Nowy początek dla Ciebie, znane nam terytorium
Przeprowadzka za granicę przynosi wiele zmian i niepewności, ale nasza niezawodność pozostaje stała.
Umożliwienie przeprowadzki za granicę
Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz się do nowej pracy, kontynuujesz edukację, czy rozpoczynasz nowy rozdział w nowym kraju, Xe zapewnia, że Twoje pieniądze trafią tam, gdzie potrzebujesz, aby bezpiecznie i efektywnie trafić. Nasze bezproblemowe transfery sprawiają, że zarządzanie finansami jest mniej ważne podczas dużego ruchu.
Całodobowa obsługa globalnego transferu eksperta
Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania dotyczące dużych przelewów pieniężnych lub chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób Xe może pomóc Ci zaoszczędzić na przeprowadzce za granicę. Skontaktuj się z naszymi ekspertami od transferów już dziś przez telefon, czat na żywo lub e-mail.
Poznaj przewagę Xe
Stawki bicia banków
Konsekwentnie oferujemy stawki przewyższające banki, zapewniając Ci najlepszy stosunek jakości do ceny. Porównaj nas ze swoim bankiem i zobacz różnicę.
Niskie lub bez opłat
Pobieramy mniej, więc oszczędzasz więcej. Ponadto zawsze wyświetlamy wszystkie opłaty przed potwierdzeniem przelewu, abyś dokładnie wiedział, za co płacisz.
Błyskawiczne transfery
Sprawiamy, że wysyłanie pieniędzy za granicę jest szybkie i łatwe. 90% przelewów dociera w ciągu kilku minut, dzięki czemu Twoje pieniądze dotrą do miejsca docelowego, kiedy tego potrzebujesz.
Ponad 30 lat doskonałości
Nasza reputacja opiera się na zaufaniu. Ponad 280 mln osób korzysta z naszych bezpiecznych usług, aby codziennie przetwarzać tysiące globalnych transakcji.
Śledzenie w czasie rzeczywistym
Dzięki naszemu śledzeniu transferów w czasie rzeczywistym jesteś zawsze na bieżąco. Uzyskaj dostęp do aktualizacji w czasie rzeczywistym w dowolnym momencie, bezpośrednio ze swojego konta.
Płatności cykliczne
Chcesz skonfigurować płatności cykliczne dla takich rzeczy, jak podatki, rachunki, inwestycje lub kredyty hipoteczne? Xe ułatwia konfigurowanie płatności cyklicznych.
Porównaj nas ze swoim bankiem
Xe konsekwentnie oferuje kursy walutowe, dzięki czemu możesz trzymać więcej pieniędzy w kieszeni. Dzięki cenom z góry i bez niespodzianek opłat przyćmiemy tradycyjne banki.
Przesyłaj więcej dzięki wyższym limitom wysyłania
Oferujemy wyższe limity przelewów niż tradycyjne banki, co pozwala wysłać więcej w jednym przelewie. Pożegnaj się z dzieleniem większych kwot i ciesz się prostszym, bardziej wydajnym sposobem przenoszenia pieniędzy.
Zaoszczędź więcej na codziennych rachunkach i wydatkach
Podczas przeprowadzki za granicę ważne jest, aby planować cykliczne rachunki. Dzięki Xe możesz łatwo zarządzać tymi płatnościami i zaoszczędzić więcej dzięki obniżającym stawkom bankowym, zapewniając fundusze potrzebne do pokrycia regularnych kosztów.
Jak przelać pieniądze na przeniesienie zagraniczne za pomocą Xe
Utwórz konto
Zajmuje to tylko kilka minut. Potrzebujemy tylko Twojego adresu e-mail i dodatkowych informacji.
Natychmiastowa wycena
Otrzymuj kurs przelewów pieniężnych na żywo w wybranej walucie.
Wyślij pieniądze
Dodaj wszystkie niezbędne szczegóły i skonfiguruj transfer. Gdy zdobędziemy fundusze, zajmiemy się resztą.
Śledź swój transfer
Śledź swój transfer na każdym kroku. Włącz powiadomienia, aby otrzymywać informacje o transferze.
Xe cieszy się zaufaniem milionów ludzi na całym świecie
Dowiedz się, co jeszcze Xe może dla Ciebie zrobić
Ciekawi Cię zasięg naszej wiedzy? Nasi klienci polegają na nas we wszystkim, od codziennych przelewów po znaczące transakcje. Zapoznaj się z naszymi najpopularniejszymi opcjami transferu.
Często zadawane pytania dotyczące dużych przelewów
Wysyłanie dużych kwot pieniędzy za pomocą Xe jest bardzo łatwe. Po prostu wykonaj poniższe 6 kroki.
Krok 1: Zarejestruj się za darmo
Zaloguj się na swoje konto Xe lub zarejestruj się za darmo. Zajmuje to tylko kilka minut, wszystko czego potrzebujesz to adres e-mail.
Krok 2: Uzyskaj wycenę
Daj nam znać walutę, którą chcesz przelać, ile pieniędzy chcesz wysłać i miejsce docelowe.
Krok 3: Dodaj odbiorcę
Podaj informacje o płatności odbiorcy (będziesz potrzebować danych, takich jak imię i nazwisko i adres).
Krok 4: Zweryfikuj swoją tożsamość
W przypadku niektórych przelewów możemy potrzebować dokumentów identyfikacyjnych, aby potwierdzić, że to naprawdę Ty i aby Twoje pieniądze były bezpieczne.
Krok 5: Potwierdź ofertę
Potwierdź i zasilić przelew za pomocą konta bankowego, karty kredytowej lub karty debetowej i gotowe!
