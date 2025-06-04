- Home
Najbardziej zaufany na świecie API danych walutowych
Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w walutach i walutach, nasz API Currency Data API zapewnia dokładne i wiarygodne dane wymiany walut w czasie rzeczywistym dla setek walut na całym świecie. Nasze stawki pochodzą bezpośrednio od dostawców danych finansowych i banków centralnych.
Dokładne i wiarygodne dane w czasie rzeczywistym dla ponad 220 walut światowych
Interfejs API danych walutowych Xe jest zintegrowany z ponad 100 renomowanymi globalnymi źródłami. Dzięki temu możemy oferować najbardziej dokładne i aktualne dane. Dynamicznie wykrywamy i odfiltrowujemy wszelkie błędy, zapewniając API waluty i dane, na których możesz polegać.
Prosta i szybka realizacja
Nasz API danych walutowych jest stworzony dla programistów. Ułatwiamy wtyczkę do istniejącego oprogramowania. Otrzymasz SDK dla Java, NodeJS, PHP i Python.
Narzędzia i kursy wymiany walut
Zyskaj więcej niż tylko dane na żywo. XECD oferuje historyczne kursy, średnie miesięczne, zmienność walut i możliwość dodawania konfigurowalnej marży do kursów.
Ponad 220 walut, metali i kryptowalut
Nasz API danych walutowych oferuje setki walut na całym świecie, metale szlachetne, wybrane kryptowaluty i dokładne kursy banku centralnego.
Dokładne, niezawodne i aktualne stawki
Zobacz aktualizowane stawki tak często, jak co 60 sekund. Dzięki naszemu blenderowi walutowym Xe zapewnia, że nasz interfejs API danych walut ma najdokładniejsze stawki globalne.
Potężny i skalowalny interfejs API danych waluty
Interfejs API danych walutowych Xe jest używany przez tysiące firm, od MŚP po firmy z listy Fortune 500 we wszystkich branżach. Dzięki naszemu interfejsowi API konwertera walut FX otrzymasz gwarantowaną dostępność, skalowalne wolumeny i odpowiedzi w ciągu milisekund. Łatwo integruj go z aktualnym oprogramowaniem, w tym Microsoft Dynamics, Oracle, Sage, SAP i innymi.
Obszerna dokumentacja API
Nasza szczegółowa dokumentacja API waluty zawiera proste instrukcje i przykłady kodu ułatwiające wdrożenie.
Nietechniczny krótki przewodnik - Przet estuj nasz interfejs API za pomocą bezpłatnej wersji próbnej
Specyfikacja techniczna PDF - Potężny interfejs API JSON stworzony dla programistów
Xe Currency Data Swagger - Uzyskaj dostęp do zestawu SDK po stronie klienta i serwera
Nasze repozytorium API GitHub - Wykorzystaj w pełni nasz interfejs API danych walutowych
Wybierz swój pakiet
Xe's Currency Data API zapewnia zaufane kursy wymiany dla potrzeb Twojej firmy. Wybierz częstotliwość aktualizacji stawek i liczbę żądań stawki API miesięcznie.
Jeśli poniższe plany nie spełniają Twoich potrzeb, skontaktuj się z nami.
Lite
$799 per year10,000 Request/moRate frequency Daily ratesSelect nowEntities Permitted1Add-onLive rates (minutely)$400/ yrAdd-onAlternative source rate$200/ yr
Intermediate
$1,799 per year50,000 Request/moRate frequency Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 5Add-onLive rates (minutely)$700/ yrAdd-onAlternative source rate$350/ yr
Prime
$4,499 per year150,000 Request/moRate frequency 15 min, Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 10Add-onLive rates (minutely)$1,500/ yrAdd-onAlternative source rate$500/ yr
Enterprise
CustomCustom Request/moRate frequency Live (minutely) + All frequenciesContact usEntities PermittedUnlimitedAdd-onAlternative source rateCustom/ yr
All packages include these core features
- 170+ currencies & precious metals
- Historical data back to 1998
- Xe's Proprietary Rate Blender
- Central Bank Rates
- Account Management Dashboard
- Time-Frame Queries
- Currency Volatility
- Email & phone support
Współpracuj z nami
Poszukujemy dostawców oprogramowania, profesjonalnych usług IT i partnerów polecających do współpracy z nami i wykorzystania naszego interfejsu API do tworzenia innowacyjnych produktów i usług.
