BOB - Bolivian Bolíviano

Bolivian Bolíviano jest walutą Bolivia. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Bolivian Bolíviano jest kurs z BOB na USD. Kod waluty dla Bolivia Bolíviano to BOB, a symbolem waluty jest $b. Poniżej znajdziesz kursy Bolivian Bolíviano i przelicznik walut.

BOBboliviano boliwijskie

Statystyki Bolivian Bolíviano

NazwaBolivian Bolíviano
Symbol$b
Mniejsza jednostka1/100 = Centavo
Symbol mniejszej jednostkiCentavo
Najlepsza konwersja BOBBOB na USD
Najlepszy wykres BOBWykres BOB na USD

Profil Bolivian Bolíviano

MonetyFreq used: Centavo10, Centavo20, Centavo50, $b1, $b2, $b5
BanknotyFreq used: $b10, $b20, $b50, $b100, $b200
Bank centralnyBanco Central de Bolivia
Użytkownicy
Bolivia

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15956
GBP / EUR1.14150
USD / JPY156.449
GBP / USD1.32363
USD / CHF0.804329
USD / CAD1.40386
EUR / JPY181.412
AUD / USD0.651904

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%