Z łatwością zarządzaj transferami czynszu hipotecznego &

Niezależnie od tego, czy płacimy międzynarodową hipotekę, czy zarządzamy transferami czynszu, sprawiamy, że globalne przelewy pieniężne są łatwe i bezstresowe. Skorzystaj z niezawodnych transferów transgranicznych i eksperckiego wsparcia, aby zapewnić płynne doświadczenie.

Całodobowa obsługa globalnego transferu eksperta

Wymiana i przekazywanie pieniędzy powinno być proste. Skontaktuj się z ekspertami od transferów Xe, jeśli masz pytania dotyczące dużych przelewów pieniężnych lub sposobu rozpoczęcia międzynarodowego przelewu kredytu hipotecznego lub czynszu.

Poznaj przewagę Xe

Stawki bicia banków

Konsekwentnie oferujemy stawki przewyższające banki, zapewniając Ci najlepszy stosunek jakości do ceny. Porównaj nas ze swoim bankiem i zobacz różnicę.

Niskie lub bez opłat

Pobieramy mniej, więc oszczędzasz więcej. Ponadto zawsze wyświetlamy wszystkie opłaty przed potwierdzeniem przelewu, abyś dokładnie wiedział, za co płacisz.

Błyskawiczne transfery

Sprawiamy, że wysyłanie pieniędzy za granicę jest szybkie i łatwe. 90% przelewów dociera w ciągu kilku minut, dzięki czemu Twoje pieniądze dotrą do miejsca docelowego, kiedy tego potrzebujesz.

Ponad 30 lat doskonałości

Nasza reputacja opiera się na zaufaniu. Ponad 280 mln osób korzysta z naszych bezpiecznych usług, aby codziennie przetwarzać tysiące globalnych transakcji.

Śledzenie w czasie rzeczywistym

Dzięki naszemu śledzeniu transferów w czasie rzeczywistym jesteś zawsze na bieżąco. Uzyskaj dostęp do aktualizacji w czasie rzeczywistym w dowolnym momencie, bezpośrednio ze swojego konta.

Płatności cykliczne

Chcesz skonfigurować płatności cykliczne dla takich rzeczy, jak podatki, rachunki, inwestycje lub kredyty hipoteczne? Xe ułatwia konfigurowanie płatności cyklicznych.

Porównaj nas ze swoim bankiem

Xe konsekwentnie oferuje kursy walutowe, dzięki czemu możesz trzymać więcej pieniędzy w kieszeni. Dzięki cenom z góry i bez niespodzianek opłat przyćmiemy tradycyjne banki.

Jak zarządzać transferami czynszu hipotecznego & z Xe

Utwórz konto

Zajmuje to tylko kilka minut. Potrzebujemy tylko Twojego adresu e-mail i dodatkowych informacji.

Natychmiastowa wycena

Otrzymuj kurs przelewów pieniężnych na żywo w wybranej walucie.

Wyślij pieniądze

Dodaj wszystkie niezbędne szczegóły i skonfiguruj transfer. Gdy zdobędziemy fundusze, zajmiemy się resztą.

Śledź swój transfer

Śledź swój transfer na każdym kroku. Włącz powiadomienia, aby otrzymywać informacje o transferze.

Nigdy nie przegap terminu z zaplanowanymi transferami

Nie ma nic gorszego niż pominięcie terminu płatności. Dzięki Xe możesz zautomatyzować duże przelewy pieniężne, zmniejszając ryzyko pominięcia płatności oraz poniesienia opóźnień i komplikacji.

Xe cieszy się zaufaniem milionów ludzi na całym świecie

Dowiedz się, co jeszcze Xe może dla Ciebie zrobić

Ciekawi Cię zasięg naszej wiedzy? Nasi klienci polegają na nas we wszystkim, od codziennych przelewów po znaczące transakcje. Zapoznaj się z naszymi najpopularniejszymi opcjami transferu.

