Najbardziej zaufany na świecie API danych walutowych

Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w walutach i walutach, nasz API Currency Data API zapewnia dokładne i wiarygodne dane wymiany walut w czasie rzeczywistym dla setek walut na całym świecie. Nasze stawki pochodzą bezpośrednio od dostawców danych finansowych i banków centralnych.

Rozpocznij bezpłatną wersję próbną

Dokładne i wiarygodne dane w czasie rzeczywistym dla ponad 220 walut światowych

Interfejs API danych walutowych Xe jest zintegrowany z ponad 100 renomowanymi globalnymi źródłami. Dzięki temu możemy oferować najbardziej dokładne i aktualne dane. Dynamicznie wykrywamy i odfiltrowujemy wszelkie błędy, zapewniając API waluty i dane, na których możesz polegać.

Prosta i szybka realizacja

Nasz API danych walutowych jest stworzony dla programistów. Ułatwiamy wtyczkę do istniejącego oprogramowania. Otrzymasz SDK dla Java, NodeJS, PHP i Python.

Narzędzia i kursy wymiany walut

Zyskaj więcej niż tylko dane na żywo. XECD oferuje historyczne kursy, średnie miesięczne, zmienność walut i możliwość dodawania konfigurowalnej marży do kursów.

Ponad 220 walut, metali i kryptowalut

Nasz API danych walutowych oferuje setki walut na całym świecie, metale szlachetne, wybrane kryptowaluty i dokładne kursy banku centralnego.

Dokładne, niezawodne i aktualne stawki

Zobacz aktualizowane stawki tak często, jak co 60 sekund. Dzięki naszemu blenderowi walutowym Xe zapewnia, że nasz interfejs API danych walut ma najdokładniejsze stawki globalne.

Potężny i skalowalny interfejs API danych waluty

Interfejs API danych walutowych Xe jest używany przez tysiące firm, od MŚP po firmy z listy Fortune 500 we wszystkich branżach. Dzięki naszemu interfejsowi API konwertera walut FX otrzymasz gwarantowaną dostępność, skalowalne wolumeny i odpowiedzi w ciągu milisekund. Łatwo integruj go z aktualnym oprogramowaniem, w tym Microsoft Dynamics, Oracle, Sage, SAP i innymi.

Rozpocznij bezpłatną wersję próbną
Obszerna dokumentacja API

Nasza szczegółowa dokumentacja API waluty zawiera proste instrukcje i przykłady kodu ułatwiające wdrożenie.

Nietechniczny krótki przewodnik - Przet estuj nasz interfejs API za pomocą bezpłatnej wersji próbnej

Specyfikacja techniczna PDF - Potężny interfejs API JSON stworzony dla programistów

Xe Currency Data Swagger - Uzyskaj dostęp do zestawu SDK po stronie klienta i serwera

Nasze repozytorium API GitHub - Wykorzystaj w pełni nasz interfejs API danych walutowych

Wyświetl dokumentację programisty

Wybierz swój pakiet

Xe's Currency Data API zapewnia zaufane kursy wymiany dla potrzeb Twojej firmy. Wybierz częstotliwość aktualizacji stawek i liczbę żądań stawki API miesięcznie.

Jeśli poniższe plany nie spełniają Twoich potrzeb, skontaktuj się z nami.

  • Lite

    $799 per year

    10,000 Request/mo
    Rate frequency Daily rates
    Entities Permitted
    1
    Select now
    Add-on
    Live rates (minutely)
    $400/ yr
    Add-on
    Alternative source rate
    $200/ yr

  • Intermediate

    $1,799 per year

    50,000 Request/mo
    Rate frequency Hourly & Daily rates
    Entities Permitted
    Up to 5
    Select now
    Add-on
    Live rates (minutely)
    $700/ yr
    Add-on
    Alternative source rate
    $350/ yr

  • Prime

    $4,499 per year

    150,000 Request/mo
    Rate frequency 15 min, Hourly & Daily rates
    Entities Permitted
    Up to 10
    Select now
    Add-on
    Live rates (minutely)
    $1,500/ yr
    Add-on
    Alternative source rate
    $500/ yr

  • Enterprise

    Custom

    Custom Request/mo
    Rate frequency Live (minutely) + All frequencies
    Entities Permitted
    Unlimited
    Contact us
    Add-on
    Alternative source rate
    Custom/ yr

