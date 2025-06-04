svc
SVC - Salvadoran Colon

Salvadoran Colon jest walutą El Salvador. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Salvadoran Colon jest kurs z SVC na USD. Kod waluty dla El Salvador Colon to SVC, a symbolem waluty jest $. Poniżej znajdziesz kursy Salvadoran Colon i przelicznik walut.

Notice: As of 2001, the Law of Monetary Integration allows the circulation of the US dollar (USD) in Salvador with a fixed exchange rate of 8.75 colones. The colon is still legal tender, however it is no longer in circulation and is rarely used.

SVCcolon salwadorski

Statystyki Salvadoran Colon

NazwaSalvadoran Colon
Symbol$
Mniejsza jednostka1/100 = Centavo
Symbol mniejszej jednostki¢
Najlepsza konwersja SVCSVC na USD
Najlepszy wykres SVCWykres SVC na USD

Profil Salvadoran Colon

MonetyFreq used: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1, $5
Rarely used: ¢1, ¢2, ¢3
BanknotyFreq used: $1, $2, $5, $10, $25, $50, $100, $200
Użytkownicy
El Salvador

