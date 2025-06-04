Kody SWIFT/BIC w Gabon
Znajdź odpowiedni kod SWIFT/BIC dla swojego banku. Szukaj według nazwy banku i miasta lub wybierz spośród popularnych banków w Gabon.
Znajdź kod SWIFT
Wybierz jeden z tych popularnych banków, aby rozpocząć:
Potrzebujesz znaleźć kod SWIFT dla swojego banku w Gabon?
Potrzebujesz kodu SWIFT/BIC, aby wysłać lub odebrać międzynarodowy przelew bankowy w Gabon? Skorzystaj z naszego katalogu, aby znaleźć właściwy kod SWIFT dla swojego banku i konkretnego oddziału. Niezależnie od tego, czy przesyłasz pieniądze do Gabon, czy wysyłasz środki za granicę, posiadanie odpowiedniego kodu SWIFT jest niezbędne do niezawodnych przelewów.
Często zadawane pytania
Kod SWIFT - znany również jako BIC (Bank Identifier Code) - jest międzynarodowym standardem identyfikacji banków i instytucji finansowych. Aby dokładnie i bezpiecznie wysyłać lub odbierać międzynarodowe przelewy bankowe, potrzebujesz prawidłowego kodu SWIFT w Gabon.
Możesz znaleźć właściwy kod SWIFT dla swojego banku w Gabon, przeszukując tę stronę używając nazwy banku, miasta lub oddziału. Możesz również sprawdzić wyciąg bankowy lub skontaktować się z lokalnym oddziałem.
Niektóre banki w Gabon używają jednego kodu SWIFT dla wszystkich oddziałów, podczas gdy inne mają kody specyficzne dla oddziałów. Najlepiej potwierdzić w swoim banku, aby uniknąć opóźnień lub błędów w przelewie międzynarodowym.
Używanie niewłaściwego kodu SWIFT dla banku w Gabon może spowodować opóźnienie płatności, odrzucenie lub wysłanie na niewłaściwe konto. Zawsze dokładnie sprawdź kod w swoim banku przed przelewem pieniędzy.
Nie, kod SWIFT identyfikuje bank, podczas gdy IBAN (International Bank Account Number) identyfikuje indywidualne konto. Nie wszystkie banki w Gabon korzystają z IBAN, ale oba mogą być wymagane w przypadku niektórych przelewów, zwłaszcza w Europie lub na Bliskim Wschodzie.
Możesz sprawdzić poprawność kodów SWIFT w Gabon poprzez:
Sprawdzanie w swoim banku
Wyszukiwanie katalogów SWIFT online (takich jak ten)
Szukasz kodu na wyciągu z konta
Zrzeczenie się odpowiedzialności
Kody SWIFT, nazwy banków, adresy i inne powiązane informacje podane na tej stronie służą wyłącznie do celów informacyjnych. Chociaż staramy się zapewnić dokładność, Xe nie gwarantuje, że informacje są kompletne, aktualne lub wolne od błędów. Szczegóły mogą ulec zmianie bez powiadomienia i mogą nie odzwierciedlać najnowszych danych dostępnych od odpowiednich instytucji finansowych.
Xe nie składa żadnych oświadczeń dotyczących pozycji prawnej, statusu regulacyjnego lub integralności operacyjnej jakiegokolwiek banku, instytucji finansowej lub pośrednika wymienionego na liście. Nie popieramy ani nie weryfikujemy legalności żadnego włączonego podmiotu, ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie dostarczonych informacji przez użytkownika.
Wszelkie transakcje finansowe lub decyzje podejmowane na podstawie tych informacji są dokonywane na własne ryzyko. Xe nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, opóźnienia lub szkody wynikające z polegania na danych ani z jakichkolwiek kontaktów z osobami trzecimi, których informacje są wyświetlane na tej stronie.
Zalecamy niezależną weryfikację wszystkich szczegółów w odpowiedniej instytucji finansowej przed rozpoczęciem jakiejkolwiek transakcji.
Niniejsze zastrzeżenie jest dostarczane wyłącznie w języku angielskim i nie zostało przetłumaczone. Chociaż reszta tej strony może pojawić się w wybranym języku, zastrzeżenie prawne pozostaje w języku angielskim, aby zachować jego dokładność i zamiar.