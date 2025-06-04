Przenieś duże kwoty pieniędzy
Nasze zaangażowanie wykracza poza stawki bijące banki. Skorzystaj z naszego dedykowanego wsparcia ekspertów, niskich opłat, elastycznych metod transferu i błyskawicznych prędkości transferu.
Porównaj nas ze swoim bankiem i zobacz różnicę Xe
Konsekwentnie oferujemy kursy wymiany walut, dzięki czemu możesz trzymać więcej pieniędzy w kieszeni. Dzięki cenom z góry i bez niespodzianek opłat przyćmiemy tradycyjne banki.
Dlaczego warto wybrać Xe
Szybkie transfery
Wysyłanie pieniędzy za granicę jest szybkie i łatwe dzięki Xe. 90% przelewów dociera w ciągu kilku minut, więc Twoje pieniądze docierają do miejsca docelowego na czas.
Niskie lub bez opłat
Uzyskaj niskie opłaty, gdy wysyłasz pieniądze za granicę. Nasze opłaty są przejrzyste, więc będziesz wiedział dokładnie, co płacisz z góry.
Bezpieczne transakcje
Twoje bezpieczeństwo jest naszym priorytetem. Korzystamy z najwyższej ochrony danych i bezpieczeństwa na poziomie korporacyjnym, aby chronić Ciebie i Twoje pieniądze.
Śledzenie w czasie rzeczywistym
Śledź postępy transferu od początku do zakończenia. Otrzymuj powiadomienia o każdym kroku, które podejmują Twoje środki.
Całodobowa obsługa globalnego transferu eksperta
Czy jesteś gotowy, aby skonfigurować duży przelew pieniędzy, ale potrzebujesz wskazówek dotyczących procesu lub masz inne pytania? Jesteśmy tutaj, aby pomóc i zapewnić płynny transfer.
Wysyłaj pieniądze w podróży dzięki naszej aplikacji
Doświadcz wygody cyfrowych przelewów pieniężnych. Za pomocą zaledwie kilku kliknięć możesz przelać pieniądze do ponad 190 krajów na całym świecie. Dołącz do tysięcy osób, które codziennie nam ufają w zakresie swoich potrzeb związanych z przelewami pieniężnymi.
Bez względu na powód, mamy dla Ciebie ochronę
Kupowanie nieruchomości za granicą
Zakup domu za granicą to ekscytująca, ale złożona podróż. Kluczowe jest zapewnienie, że transfery są bezpieczne, opłacalne i ostrożne. Pozwól nam pomóc Ci w pełni wykorzystać Twoje pieniądze.
Przeprowadzka za granicę
Twoje rzeczy są spakowane i jesteś gotowy do przeprowadzki za granicę, ale teraz nie masz pewności, jak przenieść pieniądze. To może być zniechęcające, ale z naszą pomocą nie musi tak być.
Inwestowanie za granicą
Chcesz poszerzyć swój portfel o inwestycje międzynarodowe? Nasze przewyższające stawki gwarantują, że w pełni wykorzystasz swoje pieniądze, dając Ci więcej do inwestowania i zwiększania bogactwa.
Zarządzanie mieszkaniami
Niezależnie od tego, czy przenosisz dochód z wynajmu, czy dokonujesz płatności na międzynarodowym kredycie hipotecznym, zapewniamy, że Twoje środki są dostarczane bezpiecznie i szybko za każdym razem.
Wspieranie rodziny
Tworzenie lepszego życia dla siebie i swojej rodziny wymaga serca i poświęcenia. Dzięki Xe możesz zaufać, że Twoi bliscy otrzymają potrzebne pieniądze szybko i niezawodnie.
Przeniesienie dziedziczenia
Przeniesienie spadku za granicę może być złożone i przytłaczające. Rozumiemy potrzebę opieki i precyzji i jesteśmy tutaj, aby wspierać Cię na każdym kroku.
