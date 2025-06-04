SCR - Seychellois Rupee
Seychellois Rupee jest walutą Seychelles. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Seychellois Rupee jest kurs z SCR na USD. Kod waluty dla Seychelles Rupee to SCR, a symbolem waluty jest ₨. Poniżej znajdziesz kursy Seychellois Rupee i przelicznik walut.
Statystyki Seychellois Rupee
|Nazwa
|Seychellois Rupee
|Symbol
|₨
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Cent
|Symbol mniejszej jednostki
|Cent
|Najlepsza konwersja SCR
|SCR na USD
|Najlepszy wykres SCR
|Wykres SCR na USD
Profil Seychellois Rupee
|Monety
|Freq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, ₨1, ₨5
|Banknoty
|Freq used: ₨50, ₨100, ₨500
|Bank centralny
|Central Bank of Seychelles
|Użytkownicy
Seychelles
Seychelles
