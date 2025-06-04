Przelew pieniędzy na zakup nieruchomości za granicą

Nie pozwól, aby pomysł transferu pieniędzy za granicę stanął na drodze Twojej przyszłości. Przeniesienie dużych sum za granicę powinno być proste, a nie stresujące. Dzięki naszym szybkim i niezawodnym transferom zabezpieczenie wymarzonego domu za granicą to dopiero początek.

Streamlined and secure large transfers for buying homes, relocating, or investing.

Porównaj nas ze swoim bankiem i zobacz różnicę Xe

Niezależnie od tego, czy kupujesz dom wakacyjny, przeprowadzasz się do pracy, czy inwestujesz w nieruchomości, wiedza Xe jest kluczem do urzeczywistnienia marzeń. Usprawniamy duże transfery międzynarodowe, aby uprościć proces.

We’re here to help

Całodobowa obsługa globalnego transferu eksperta

Jeśli potrzebujesz wsparcia przy ustalaniu przelewu przy międzynarodowym zakupie nieruchomości, nasi eksperci ds. Transferów są tutaj, aby pomóc - skontaktuj się z nami już dziś!

Poznaj przewagę Xe

Maximize your money with Xe

Stawki bicia banków

Konsekwentnie oferujemy stawki przewyższające banki, zapewniając Ci najlepszy stosunek jakości do ceny. Porównaj nas ze swoim bankiem i zobacz różnicę.

What you see is what you get

Niskie lub bez opłat

Pobieramy mniej, więc oszczędzasz więcej. Ponadto zawsze wyświetlamy wszystkie opłaty przed potwierdzeniem przelewu, abyś dokładnie wiedział, za co płacisz.

90% of transfers arrive in minutes.

Błyskawiczne transfery

Sprawiamy, że wysyłanie pieniędzy za granicę jest szybkie i łatwe. 90% przelewów dociera w ciągu kilku minut, dzięki czemu Twoje pieniądze dotrą do miejsca docelowego, kiedy tego potrzebujesz.

Trusted & Secure

Ponad 30 lat doskonałości

Nasza reputacja opiera się na zaufaniu. Ponad 280 mln osób korzysta z naszych bezpiecznych usług, aby codziennie przetwarzać tysiące globalnych transakcji.

Track every step of the way

Śledzenie w czasie rzeczywistym

Dzięki naszemu śledzeniu transferów w czasie rzeczywistym jesteś zawsze na bieżąco. Uzyskaj dostęp do aktualizacji w czasie rzeczywistym w dowolnym momencie, bezpośrednio ze swojego konta.

Set it and forget it

Płatności cykliczne

Chcesz skonfigurować płatności cykliczne dla takich rzeczy, jak podatki, rachunki, inwestycje lub kredyty hipoteczne? Xe ułatwia konfigurowanie płatności cyklicznych.

Wysyłaj z ufnością

W ramach rodziny Euronet Worldwide nasi klienci zaufali nam w zeszłym roku, aby bezpiecznie przetwarzać międzynarodowe przelewy pieniężne o wartości ponad 115 miliardów dolarów. Dzięki świetnym stawkom i niskim opłatom ułatwiamy wysyłanie pieniędzy za granicę.

Save on recurring expenses

Automatyzacja przelewów w celu dokonania płatności na czas

Przy zakupie nieruchomości międzynarodowych ważne jest zaplanowanie wydatków, takich jak podatki lokalne, utrzymanie i dodatkowe opłaty. Dzięki Xe możesz łatwo zarządzać tymi cyklicznymi płatnościami i zaoszczędzić więcej, zapewniając dodatkowe środki dostępne na pokrycie bieżących kosztów.

The better way to transfer bank-to-bank

Przesyłaj więcej dzięki wyższym limitom wysyłania

Oferujemy wyższe limity przelewów niż tradycyjne banki, co pozwala wysłać więcej w jednym przelewie. Pożegnaj się z dzieleniem większych kwot i ciesz się prostszym, bardziej wydajnym sposobem przenoszenia pieniędzy.

Fast. Fair. Transparent.

Żadnych niespodzianek z wcześniejszymi stawkami i opłatami

Xe zobowiązuje się do pełnej przejrzystości. Nasze stawki i opłaty są zawsze jasne i wyświetlane z góry, dzięki czemu poznasz prawdziwy koszt przelewu, zapewniając najlepszy stosunek jakości do ceny.

Jak przelać pieniądze na zakup wymarzonej nieruchomości

Create account

Utwórz konto

Zajmuje to tylko kilka minut. Potrzebujemy tylko Twojego adresu e-mail i dodatkowych informacji.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Natychmiastowa wycena

Otrzymuj kurs przelewów pieniężnych na żywo w wybranej walucie.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Konfigurowanie transferu

Podaj niezbędne szczegóły, aby skonfigurować przelew. W przypadku transakcji przekraczających nasze limity online, nasz dedykowany zespół wsparcia jest tutaj, aby poprowadzić Cię na każdym kroku.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Śledź swój transfer

Śledź swój transfer na każdym kroku. Włącz powiadomienia, aby otrzymywać informacje o transferze.

Xe cieszy się zaufaniem milionów ludzi na całym świecie

More ways Xe can help you

Dowiedz się, co jeszcze Xe może dla Ciebie zrobić

Ciekawi Cię zasięg naszej wiedzy? Nasi klienci polegają na nas we wszystkim, od codziennych przelewów po znaczące transakcje. Zapoznaj się z naszymi najpopularniejszymi opcjami transferu.

Często zadawane pytania dotyczące dużych przelewów