Przenieś duże kwoty pieniędzy za granicę z Xe
Utwórz konto
Zajmuje to tylko kilka minut. Potrzebujemy tylko Twojego adresu e-mail i dodatkowych informacji.
Natychmiastowa wycena
Otrzymuj kurs przelewów pieniężnych na żywo w wybranej walucie.
Wyślij pieniądze
Dodaj wszystkie niezbędne szczegóły i skonfiguruj transfer. Gdy zdobędziemy fundusze, zajmiemy się resztą.
Śledź swój transfer
Śledź swój transfer na każdym kroku. Włącz powiadomienia, aby otrzymywać informacje o transferze.
Xe cieszy się zaufaniem milionów ludzi na całym świecie
Xe dla biznesu
Szukasz globalnych rozwiązań biznesowych?
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz płatności transgranicznych, czy rozwiązań do zarządzania ryzykiem walutowym, zapewniamy Ci ochronę. Planuj przelewy międzynarodowe i zarządzaj ryzykiem walutowym w 130 walutach w ponad 190 krajach.
Często zadawane pytania dotyczące dużych przelewów
Wysyłanie dużych kwot pieniędzy za pomocą Xe jest bardzo łatwe. Po prostu wykonaj poniższe 6 kroki.
Krok 1: Zarejestruj się za darmo
Zaloguj się na swoje konto Xe lub zarejestruj się za darmo. Zajmuje to tylko kilka minut, wszystko czego potrzebujesz to adres e-mail.
Krok 2: Uzyskaj wycenę
Daj nam znać walutę, którą chcesz przelać, ile pieniędzy chcesz wysłać i miejsce docelowe.
Krok 3: Dodaj odbiorcę
Podaj informacje o płatności odbiorcy (będziesz potrzebować danych, takich jak imię i nazwisko i adres).
Krok 4: Zweryfikuj swoją tożsamość
W przypadku niektórych przelewów możemy potrzebować dokumentów identyfikacyjnych, aby potwierdzić, że to naprawdę Ty i aby Twoje pieniądze były bezpieczne.
Krok 5: Potwierdź ofertę
Potwierdź i zasilić przelew za pomocą konta bankowego, karty kredytowej lub karty debetowej i gotowe!
Krok 6: Śledź swój transfer
Zobacz, gdzie są Twoje pieniądze i kiedy dotrą do odbiorcy. Uzyskaj czat na żywo, wsparcie telefoniczne i e-mailowe.
W Xe oferujemy wiele sposobów wysyłania pieniędzy.
Zapłaty zapłaty ACH (zalecane w przypadku dużych przelewów):
Płatności poleceń zapłaty lub automatycznej izby rozliczeniowej (ACH) pobierają środki bezpośrednio z Twojego konta bankowego.
Przelew bankowy (zalecany w przypadku dużych przelewów):
Przelewy bankowe spowodują przeniesienie pieniędzy poprzez przelew z Twojego banku do naszego. Pieniądze otrzymujemy zazwyczaj w ciągu 24 godzin.
Karta debetowa lub kredytowa:
Płatności kartą zazwyczaj trwają mniej niż 24 godziny. Jednak płatności kartą wiążą się z niewielką dodatkową opłatą.
Inicjowanie przelewu ujawnia typowe czasy trwania. Szacunkowy czas dostawy może ulec zmianie w zależności od waluty, miejsca przeznaczenia i metody płatności. Śledź transfery za pomocą ekranu Aktywność w aplikacji lub witrynie Xe i rozmawiaj na żywo z naszym wirtualnym asystentem Lexi, aby uzyskać pomoc.
Najszybsze opcje płatności:
Przelewy rozpoczynają się po otrzymaniu płatności.
Płatności kartą są najszybsze, przetwarzane niemal natychmiast. Wybierz płatność kartą dla pilnych przelewów.
Przelewy bankowe, polecenia zapłaty i ACH są nieco wolniejsze, dotarcie do nas zajmuje do 2 dni roboczych.
