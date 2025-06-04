Wyszukaj kod SWIFT swojego banku
Skorzystaj z naszego wyszukiwania SWIFT, aby znaleźć kod SWIFT/BIC swojego banku lub szybko wybierz spośród popularnych banków wymienionych poniżej.
Co to jest kod SWIFT/BIC?
Kod SWIFT, znany również jako BIC, to międzynarodowy identyfikator banku używany do upewnienia się, że Twoje pieniądze trafiają we właściwe miejsce podczas wysyłania lub odbierania środków przez granice. Mówi bankom dokładnie, która instytucja finansowa jest zaangażowana w przelew, pomagając zapewnić bezpieczne i dokładne dostarczanie płatności międzynarodowych.
Dlaczego potrzebuję kodu SWIFT/BIC?
Zwykle potrzebujesz kodu SWIFT/BIC podczas wysyłania lub odbierania przelewów międzynarodowych, ponieważ pomaga on zidentyfikować właściwą instytucję finansową i bezpiecznie kierować płatność. Jednak nie wszystkie przelewy międzynarodowe wymagają jednego — niektóre kraje lub metody płatności mogą wykorzystywać alternatywy, takie jak IBAN, numery routingu lub krajowe kody rozliczeniowe.
Czy mój bank ma więcej niż jeden kod SWIFT?
Wiele banków ma wiele kodów SWIFT, zwłaszcza duże banki z oddziałami w różnych miastach. Niektóre banki używają jednego globalnego kodu SWIFT, podczas gdy inne przypisują unikalne kody do określonych oddziałów, aby pomóc w dokładniejszym kierowaniu płatności międzynarodowych.
Wybierz Xe podczas wysyłania pieniędzy za granicę
Lepsze stawki
Porównaj nas ze swoim bankiem i odkryj oszczędności. Nasze stawki często przewyższają główne banki, maksymalizując wartość Twojego przelewu.
Niższe opłaty
Pokazujemy Ci wszystkie opłaty z góry przed potwierdzeniem przelewu, abyś dokładnie wiedział, za co płacisz. Nasze niższe opłaty oznaczają dla Ciebie większe oszczędności.
Szybsze transfery
Większość przelewów odbywa się tego samego dnia. Rozumiemy, że jeśli chodzi o Twoje pieniądze, czas ma znaczenie.
Xe cieszy się zaufaniem milionów ludzi na całym świecie
Często zadawane pytania
Kod SWIFT służy do identyfikacji konkretnego banku lub instytucji finansowej podczas wysyłania lub odbierania pieniędzy przez granice. Działa jak międzynarodowy adres Twojego banku, pomagając bezpiecznie i dokładnie kierować przelew przez globalny system bankowy. Chociaż nie każda metoda przelewu lub kraj wymaga kodu SWIFT, często jest on potrzebny przy dokonywaniu tradycyjnych przelewów bankowych za pośrednictwem banków. Podanie prawidłowego kodu SWIFT zmniejsza ryzyko opóźnień, odrzuceń lub błędnych płatności.
To zależy od banku. Niektóre banki używają jednego globalnego kodu SWIFT dla wszystkich oddziałów, podczas gdy inne przypisują unikalne kody do określonych oddziałów lub działów - szczególnie w dużych miastach lub dla kont biznesowych i korporacyjnych. Jeśli Twój oddział ma dedykowany kod SWIFT, najlepiej go użyć, ponieważ może to przyspieszyć przetwarzanie i poprawić dokładność śledzenia. Jeśli nie, kod SWIFT centrali banku jest zwykle niezawodną alternatywą.
Możesz znaleźć kod SWIFT swojego oddziału na kilka sposobów:
Narzędzia wyszukiwania, takie jak te na tej stronie
Platformy bankowości internetowej, na których zwykle dostępne są dane dotyczące przelewów międzynarodowych
Wyciągi bankowe lub oficjalna korespondencja
Obsługa klienta w Twoim oddziale lub za pośrednictwem głównej infolinii banku Jeśli Twój oddział nie ma unikalnego kodu SWIFT, Twój bank może zlecić użycie kodu ogólnego lub głównego kodu centrali.
Używanie niewłaściwego kodu SWIFT może prowadzić do opóźnień, odrzucenia lub w niektórych przypadkach do wysłania środków do niewłaściwej instytucji finansowej. Jeśli płatność zostanie odrzucona, może zostać zwrócona nadawcy, często za dodatkową opłatą. Jeśli środki trafią do niewłaściwego banku, ich odzyskanie może być czasochłonne i może wiązać się z opłatami za odzyskanie. Zawsze dokładnie sprawdź kod SWIFT w swoim banku lub odbiorcy przed potwierdzeniem przelewu, szczególnie w przypadku dużych lub pilnych płatności.
Standardowy kod SWIFT ma długość 8 lub 11 znaków i jest zgodny z tą strukturą:
Kod banku (4 litery): I dentyfikuje bank
Kod kraju (2 litery): Pok azuje kraj, w którym znajduje się bank
Kod lokalizacji (2 znaki): Wskazuje miasto lub region
Kod oddziału (3 znaki, opcjonalnie): Identyfik uje konkretną gałąź
Jeśli kod ma tylko 8 znaków, zwykle odnosi się do głównego biura banku.
Zrzeczenie się odpowiedzialności
Kody SWIFT, nazwy banków, adresy i inne powiązane informacje podane na tej stronie służą wyłącznie do celów informacyjnych. Chociaż staramy się zapewnić dokładność, Xe nie gwarantuje, że informacje są kompletne, aktualne lub wolne od błędów. Szczegóły mogą ulec zmianie bez powiadomienia i mogą nie odzwierciedlać najnowszych danych dostępnych od odpowiednich instytucji finansowych.
Xe nie składa żadnych oświadczeń dotyczących pozycji prawnej, statusu regulacyjnego lub integralności operacyjnej jakiegokolwiek banku, instytucji finansowej lub pośrednika wymienionego na liście. Nie popieramy ani nie weryfikujemy legalności żadnego włączonego podmiotu, ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie dostarczonych informacji przez użytkownika.
Wszelkie transakcje finansowe lub decyzje podejmowane na podstawie tych informacji są dokonywane na własne ryzyko. Xe nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, opóźnienia lub szkody wynikające z polegania na danych ani z jakichkolwiek kontaktów z osobami trzecimi, których informacje są wyświetlane na tej stronie.
Zalecamy niezależną weryfikację wszystkich szczegółów w odpowiedniej instytucji finansowej przed rozpoczęciem jakiejkolwiek transakcji.
Niniejsze zastrzeżenie jest dostarczane wyłącznie w języku angielskim i nie zostało przetłumaczone. Chociaż reszta tej strony może pojawić się w wybranym języku, zastrzeżenie prawne pozostaje w języku angielskim, aby zachować jego dokładność i zamiar.