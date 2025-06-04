scr
SCR - Seychellois Rupee

Seychellois Rupee jest walutą Seychelles. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Seychellois Rupee jest kurs z SCR na USD. Kod waluty dla Seychelles Rupee to SCR, a symbolem waluty jest ₨. Poniżej znajdziesz kursy Seychellois Rupee i przelicznik walut.

Wybierz walutę

scr
SCRrupia seszelska

Statystyki Seychellois Rupee

NazwaSeychellois Rupee
Symbol
Mniejsza jednostka1/100 = Cent
Symbol mniejszej jednostkiCent
Najlepsza konwersja SCRSCR na USD
Najlepszy wykres SCRWykres SCR na USD

Profil Seychellois Rupee

MonetyFreq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, ₨1, ₨5
BanknotyFreq used: ₨50, ₨100, ₨500
Bank centralnyCentral Bank of Seychelles
Użytkownicy
Seychelles

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15937
GBP / EUR1.14166
USD / JPY156.450
GBP / USD1.32360
USD / CHF0.804427
USD / CAD1.40413
EUR / JPY181.383
AUD / USD0.651836

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%