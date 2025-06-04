- Home
Integracja ERP stała się bezproblemowa
Integracja ERP dla płatności globalnych
Pożegnaj się z żonglowaniem wieloma platformami, aby realizować płatności krajowe i transgraniczne. Nasza prosta platforma umożliwia wysyłanie szybkich globalnych płatności do ponad 190 krajów w ponad 130 walutach. Zarządzaj ekspozycją i potrzebami walutowymi bezpośrednio z systemu ERP.
Poznaj seminaria internetowe ERP i historie klientów
Webinaria
Dowiedz się, jak działają nasze wbudowane płatności, zapoznaj się z najlepszymi praktykami dla zespołów finansowych i odkryj najnowsze technologie, aby w pełni wykorzystać potencjał Twojego systemu ERP — wszystko to w dogodnym dla Ciebie momencie.
Historie klientów
Przeczytaj prawdziwe historie klientów, aby zobaczyć, jak firmy wdrożyły wbudowane płatności i rozwiązania FX firmy Xe do swoich rozwiązań ERP, aby usprawnić proces zobowiązań.
Proste integracje ERP
Nasze rozwiązanie ERP umożliwia zarządzanie, śledzenie i opłacanie wydatków pracowników i dostawców na całym świecie. Pozostaw transfery plików i ręczne wpisy księgowe w przeszłości, ponieważ Xe usprawnia proces księgowy.
Śledzenie FX w czasie rzeczywistym
Dzięki uzgadnianiu zobowiązań w czasie rzeczywistym raportowanie zysków/strat nigdy nie było łatwiejsze ani dokładniejsze. Dodatkowo każda płatność dokonywana za pośrednictwem Xe synchronizuje się i publikuje w celu uzgadniania w czasie rzeczywistym - więc wszystko jest rozliczane, gdzie naprawdę się liczy.
Siła danych
Uchwyć kursy walut w czasie rzeczywistym w momencie transakcji i wykorzystaj natychmiastową analizę zysków/strat, aby być na bieżąco z ryzykiem walutowym i mieć pewność, że wiesz, w co się pakujesz, zanim wykonasz.
Zaufany autorytet walutowy na świecie od 1993 roku
Dzięki 30-letniemu doświadczeniu w dostarczaniu dokładnych danych walutowych i przetwarzaniu transgranicznych płatności biznesowych, Xe jest światowym liderem w dziedzinie płatności międzynarodowych.
Wymiana walut i ekspertyza ERP
Dzięki ponad 14.5 miliarda USD przeniesieniu transgranicznej w 2021 roku mamy wiedzę i wiedzę fachową, aby pomóc Twojej wyjątkowej firmie.
Szybkie i bezpieczne płatności biznesowe
Błyskawiczne kanały sieciowe płatności Xe mają połączenia z ponad 200 krajami na całym świecie.
Miliony zaufały dane walutowe
Z ponad 280 milionami odwiedzających Xe jesteśmy zaufanym autorytetem na świecie w zakresie danych wymiany walut i globalnych płatności.
Tysiące firm korzysta z Xe
Oferujemy wiedzę specjalistyczną dla ponad 18 000 globalnych użytkowników korporacyjnych, aby pomóc im osiągnąć ich unikalne cele biznesowe.
Dlaczego warto używać Xe w swojej firmie
Dzięki prawie 30-letniemu doświadczeniu walutowym, przejrzystym kursom i wydajnej platformie internetowej ułatwiamy zarządzanie międzynarodowymi przelewami pieniężnymi i ich wysyłanie.
Jesteśmy władzą walutową
Jest powód, dla którego 280 milionów ludzi odwiedza Xe każdego roku. Oferujemy dokładne stawki i proste rozwiązania FX z wieloletnim doświadczeniem.
Bezpieczeństwo i ochrona
Jako część rodziny Euronet nasi klienci ufają nam, że będziemy przetwarzać globalną działalność o wartości ponad 115 miliardów dolarów rocznie. Twoje bezpieczeństwo jest naszym priorytetem.
Konkurencyjne stawki
Nasz zespół śledzi rynek dla Ciebie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Skorzystaj z naszego kalkulatora kursów wymiany i otrzymuj aktualizacje po osiągnięciu docelowych kursów.
Brak niespodzianek
Uważamy, że naszym celem jest ochrona twoich. Podejmuj świadome decyzje bez minimalnej kwoty przelewu i prawie zerowych opłat.
Interesują Cię rozwiązania biznesowe Xe ERP?
Nasz doświadczony zespół jest gotowy omówić unikalne potrzeby Twojej firmy. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z Xe, napisz do nas. Jeden z naszych międzynarodowych ekspertów biznesowych chętnie pomoże.
Rozpocznij pracę jako partner z Xe (ERP)
Podziel się swoim zainteresowaniem zostaniem partnerem korporacyjnym z Xe, a my dostosowujemy rozwiązanie do Twoich potrzeb biznesowych. Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół partnerski wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Pytania dotyczące integracji ERP Xe
Rozwiązanie ERP firmy Xe pomaga firmom zarządzać płatnościami międzynarodowymi bezpośrednio z platformy ERP. Automatyzuj globalne transakcje, zobowiązania i zadania uzgadniania w ponad 190 krajach i ponad 130 walutach.
Obecnie Xe integruje się z popularnymi platformami ERP, takimi jak Microsoft Dynamics Business Central, Dynamics 365 Finance i Sage Intacct.
Xe pomaga Twojej firmie wyeliminować potrzebę korzystania z wielu platform lub ręcznego przesyłania plików. Uzyskaj dostęp do śledzenia walutów w czasie rzeczywistym, raportowania zysków/strat i zwiększonej wydajności dzięki naszym rozwiązaniom ERP.
Integracje ERP firmy Xe upraszczają i usprawniają operacje Twojej firmy, takie jak śledzenie globalnych wydatków, raportowanie zysków/strat i przesyłanie plików.
Usprawnione procesy zobowiązań
Śledzenie transakcji na żywo
Redukcja ręcznego wprowadzania danych
Ulepszone zarządzanie ryzykiem walutowym