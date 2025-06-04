Nowy początek dla Ciebie, znane nam terytorium

Przeprowadzka za granicę przynosi wiele zmian i niepewności, ale nasza niezawodność pozostaje stała.

Umożliwienie przeprowadzki za granicę

Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz się do nowej pracy, kontynuujesz edukację, czy rozpoczynasz nowy rozdział w nowym kraju, Xe zapewnia, że Twoje pieniądze trafią tam, gdzie potrzebujesz, aby bezpiecznie i efektywnie trafić. Nasze bezproblemowe transfery sprawiają, że zarządzanie finansami jest mniej ważne podczas dużego ruchu.

Całodobowa obsługa globalnego transferu eksperta

Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania dotyczące dużych przelewów pieniężnych lub chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób Xe może pomóc Ci zaoszczędzić na przeprowadzce za granicę. Skontaktuj się z naszymi ekspertami od transferów już dziś przez telefon, czat na żywo lub e-mail.

Poznaj przewagę Xe

Stawki bicia banków

Konsekwentnie oferujemy stawki przewyższające banki, zapewniając Ci najlepszy stosunek jakości do ceny. Porównaj nas ze swoim bankiem i zobacz różnicę.

Niskie lub bez opłat

Pobieramy mniej, więc oszczędzasz więcej. Ponadto zawsze wyświetlamy wszystkie opłaty przed potwierdzeniem przelewu, abyś dokładnie wiedział, za co płacisz.

Błyskawiczne transfery

Sprawiamy, że wysyłanie pieniędzy za granicę jest szybkie i łatwe. 90% przelewów dociera w ciągu kilku minut, dzięki czemu Twoje pieniądze dotrą do miejsca docelowego, kiedy tego potrzebujesz.

Ponad 30 lat doskonałości

Nasza reputacja opiera się na zaufaniu. Ponad 280 mln osób korzysta z naszych bezpiecznych usług, aby codziennie przetwarzać tysiące globalnych transakcji.

Śledzenie w czasie rzeczywistym

Dzięki naszemu śledzeniu transferów w czasie rzeczywistym jesteś zawsze na bieżąco. Uzyskaj dostęp do aktualizacji w czasie rzeczywistym w dowolnym momencie, bezpośrednio ze swojego konta.

Płatności cykliczne

Chcesz skonfigurować płatności cykliczne dla takich rzeczy, jak podatki, rachunki, inwestycje lub kredyty hipoteczne? Xe ułatwia konfigurowanie płatności cyklicznych.

Porównaj nas ze swoim bankiem

Xe konsekwentnie oferuje kursy walutowe, dzięki czemu możesz trzymać więcej pieniędzy w kieszeni. Dzięki cenom z góry i bez niespodzianek opłat przyćmiemy tradycyjne banki.

Przesyłaj więcej dzięki wyższym limitom wysyłania

Oferujemy wyższe limity przelewów niż tradycyjne banki, co pozwala wysłać więcej w jednym przelewie. Pożegnaj się z dzieleniem większych kwot i ciesz się prostszym, bardziej wydajnym sposobem przenoszenia pieniędzy.

Zaoszczędź więcej na codziennych rachunkach i wydatkach

Podczas przeprowadzki za granicę ważne jest, aby planować cykliczne rachunki. Dzięki Xe możesz łatwo zarządzać tymi płatnościami i zaoszczędzić więcej dzięki obniżającym stawkom bankowym, zapewniając fundusze potrzebne do pokrycia regularnych kosztów.

Jak przelać pieniądze na przeniesienie zagraniczne za pomocą Xe

Utwórz konto

Zajmuje to tylko kilka minut. Potrzebujemy tylko Twojego adresu e-mail i dodatkowych informacji.

Natychmiastowa wycena

Otrzymuj kurs przelewów pieniężnych na żywo w wybranej walucie.

Wyślij pieniądze

Dodaj wszystkie niezbędne szczegóły i skonfiguruj transfer. Gdy zdobędziemy fundusze, zajmiemy się resztą.

Śledź swój transfer

Śledź swój transfer na każdym kroku. Włącz powiadomienia, aby otrzymywać informacje o transferze.

Xe cieszy się zaufaniem milionów ludzi na całym świecie

Dowiedz się, co jeszcze Xe może dla Ciebie zrobić

Ciekawi Cię zasięg naszej wiedzy? Nasi klienci polegają na nas we wszystkim, od codziennych przelewów po znaczące transakcje. Zapoznaj się z naszymi najpopularniejszymi opcjami transferu.

Często zadawane pytania dotyczące dużych przelewów