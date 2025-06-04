Porównaj najlepsze kursy wymiany

Porównaj kursy walut od wiodących dostawców przelewów pieniężnych, aby zapewnić najlepszą wartość transakcji walutowych.

1000$
usd
USD - dolar amerykański
eur
EUR - euro

Porozmawiaj z ekspertem walutowym już dziś.

Xe
Kurs wymiany
0.842000
Opłata za przelew$0
Odbiorca otrzyma€842.00
HSBC
Kurs wymiany0.835641
Opłata za przelew$0
Odbiorca otrzyma€835.64
-6.35 EUR
Bank of America
Kurs wymiany0.832209
Opłata za przelew$0
Odbiorca otrzyma€832.20
-9.79 EUR
Wells Fargo
Kurs wymiany0.831866
Opłata za przelew$0
Odbiorca otrzyma€831.86
-10.13 EUR
Chase
Kurs wymiany0.833153
Opłata za przelew$5.00
Odbiorca otrzyma€828.98
-13.01 EUR

Szukasz swojego banku?

Porównaj i odblokuj lepsze kursy wymiany

Zastanawiasz się, jak konsekwentnie oferujemy stawki bijące banki? W Xe większość transferów jest obsługiwana lokalnie, pomijając pośrednika, który zwiększa koszty i spowalnia sytuację. Oznacza to mniej opłat, mniej opóźnień i więcej oszczędności dla Ciebie.

Porównaj wartość wykraczającą poza stawki przelewów pieniężnych

Wiemy, że świetne stawki to dopiero początek. Twoje pieniądze zasługują na specjalistyczne wsparcie, elastyczne opcje przelewu, szybkie prędkości transferu i bezpieczeństwo, na które możesz liczyć. Łączymy to wszystko, aby zapewnić Ci płynny, bezstresowy transfer.

Doświadcz różnicy Xe

Icon | Secure transactions Simple

Bezpieczne transakcje

Dzięki zaawansowanemu szyfrowaniu danych i regulacjom przez instytucje finansowe na całym świecie możesz zaufać, że Twoje pieniądze są bezpieczne.

Szybkie transfery

W Xe wiemy, jak ważne jest, aby Twoje pieniądze szybko i niezawodnie docierały do celu. Ponad 90% naszych transferów przybywa w ciągu kilku minut.

Icon | Transparent fees

Przejrzyste opłaty

Oferujemy proste ceny bez niespodzianek. Ciesz się naszymi cennymi kursami wymiany i zmaksymalizuj swoje przelewy podczas wysyłania za pomocą Xe.

Porównaj dostawców i zabierz swoje pieniądze dalej

Jeśli chodzi o przelewy pieniężne, nie wszyscy dostawcy zapewniają taki sam zasięg lub wartość. Porównaj i zobacz, jak nasza globalna sieć, obejmująca 220 krajów i ponad 35 walut, zapewnia, że Twoje pieniądze pójdą dalej, niż myślisz, że to możliwe.

ChaseBank of AmericaWells FargoCitibankU.S. BankCapital One
usd

dolar amerykański

cad

dolar kanadyjski

eur

euro

aud

dolar australijski

nzd

dolar nowozelandzki

gbp

funt brytyjski

Porównaj kursy walut Xe z bankami

Czas przelewu, gdy kursy wymiany są na twoją korzyść, może mieć dużą różnicę. Stawki wahają się, więc obserwowanie trendów i wysyłanie pieniędzy we właściwym momencie znacznie zwiększa wartość przelewu. Bądź na bieżąco z naszym konwerterem walut na żywo i wysyłaj w idealnym czasie.

Xe cieszy się zaufaniem milionów ludzi na całym świecie

Gotowy do rozpoczęcia pracy?

Po co czekać? Porównaj kursy walut z Xe i odblokuj najlepszy stosunek jakości do swoich międzynarodowych przelewów pieniężnych. Twój pierwszy przelew jest w odległości zaledwie kilku kliknięć - zacznij teraz i przenieś swoje pieniądze dalej!

Często zadawane pytania

Narzędzie do porównywania kursów walut pozwala ocenić, ile pieniędzy otrzyma odbiorca na podstawie kursów wymiany różnych dostawców, opłat i szybkości przelewu. Pomaga podejmować świadome decyzje i uzyskać najlepszą wartość przy wysyłaniu pieniędzy za granicę.

Kursy walut mogą się znacznie różnić w zależności od dostawców — nawet niewielka różnica może wpłynąć na ostateczną kwotę otrzymaną przez odbiorcę. Porównując stawki i opłaty, unikasz przepłacania i zapewniasz, że więcej pieniędzy dotrze do miejsca docelowego.

Niektórzy dostawcy uwzględniają ukryte marże w swoich kursach wymiany lub pobierają opłaty za usługi. Z Xe, z góry mówimy o tym, co płacisz. Nasze narzędzie porównujące przedstawia zarówno kurs wymiany, jak i wszelkie obowiązujące opłaty, dzięki czemu możesz zobaczyć rzeczywisty koszt przelewu.

„Najlepszy” kurs wymiany zależy zarówno od kursu wymiany, jak i powiązanych opłat. Nasze narzędzie porównujące oblicza sumę, jaką odbiorca otrzymuje po opłatach, pomagając w łatwy sposób zidentyfikować najlepszą opcję dla wybranej pary walutowej i kwoty przelewu.

Banki często pobierają wyższe opłaty i oferują mniej konkurencyjne kursy wymiany niż dedykowane usługi przelewów pieniężnych. Dostawcy tacy jak Xe są stworzeni specjalnie do międzynarodowych przelewów pieniężnych, oferując lepsze stawki, szybszą obsługę i przejrzyste ceny.

Czasy transferu różnią się w zależności od dostawcy i miejsca docelowego. W Xe ponad 90% transferów odbywa się w ciągu kilku minut. Nasze narzędzie porównujące obejmuje synchronizację, jeśli jest to możliwe, dzięki czemu możesz wybrać dostawcę, który równoważy szybkość i koszt.