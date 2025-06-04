PEN - Peruvian Sol
Peruvian Sol jest walutą Peru. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Peruvian Sol jest kurs z PEN na USD. Kod waluty dla Peru Sol to PEN, a symbolem waluty jest S/.. Poniżej znajdziesz kursy Peruvian Sol i przelicznik walut.
Statystyki Peruvian Sol
|Nazwa
|Peruvian Sol
|Symbol
|S/.
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Céntimo
|Symbol mniejszej jednostki
|Céntimo
|Najlepsza konwersja PEN
|PEN na USD
|Najlepszy wykres PEN
|Wykres PEN na USD
Profil Peruvian Sol
|Monety
|Freq used: Céntimo1, Céntimo5, Céntimo10, Céntimo20, Céntimo50, S/.1, S/.2, S/.5
|Banknoty
|Freq used: S/.10, S/.20, S/.50, S/.100, S/.200
|Bank centralny
|Central Reserve Bank of Peru
|Użytkownicy
Peru
Peru
Dlaczego interesuje Cię PEN?
Chcę...Wysłać tani przelew pieniężny do Stanów ZjednoczonychWysłać tani przelew pieniężny do Wielkiej BrytaniiWysłać tani przelew pieniężny do KanadyWysłać tani przelew pieniężny do AustraliiWysłać tani przelew pieniężny do Nowej ZelandiiZasubskrybować aktualizacje e-mail dotyczące PENOtrzymywać kursy PEN na mój telefonUzyskać interfejs API danych walutowych PEN dla mojej firmy