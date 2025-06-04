tzs
TZS - Tanzanian Shilling

Tanzanian Shilling jest walutą Tanzania. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Tanzanian Shilling jest kurs z TZS na USD. Kod waluty dla Tanzania Shilling to TZS, a symbolem waluty jest TSh. Poniżej znajdziesz kursy Tanzanian Shilling i przelicznik walut.

Wybierz walutę

tzs
TZSszyling tanzański

Statystyki Tanzanian Shilling

NazwaTanzanian Shilling
SymbolShilling
Mniejsza jednostka1/100 = Cent
Symbol mniejszej jednostkiCent
Najlepsza konwersja TZSTZS na USD
Najlepszy wykres TZSWykres TZS na USD

Profil Tanzanian Shilling

MonetyFreq used: Cent5, Cent10, Cent20, Shilling1, Shilling5, Shilling10, Shilling20, Shilling50, Shilling100, Shilling200
BanknotyFreq used: Shilling500, Shilling1000, Shilling2000, Shilling5000, Shilling10000
Bank centralnyBank of Tanzania
Użytkownicy
Tanzania

Dlaczego interesuje Cię TZS?

Chcę...

Wysłać tani przelew pieniężny do Stanów ZjednoczonychWysłać tani przelew pieniężny do Wielkiej BrytaniiWysłać tani przelew pieniężny do KanadyWysłać tani przelew pieniężny do AustraliiWysłać tani przelew pieniężny do Nowej ZelandiiZasubskrybować aktualizacje e-mail dotyczące TZSOtrzymywać kursy TZS na mój telefonUzyskać interfejs API danych walutowych TZS dla mojej firmy

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15955
GBP / EUR1.14150
USD / JPY156.464
GBP / USD1.32362
USD / CHF0.804400
USD / CAD1.40389
EUR / JPY181.427
AUD / USD0.651790

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%