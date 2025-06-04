- Home
Historie klientów ERP
Zobacz, jak klienci rozwiązali swoje wyzwania i zaoszczędzili czas dzięki wbudowanym rozwiązaniom płatniczym Xe dla ERP.
Ultrasource — Microsoft Dynamics 365 Finanse
Dowiedz się, jak UltraSource, dostawca sprzętu z siedzibą w Kansas, przekształcił swój proces rozliczeń płatnych, integrując Xe Global Business Payments z Microsoft Dynamics 365 Finance. Ta automatyzacja wyeliminowała zadania ręczne, usprawniła płatności dostawców i pozwoliła firmie skupić się na strategicznym rozwoju, a wszystko to pod kierownictwem postępowego dyrektora finansowego Roba Mogrena.
Hansen — Microsoft Dynamics 365 Finanse
Hansen Technologies, globalny dostawca oprogramowania, usprawnił proces rozliczeń płatniczych poprzez zintegrowanie rozwiązania płatniczego XE.com z Microsoft Dynamics 365 Finance. Ta automatyzacja usprawniła płatności zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, zmniejszyła błędy manualne i zwiększyła wydajność operacyjną, umożliwiając CFO Richardowi Englesowi i jego zespołowi bezpieczne zarządzanie płatnościami w ramach ich systemu ERP.
Atlas Pearls — D365 Business Central
Atlas Pearls, główny producent pereł z Morza Południowego, zmodernizował swoje operacje z tytułu rozliczeń z płatnościami dzięki zastosowaniu Xe Global Business Payments wbudowanej w Microsoft Dynamics 365 Business Central. Kierowana przez kontrolerkę finansową Rebeccę McKeating, automatyzacja poprawiła wydajność płatności, zastąpiła ręczne przepływy pracy i umożliwiła firmie nadanie priorytetu wzrostowi i innowacjom.
Chcesz zobaczyć nasze rozwiązanie ERP w akcji?
Usprawnij operacje i uprość globalne płatności dzięki rozwiązaniu ERP firmy Xe. Doświadcz z pierwszej ręki, jak płynnie nasza wbudowana technologia płatności integruje się z Twoim systemem ERP, zwiększając wydajność i oszczędzając czas. Gotowy, aby przekształcić swój biznes?