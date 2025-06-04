all
ALL - Albanian Lek

Albanian Lek jest walutą Albania. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Albanian Lek jest kurs z ALL na USD. Kod waluty dla Albania Lek to ALL, a symbolem waluty jest L. Poniżej znajdziesz kursy Albanian Lek i przelicznik walut.

ALLlek albański

Statystyki Albanian Lek

NazwaAlbanian Lek
SymbolLek
Mniejsza jednostka1/100 = Qindarkë
Symbol mniejszej jednostkiQindarkë
Najlepsza konwersja ALLALL na USD
Najlepszy wykres ALLWykres ALL na USD

Profil Albanian Lek

MonetyFreq used: Lek1, Lek5, Lek10, Lek20, Lek50, Lek100
BanknotyFreq used: Lek200, Lek500, Lek1000, Lek2000, Lek5000
Bank centralnyBank of Albania
Użytkownicy
Albania

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15944
GBP / EUR1.14136
USD / JPY156.455
GBP / USD1.32334
USD / CHF0.804361
USD / CAD1.40390
EUR / JPY181.400
AUD / USD0.651809

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%