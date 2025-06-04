pen
PEN - Peruvian Sol

Peruvian Sol jest walutą Peru. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Peruvian Sol jest kurs z PEN na USD. Kod waluty dla Peru Sol to PEN, a symbolem waluty jest S/.. Poniżej znajdziesz kursy Peruvian Sol i przelicznik walut.

PENsol peruwiański

Statystyki Peruvian Sol

NazwaPeruvian Sol
SymbolS/.
Mniejsza jednostka1/100 = Céntimo
Symbol mniejszej jednostkiCéntimo
Najlepsza konwersja PENPEN na USD
Najlepszy wykres PENWykres PEN na USD

Profil Peruvian Sol

MonetyFreq used: Céntimo1, Céntimo5, Céntimo10, Céntimo20, Céntimo50, S/.1, S/.2, S/.5
BanknotyFreq used: S/.10, S/.20, S/.50, S/.100, S/.200
Bank centralnyCentral Reserve Bank of Peru
Użytkownicy
Peru

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15934
GBP / EUR1.14164
USD / JPY156.446
GBP / USD1.32355
USD / CHF0.804422
USD / CAD1.40407
EUR / JPY181.374
AUD / USD0.651806

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%