Współpraca z Xe Currency Data oferuje solidną infrastrukturę, dobrze udokumentowane API, możliwości redystrybucji, cobranding i możliwości programu poleceń.
Dostawcy usług internetowych
Nasz interfejs API jest doskonałym rozwiązaniem dla niezależnych dostawców oprogramowania, którzy chcą zintegrować dane kursów walut z produktami. Użyj XECD, aby uzyskać dostęp do stawek na żywo, danych historycznych i nie tylko. Poprawia to Twoje produkty i zapewnia większą wartość klientom.
Profesjonalne usługi IT
XECD jest łatwy w użyciu, ale niektóre firmy mogą potrzebować pomocy w zakresie integracji, dostosowywania i innych aspektów technicznych. Współpracując z nami, możesz zaoferować swoim klientom kompleksowe rozwiązanie, które obejmuje nasze API i Twoją wiedzę.
Skierowania
Dołącz do naszego programu poleceń, aby uzyskać dodatkowe możliwości przychodów. Zarabiaj prowizję za każde udane polecenie, które wyślesz na naszą stronę. Oferujemy również możliwości co-brandingu, które pozwalają promować nasze produkty i usługi pod Twoją marką.
Zintegruj interfejs API danych walutowych Xe
W Xe dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wysokiej jakości wsparcie. Z przyjemnością dostosowujemy pakiet API Currency Data, aby pasował do wyjątkowego przypadku zastosowania Twojej firmy. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z Xe, napisz do nas.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę FAQ.
Xe zawsze szuka nowych pomysłów na udostępnianie naszych zaufanych na całym świecie danych walutowych. Nadal potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas: +1 416 214-5606 - Opcja 1
Często zadawane pytania API danych walutowych
Xe's Currency Data API to przyjazne dla programistów narzędzie, które zapewnia dokładne dane kursów wymiany w czasie rzeczywistym dla ponad 220 walut z ponad 100 globalnych źródeł. Wdrożyć XECD, aby uzyskać dostęp do kursów historycznych, średnich miesięcznych, zmienności walut.
Nasz API danych walutowych to interfejs API, na którym możesz polegać, pobierając stawki z ponad 100 źródeł finansowych i banków centralnych. Wykrywamy i odfiltrowujemy wszelkie błędy oraz aktualizujemy dane kursów wymiany tak często, jak co 60 sekund, aby uzyskać najbardziej aktualne informacje.
Dodatkowe funkcje mogą się różnić w zależności od pakietu. Wszystkie interfejsy API XECD mają:
Historyczne kursy wymiany w czasie rzeczywistym
Średnie miesięczne
Dane o zmienności walut
Zapytania dotyczące ram czasowych
Konfigurowalne funkcje marży i cen
Aby proces integracji był dla Ciebie tak prosty, jak to tylko możliwe, Xe udostępnia pakiety SDK w języku Java, NodeJS, PHP i Python. Zapewniamy również obszerną dokumentację API, taką jak nietechniczny przewodnik szybkiego uruchomienia, specyfikacja techniczna PDF i repozytorium GitHub.
Interfejs API Xe jest skalowalny i można go zintegrować z platformami takimi jak Microsoft Dynamics, Oracle, Sage Intacct, SAP i inne. W zależności od pakietu API danych waluty współpracuje z aplikacjami ERP, CRM i SaaS.
Tak! Xe oferuje bezpłatny okres próbny, dzięki czemu możesz zapoznać się z możliwościami interfejsu API i zobaczyć, jak pasuje on do środowiska oprogramowania. Wypróbuj sam, bez zobowiązań, zanim wybierzesz pakiet.