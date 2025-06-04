Używanie niewłaściwego kodu SWIFT może prowadzić do opóźnień, odrzucenia lub w niektórych przypadkach do wysłania środków do niewłaściwej instytucji finansowej. Jeśli płatność zostanie odrzucona, może zostać zwrócona nadawcy, często za dodatkową opłatą. Jeśli środki trafią do niewłaściwego banku, ich odzyskanie może być czasochłonne i może wiązać się z opłatami za odzyskanie. Zawsze dokładnie sprawdź kod SWIFT w swoim banku lub odbiorcy przed potwierdzeniem przelewu, szczególnie w przypadku dużych lub pilnych płatności.