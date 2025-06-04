Wysyłanie dużych kwot pieniędzy za pomocą Xe jest bardzo łatwe. Po prostu wykonaj poniższe 6 kroki.



Krok 1: Zarejestruj się za darmo

Zaloguj się na swoje konto Xe lub zarejestruj się za darmo. Zajmuje to tylko kilka minut, wszystko czego potrzebujesz to adres e-mail.



Krok 2: Uzyskaj wycenę

Daj nam znać walutę, którą chcesz przelać, ile pieniędzy chcesz wysłać i miejsce docelowe.



Krok 3: Dodaj odbiorcę

Podaj informacje o płatności odbiorcy (będziesz potrzebować danych, takich jak imię i nazwisko i adres).



Krok 4: Zweryfikuj swoją tożsamość

W przypadku niektórych przelewów możemy potrzebować dokumentów identyfikacyjnych, aby potwierdzić, że to naprawdę Ty i aby Twoje pieniądze były bezpieczne.



Krok 5: Potwierdź ofertę

Potwierdź i zasilić przelew za pomocą konta bankowego, karty kredytowej lub karty debetowej i gotowe!



Krok 6: Śledź swój transfer

Zobacz, gdzie są Twoje pieniądze i kiedy dotrą do odbiorcy. Uzyskaj czat na żywo, wsparcie telefoniczne i e-mailowe.