transfer

Śledź swój transfer na każdym kroku. Włącz powiadomienia, aby otrzymywać informacje o transferze.

Xe cieszy się zaufaniem milionów ludzi na całym świecie

Xe dla biznesu

Szukasz globalnych rozwiązań biznesowych?

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz płatności transgranicznych, czy rozwiązań do zarządzania ryzykiem walutowym, zapewniamy Ci ochronę. Planuj przelewy międzynarodowe i zarządzaj ryzykiem walutowym w 130 walutach w ponad 190 krajach.

Odkryj rozwiązania biznesowe

Często zadawane pytania dotyczące dużych przelewów