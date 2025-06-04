Interfejs API danych walutowych Xe jest używany przez tysiące firm, od MŚP po firmy z listy Fortune 500 we wszystkich branżach. Dzięki naszemu interfejsowi API konwertera walut FX otrzymasz gwarantowaną dostępność, skalowalne wolumeny i odpowiedzi w ciągu milisekund. Łatwo integruj go z aktualnym oprogramowaniem, w tym Microsoft Dynamics, Oracle, Sage, SAP i innymi.