All packages include these core features

  • 170+ currencies & precious metals
  • Historical data back to 1998
  • Xe's Proprietary Rate Blender
  • Central Bank Rates
  • Account Management Dashboard
  • Time-Frame Queries
  • Currency Volatility
  • Email & phone support

Współpracuj z nami

Poszukujemy dostawców oprogramowania, profesjonalnych usług IT i partnerów polecających do współpracy z nami i wykorzystania naszego interfejsu API do tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Współpraca z Xe Currency Data oferuje solidną infrastrukturę, dobrze udokumentowane API, możliwości redystrybucji, cobranding i możliwości programu poleceń.

Dostawcy usług internetowych

Nasz interfejs API jest doskonałym rozwiązaniem dla niezależnych dostawców oprogramowania, którzy chcą zintegrować dane kursów walut z produktami. Użyj XECD, aby uzyskać dostęp do stawek na żywo, danych historycznych i nie tylko. Poprawia to Twoje produkty i zapewnia większą wartość klientom.

Skontaktuj się z nami

Profesjonalne usługi IT

XECD jest łatwy w użyciu, ale niektóre firmy mogą potrzebować pomocy w zakresie integracji, dostosowywania i innych aspektów technicznych. Współpracując z nami, możesz zaoferować swoim klientom kompleksowe rozwiązanie, które obejmuje nasze API i Twoją wiedzę.

Skontaktuj się z nami

Skierowania

Dołącz do naszego programu poleceń, aby uzyskać dodatkowe możliwości przychodów. Zarabiaj prowizję za każde udane polecenie, które wyślesz na naszą stronę. Oferujemy również możliwości co-brandingu, które pozwalają promować nasze produkty i usługi pod Twoją marką.

Skontaktuj się z nami

Zintegruj interfejs API danych walutowych Xe

W Xe dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wysokiej jakości wsparcie. Z przyjemnością dostosowujemy pakiet API Currency Data, aby pasował do wyjątkowego przypadku zastosowania Twojej firmy. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z Xe, napisz do nas.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę FAQ.

Często zadawane pytania

Xe zawsze szuka nowych pomysłów na udostępnianie naszych zaufanych na całym świecie danych walutowych. Nadal potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas: +1 416 214-5606 - Opcja 1

 
 
 
 
 

Często zadawane pytania API danych walutowych

Xe's Currency Data API to przyjazne dla programistów narzędzie, które zapewnia dokładne dane kursów wymiany w czasie rzeczywistym dla ponad 220 walut z ponad 100 globalnych źródeł. Wdrożyć XECD, aby uzyskać dostęp do kursów historycznych, średnich miesięcznych, zmienności walut.

Nasz API danych walutowych to interfejs API, na którym możesz polegać, pobierając stawki z ponad 100 źródeł finansowych i banków centralnych. Wykrywamy i odfiltrowujemy wszelkie błędy oraz aktualizujemy dane kursów wymiany tak często, jak co 60 sekund, aby uzyskać najbardziej aktualne informacje.

Dodatkowe funkcje mogą się różnić w zależności od pakietu. Wszystkie interfejsy API XECD mają:

  • Historyczne kursy wymiany w czasie rzeczywistym

  • Średnie miesięczne

  • Dane o zmienności walut

  • Zapytania dotyczące ram czasowych

  • Konfigurowalne funkcje marży i cen

Aby proces integracji był dla Ciebie tak prosty, jak to tylko możliwe, Xe udostępnia pakiety SDK w języku Java, NodeJS, PHP i Python. Zapewniamy również obszerną dokumentację API, taką jak nietechniczny przewodnik szybkiego uruchomienia, specyfikacja techniczna PDF i repozytorium GitHub.

Interfejs API Xe jest skalowalny i można go zintegrować z platformami takimi jak Microsoft Dynamics, Oracle, Sage Intacct, SAP i inne. W zależności od pakietu API danych waluty współpracuje z aplikacjami ERP, CRM i SaaS.

Tak! Xe oferuje bezpłatny okres próbny, dzięki czemu możesz zapoznać się z możliwościami interfejsu API i zobaczyć, jak pasuje on do środowiska oprogramowania. Wypróbuj sam, bez zobowiązań, zanim wybierzesz pakiet.