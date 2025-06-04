Wyślij pieniądze do rodziny

Rodzina jest wszystkim, i rozumiemy to. Wysyłaj pieniądze swoim bliskim za granicę za pomocą przelewów, które są szybkie, bezpieczne i niezawodne — ponieważ ich szczęście i spokój ducha mają największe znaczenie.

Save more, transfer more

Porównaj stawki i odkryj oszczędności

Sprawiamy, że wysyłanie pieniędzy do rodziny za granicą jest proste, bezpieczne i szybkie. A dzięki naszym przewyższającym stawkom i niskim opłatom możesz cieszyć się spokojem, że Twoi bliscy otrzymują najwięcej z każdego przelewu.

We’re here to help

Całodobowa obsługa globalnego transferu eksperta

Wierzymy, że przekazywanie pieniędzy na utrzymanie rodziny powinno być proste i bezpieczne. Jeśli masz pytania dotyczące transferu lub potrzebujesz pomocy na rozpoczęcie pracy, nasi eksperci ds. transferów są tutaj dla Ciebie w każdej chwili.

Zadzwoń do nas: +1 (800) 772-7779

Poznaj przewagę Xe

Maximize your money with Xe

Stawki bicia banków

Konsekwentnie oferujemy stawki przewyższające banki, zapewniając Ci najlepszy stosunek jakości do ceny. Porównaj nas ze swoim bankiem i zobacz różnicę.

What you see is what you get

Niskie lub bez opłat

Pobieramy mniej, więc oszczędzasz więcej. Ponadto zawsze wyświetlamy wszystkie opłaty przed potwierdzeniem przelewu, abyś dokładnie wiedział, za co płacisz.

90% of transfers arrive in minutes.

Błyskawiczne transfery

Sprawiamy, że wysyłanie pieniędzy za granicę jest szybkie i łatwe. 90% przelewów dociera w ciągu kilku minut, dzięki czemu Twoje pieniądze dotrą do miejsca docelowego, kiedy tego potrzebujesz.

Trusted & Secure

Ponad 30 lat doskonałości

Nasza reputacja opiera się na zaufaniu. Ponad 280 mln osób korzysta z naszych bezpiecznych usług, aby codziennie przetwarzać tysiące globalnych transakcji.

Track every step of the way

Śledzenie w czasie rzeczywistym

Dzięki naszemu śledzeniu transferów w czasie rzeczywistym jesteś zawsze na bieżąco. Uzyskaj dostęp do aktualizacji w czasie rzeczywistym w dowolnym momencie, bezpośrednio ze swojego konta.

Set it and forget it

Płatności cykliczne

Chcesz skonfigurować płatności cykliczne dla takich rzeczy, jak podatki, rachunki, inwestycje lub kredyty hipoteczne? Xe ułatwia konfigurowanie płatności cyklicznych.

Wysyłaj z ufnością

W ramach rodziny Euronet Worldwide nasi klienci zaufali nam w zeszłym roku, aby bezpiecznie przetwarzać międzynarodowe przelewy pieniężne o wartości ponad 115 miliardów dolarów. Dzięki świetnym stawkom i niskim opłatom ułatwiamy wysyłanie pieniędzy za granicę.

Money there when you need

Automatyzacja przelewów w celu dokonania płatności na czas

Automatyzacja dużych przelewów pozwala Tobie i Twoim bliskim lepiej zarządzać budżetami, zwiększając spójność w życiu Ciebie i Twojego odbiorcy. Dzięki Xe możesz łatwo zarządzać tymi cyklicznymi płatnościami.

Your bank doesn’t want you to know about us

Przedefiniowanie międzynarodowych przelewów pieniężnych

Od ponad 30 lat Xe przechytrza banki, sprawiając, że przelewy międzynarodowe są szybsze, łatwiejsze i bardziej przystępne cenowo. Podczas gdy banki próbują nadrobić zaległości, opanowaliśmy sztukę globalnych płatności. Nic dziwnego, że 280 milionów ludzi ufa nam w celu zaspokojenia wszystkich swoich globalnych potrzeb finansowych.

Jak wysyłać pieniądze do swoich bliskich za granicę z Xe

Create account

Utwórz konto

Zajmuje to tylko kilka minut. Potrzebujemy tylko Twojego adresu e-mail i dodatkowych informacji.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Natychmiastowa wycena

Otrzymuj kurs przelewów pieniężnych na żywo w wybranej walucie.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Wyślij pieniądze

Dodaj wszystkie niezbędne szczegóły i skonfiguruj transfer. Gdy zdobędziemy fundusze, zajmiemy się resztą.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Śledź swój transfer

Śledź swój transfer na każdym kroku. Włącz powiadomienia, aby otrzymywać informacje o transferze.

Xe cieszy się zaufaniem milionów ludzi na całym świecie

More ways Xe can help you

Dowiedz się, co jeszcze Xe może dla Ciebie zrobić

Ciekawi Cię zasięg naszej wiedzy? Nasi klienci polegają na nas we wszystkim, od codziennych przelewów po znaczące transakcje. Zapoznaj się z naszymi najpopularniejszymi opcjami transferu.