Ramy czasowe dostawy:
Po otrzymaniu płatności wysyłamy Twoje pieniądze. Poczekaj od 1 do 3 dni roboczych, aby przelewy dotarły do odbiorców, w zależności od waluty i miejsca docelowego. W przypadku obaw, porozmawiaj z Lexi, aby śledzić transfery.
Aby dokonać przelewu za pomocą Xe, będziesz potrzebować informacji bankowych, danych bankowych odbiorcy, kwoty, którą przelewasz, oraz waluty, na którą chcesz wymienić.
Po potwierdzeniu informacji i otrzymaniu płatności, przelew rozpoczyna się.
Dla Twojego bezpieczeństwa, mamy ograniczenia dotyczące ilości, które możesz wysłać jednym przelewem online.
Limit transferów online na region:
UK & Europe (GBEU): 350.000 GBP lub odpowiednik waluty wysyłkowej
Stany Zjednoczone (US): 535 000 USD lub odpowiednik waluty wysyłającej
Kanada (CA): 560 000 USD CAD lub odpowiednik waluty wysyłającej
Australia & Nowa Zelandia (AUNZ): lub wysyłanie ekwiwalentu waluty
Wybrana przez Ciebie metoda płatności może również określać, ile możesz wysłać z nami. Przeczytaj nasze często zadawane pytania , aby uzyskać więcej informacji i wyświetlić listę dostępnych metod płatności.
Klienci w Kanadzie i USA płacący przelewem bankowym lub przelewem bankowym:
Klienci w Kanadzie muszą wysłać 3000 USD CAD lub więcej, aby zapłacić przelewem bankowym lub bankowym
Klienci w USA muszą wysłać 3000 USD lub więcej, aby zapłacić przelewem bankowym lub bankowym
W Xe stosujemy najnowocześniejsze środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje fundusze i dane osobowe. Obejmuje to:
Szyfrowanie:
Wszystkie dane przesyłane za pośrednictwem naszej platformy są szyfrowane przy użyciu technologii SSL (Secure Socket Layer).
Zgodność z przepisami:
Jesteśmy regulowani przez organy finansowe w wielu jurysdykcjach, zapewniając przestrzeganie surowych standardów bezpieczeństwa.
Uwierzytelnianie dwuetapowe:
Oferujemy uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA), aby dodać dodatkową warstwę bezpieczeństwa do Twojego konta.
Zapobieganie oszustwom:
Zaawansowane systemy monitorowania są stosowane w celu wykrywania i zapobiegania nieuczciwym działaniom.
Bezpieczne metody płatności:
Korzystamy wyłącznie z bezpiecznych i niezawodnych metod płatności, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich środków podczas procesu przelewu.
Jeśli wysyłasz więcej niż 50 000 USD rocznie (lub ekwiwalent w walucie lokalnej), kwalifikujesz się do tej usługi.
Oto kilka rzeczy, w których zespół możeCi pomóc: • Wsparcie przy konfigurowaniu dużych transferów
• Konfigurowanie zlecenia forward, aby zablokować bieżącą szybkość wysyłania na okres do 24 miesięcy
• Tworzenie zleceń rynkowych, aby umożliwić wysyłanie pieniędzy po osiągnięciu docelowej stopy procentowej
• Tworzenie regularnej płatności za dokonywanie regularnych, automatycznych przelewów ze stałymi stawkami, tak jak zwykłe polecenia zapłaty
Jeśli chcesz porozmawiać z członkiem naszego zespołu, możesz do nas zadzwonić, korzystając z poniższych szczegółów:
Wielka Brytania (GB): +44175344 1800 (8:00 do 18:00 GMT)
Europa (UE): +44175344 1800 (8:00 do 18:00 GMT)
Nowa Zelandia (Nowa Zelandia): +64990 54625 (od 9:00 do 19:00
NZ T) Australia (AU): +612807 45279 (od 9:00 do 19:00 NZT)
Stany Zjednoczone (USA): +17372557830 (7am-17 pm
PT) Kanada (CA): +1647475 3660 (7:00 do 17:00 PT)