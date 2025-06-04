BOB - Bolivian Bolíviano
Bolivian Bolíviano jest walutą Bolivia. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Bolivian Bolíviano jest kurs z BOB na USD. Kod waluty dla Bolivia Bolíviano to BOB, a symbolem waluty jest $b. Poniżej znajdziesz kursy Bolivian Bolíviano i przelicznik walut.
Statystyki Bolivian Bolíviano
|Nazwa
|Bolivian Bolíviano
|Symbol
|$b
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Centavo
|Symbol mniejszej jednostki
|Centavo
|Najlepsza konwersja BOB
|BOB na USD
|Najlepszy wykres BOB
|Wykres BOB na USD
Profil Bolivian Bolíviano
|Monety
|Freq used: Centavo10, Centavo20, Centavo50, $b1, $b2, $b5
|Banknoty
|Freq used: $b10, $b20, $b50, $b100, $b200
|Bank centralny
|Banco Central de Bolivia
|Użytkownicy
Bolivia
Dlaczego interesuje Cię BOB?