Krok 6: Śledź swój transfer
Zobacz, gdzie są Twoje pieniądze i kiedy dotrą do odbiorcy. Uzyskaj czat na żywo, wsparcie telefoniczne i e-mailowe.
W Xe oferujemy wiele sposobów wysyłania pieniędzy.
Zapłaty zapłaty ACH (zalecane w przypadku dużych przelewów):
Płatności poleceń zapłaty lub automatycznej izby rozliczeniowej (ACH) pobierają środki bezpośrednio z Twojego konta bankowego.
Przelew bankowy (zalecany w przypadku dużych przelewów):
Przelewy bankowe spowodują przeniesienie pieniędzy poprzez przelew z Twojego banku do naszego. Pieniądze otrzymujemy zazwyczaj w ciągu 24 godzin.
Karta debetowa lub kredytowa:
Płatności kartą zazwyczaj trwają mniej niż 24 godziny. Jednak płatności kartą wiążą się z niewielką dodatkową opłatą.
Inicjowanie przelewu ujawnia typowe czasy trwania. Szacunkowy czas dostawy może ulec zmianie w zależności od waluty, miejsca przeznaczenia i metody płatności. Śledź transfery za pomocą ekranu Aktywność w aplikacji lub witrynie Xe i rozmawiaj na żywo z naszym wirtualnym asystentem Lexi, aby uzyskać pomoc.
Najszybsze opcje płatności:
Przelewy rozpoczynają się po otrzymaniu płatności.
Płatności kartą są najszybsze, przetwarzane niemal natychmiast. Wybierz płatność kartą dla pilnych przelewów.
Przelewy bankowe, polecenia zapłaty i ACH są nieco wolniejsze, dotarcie do nas zajmuje do 2 dni roboczych.
Ramy czasowe dostawy:
Po otrzymaniu płatności wysyłamy Twoje pieniądze. Poczekaj od 1 do 3 dni roboczych, aby przelewy dotarły do odbiorców, w zależności od waluty i miejsca docelowego. W przypadku obaw, porozmawiaj z Lexi, aby śledzić transfery.
Aby dokonać przelewu za pomocą Xe, będziesz potrzebować informacji bankowych, danych bankowych odbiorcy, kwoty, którą przelewasz, oraz waluty, na którą chcesz wymienić.
Po potwierdzeniu informacji i otrzymaniu płatności, przelew rozpoczyna się.
Dla Twojego bezpieczeństwa, mamy ograniczenia dotyczące ilości, które możesz wysłać jednym przelewem online.
Limit transferów online na region:
UK & Europe (GBEU): 350.000 GBP lub odpowiednik waluty wysyłkowej
Stany Zjednoczone (US): 535 000 USD lub odpowiednik waluty wysyłającej
Kanada (CA): 560 000 USD CAD lub odpowiednik waluty wysyłającej
Australia & Nowa Zelandia (AUNZ): lub wysyłanie ekwiwalentu waluty
Wybrana przez Ciebie metoda płatności może również określać, ile możesz wysłać z nami. Przeczytaj nasze często zadawane pytania , aby uzyskać więcej informacji i wyświetlić listę dostępnych metod płatności.
Klienci w Kanadzie i USA płacący przelewem bankowym lub przelewem bankowym:
Klienci w Kanadzie muszą wysłać 3000 USD CAD lub więcej, aby zapłacić przelewem bankowym lub bankowym
Klienci w USA muszą wysłać 3000 USD lub więcej, aby zapłacić przelewem bankowym lub bankowym
W Xe stosujemy najnowocześniejsze środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje fundusze i dane osobowe. Obejmuje to:
Szyfrowanie:
Wszystkie dane przesyłane za pośrednictwem naszej platformy są szyfrowane przy użyciu technologii SSL (Secure Socket Layer).
Zgodność z przepisami:
Jesteśmy regulowani przez organy finansowe w wielu jurysdykcjach, zapewniając przestrzeganie surowych standardów bezpieczeństwa.
Uwierzytelnianie dwuetapowe:
Oferujemy uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA), aby dodać dodatkową warstwę bezpieczeństwa do Twojego konta.
Zapobieganie oszustwom:
Zaawansowane systemy monitorowania są stosowane w celu wykrywania i zapobiegania nieuczciwym działaniom.
Bezpieczne metody płatności:
Korzystamy wyłącznie z bezpiecznych i niezawodnych metod płatności, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich środków podczas procesu przelewu.
Jeśli wysyłasz więcej niż 50 000 USD rocznie (lub ekwiwalent w walucie lokalnej), kwalifikujesz się do tej usługi.
Oto kilka rzeczy, w których zespół możeCi pomóc: • Wsparcie przy konfigurowaniu dużych transferów
• Konfigurowanie zlecenia forward, aby zablokować bieżącą szybkość wysyłania na okres do 24 miesięcy
• Tworzenie zleceń rynkowych, aby umożliwić wysyłanie pieniędzy po osiągnięciu docelowej stopy procentowej
• Tworzenie regularnej płatności za dokonywanie regularnych, automatycznych przelewów ze stałymi stawkami, tak jak zwykłe polecenia zapłaty
Jeśli chcesz porozmawiać z członkiem naszego zespołu, możesz do nas zadzwonić, korzystając z poniższych szczegółów:
Wielka Brytania (GB): +44175344 1800 (8:00 do 18:00 GMT)
Europa (UE): +44175344 1800 (8:00 do 18:00 GMT)
Nowa Zelandia (Nowa Zelandia): +64990 54625 (od 9:00 do 19:00
NZ T) Australia (AU): +612807 45279 (od 9:00 do 19:00 NZT)
Stany Zjednoczone (USA): +17372557830 (7am-17 pm
PT) Kanada (CA): +1647475 3660 (7:00 do 17:00 PT)