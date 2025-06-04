BOB - Bolivian Bolíviano

Bolivian Bolíviano jest walutą Bolivia. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Bolivian Bolíviano jest kurs z BOB na USD. Kod waluty dla Bolivia Bolíviano to BOB , a symbolem waluty jest $b. Poniżej znajdziesz kursy Bolivian Bolíviano i przelicznik walut.