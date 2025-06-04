SVC - Salvadoran Colon
Salvadoran Colon jest walutą El Salvador. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Salvadoran Colon jest kurs z SVC na USD. Kod waluty dla El Salvador Colon to SVC, a symbolem waluty jest $. Poniżej znajdziesz kursy Salvadoran Colon i przelicznik walut.
Notice: As of 2001, the Law of Monetary Integration allows the circulation of the US dollar (USD) in Salvador with a fixed exchange rate of 8.75 colones. The colon is still legal tender, however it is no longer in circulation and is rarely used.
Statystyki Salvadoran Colon
|Nazwa
|Salvadoran Colon
|Symbol
|$
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Centavo
|Symbol mniejszej jednostki
|¢
|Najlepsza konwersja SVC
|SVC na USD
|Najlepszy wykres SVC
|Wykres SVC na USD
Profil Salvadoran Colon
|Monety
|Freq used: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1, $5
Rarely used: ¢1, ¢2, ¢3
|Banknoty
|Freq used: $1, $2, $5, $10, $25, $50, $100, $200
|Użytkownicy
El Salvador
El Salvador
Dlaczego interesuje Cię SVC?
Chcę...Wysłać tani przelew pieniężny do Stanów ZjednoczonychWysłać tani przelew pieniężny do Wielkiej BrytaniiWysłać tani przelew pieniężny do KanadyWysłać tani przelew pieniężny do AustraliiWysłać tani przelew pieniężny do Nowej ZelandiiZasubskrybować aktualizacje e-mail dotyczące SVCOtrzymywać kursy SVC na mój telefonUzyskać interfejs API danych walutowych SVC dla mojej firmy