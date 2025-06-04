Dowiedz się, jak UltraSource, dostawca sprzętu z siedzibą w Kansas, przekształcił swój proces rozliczeń płatnych, integrując Xe Global Business Payments z Microsoft Dynamics 365 Finance. Ta automatyzacja wyeliminowała zadania ręczne, usprawniła płatności dostawców i pozwoliła firmie skupić się na strategicznym rozwoju, a wszystko to pod kierownictwem postępowego dyrektora finansowego Roba Mogrena.