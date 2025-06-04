Bezpieczna ścieżka dla dziedzictwa Twojej rodziny

Rozumiemy wartość zachowania tego, co ważne dla Twoich bliskich. Zaufaj nam w bezpiecznych, szybkich i niezawodnych transferach spadków za granicę, zapewniając spokój ducha Tobie i Twojej rodzinie.

Przenieś z pewnością
Przenieś międzynarodowe dziedzictwo do swojego banku

Otrzymanie spadku, zwłaszcza z zagranicy, może być znaczącym i emocjonalnym doświadczeniem. Xe jest zaufane przez miliony osób, które pomogą uczynić proces tak płynnym i bezpiecznym, jak to tylko możliwe, zapewniając, że fundusze dotrą do Ciebie szybko i przy minimalnych opłatach lub komplikacjach.

Porównaj stawki i zachowaj więcej tego, co jest Twoje

Konsekwentnie oferujemy kursy wymiany walut, dzięki czemu możesz przechowywać więcej pieniędzy w kieszeni. Dzięki cenom z góry i bez niespodzianek opłat przyćmiemy tradycyjne banki.

Poznaj przewagę Xe

Stawki bicia banków

Konsekwentnie oferujemy stawki przewyższające banki, zapewniając Ci najlepszy stosunek jakości do ceny. Porównaj nas ze swoim bankiem i zobacz różnicę.

Niskie lub bez opłat

Pobieramy mniej, więc oszczędzasz więcej. Ponadto zawsze wyświetlamy wszystkie opłaty przed potwierdzeniem przelewu, abyś dokładnie wiedział, za co płacisz.

Błyskawiczne transfery

Sprawiamy, że wysyłanie pieniędzy za granicę jest szybkie i łatwe. 90% przelewów dociera w ciągu kilku minut, dzięki czemu Twoje pieniądze dotrą do miejsca docelowego, kiedy tego potrzebujesz.

Ponad 30 lat doskonałości

Nasza reputacja opiera się na zaufaniu. Ponad 280 mln osób korzysta z naszych bezpiecznych usług, aby codziennie przetwarzać tysiące globalnych transakcji.

Śledzenie w czasie rzeczywistym

Dzięki naszemu śledzeniu transferów w czasie rzeczywistym jesteś zawsze na bieżąco. Uzyskaj dostęp do aktualizacji w czasie rzeczywistym w dowolnym momencie, bezpośrednio ze swojego konta.

Wyślij go jednym przelewem

Xe oferuje wyższe limity wysyłania niż inne usługi transferowe, więc nie musisz dzielić ani wysyłać wielu przelewów za pieniądze spadkowe.

Wysyłaj z ufnością

W ramach rodziny Euronet Worldwide nasi klienci zaufali nam w zeszłym roku, aby bezpiecznie przetwarzać międzynarodowe przelewy pieniężne o wartości ponad 115 miliardów dolarów. Dzięki świetnym stawkom i niskim opłatom ułatwiamy wysyłanie pieniędzy za granicę.

Całodobowa obsługa globalnego transferu eksperta

Potrzebujesz pomocy w wysłaniu spadku lub obsłudze dużego przelewu pieniężnego? Nasi eksperci ds. Transferów są tutaj, aby pomóc - skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać spersonalizowane wsparcie!

Przesyłaj więcej dzięki wyższym limitom wysyłania

Oferujemy wyższe limity przelewów niż tradycyjne banki, co pozwala wysłać więcej w jednym przelewie. Pożegnaj się z dzieleniem większych kwot i ciesz się prostszym, bardziej wydajnym sposobem przenoszenia pieniędzy.

Jak przenieść pieniądze spadkowe za pomocą Xe

Utwórz konto

Zajmuje to tylko kilka minut. Potrzebujemy tylko Twojego adresu e-mail i dodatkowych informacji.

Natychmiastowa wycena

Otrzymuj kurs przelewów pieniężnych na żywo w wybranej walucie.

Wyślij pieniądze

Dodaj wszystkie niezbędne szczegóły i skonfiguruj transfer. Gdy zdobędziemy fundusze, zajmiemy się resztą.

Śledź swój transfer

Śledź swój transfer na każdym kroku. Włącz powiadomienia, aby otrzymywać informacje o transferze.

Uważaj na potencjalne oszustwa związane z dziedziczeniem

Oszustwa związane z dziedziczeniem są powszechną taktyką stosowaną przez oszustów, aby nakłonić ofiary do udostępniania danych osobowych lub płacenia opłat za fałszywe dziedziczenie. Chroń się, weryfikując roszczenia i sprawdzając dane uwierzytelniające.

Zrozumienie podatku od spadków

Dziedziczenie aktywów z zagranicy może przynieść złożone i nieznane obowiązki podatkowe. Jeśli jesteś wymieniony jako beneficjent majątku międzynarodowego, ważne jest, aby zasięgnąć porady od prawnika podatkowego posiadającego wiedzę fachową w kwestiach transgranicznych. Mogą pomóc w zapewnieniu pewności poruszania się zarówno w lokalnych, jak i międzynarodowych przepisach podatkowych, chroniąc Cię przed potencjalnymi pułapkami i zapewniając pełną zgodność z prawem.

Xe cieszy się zaufaniem milionów ludzi na całym świecie

Dowiedz się, co jeszcze Xe może dla Ciebie zrobić

Ciekawi Cię zasięg naszej wiedzy? Nasi klienci polegają na nas we wszystkim, od codziennych przelewów po znaczące transakcje. Zapoznaj się z naszymi najpopularniejszymi opcjami transferu.

