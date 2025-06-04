ALL - Albanian Lek
Albanian Lek jest walutą Albania. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Albanian Lek jest kurs z ALL na USD. Kod waluty dla Albania Lek to ALL, a symbolem waluty jest L. Poniżej znajdziesz kursy Albanian Lek i przelicznik walut.
Statystyki Albanian Lek
|Nazwa
|Albanian Lek
|Symbol
|Lek
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Qindarkë
|Symbol mniejszej jednostki
|Qindarkë
|Najlepsza konwersja ALL
|ALL na USD
|Najlepszy wykres ALL
|Wykres ALL na USD
Profil Albanian Lek
|Monety
|Freq used: Lek1, Lek5, Lek10, Lek20, Lek50, Lek100
|Banknoty
|Freq used: Lek200, Lek500, Lek1000, Lek2000, Lek5000
|Bank centralny
|Bank of Albania
|Użytkownicy
Albania
Albania
