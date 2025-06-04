yer
YER - Yemeni Rial

Yemeni Rial jest walutą Yemen. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Yemeni Rial jest kurs z YER na USD. Kod waluty dla Yemen Rial to YER, a symbolem waluty jest ﷼. Poniżej znajdziesz kursy Yemeni Rial i przelicznik walut.

YERrial jemeński

Statystyki Yemeni Rial

NazwaYemeni Rial
Symbol
Mniejsza jednostka1/100 = Fils
Symbol mniejszej jednostkiFils
Najlepsza konwersja YERYER na USD
Najlepszy wykres YERWykres YER na USD

Profil Yemeni Rial

BanknotyFreq used: ﷼50, ﷼100, ﷼200, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
Bank centralnyCentral Bank of Yemen
Użytkownicy
Yemen

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15951
GBP / EUR1.14168
USD / JPY156.455
GBP / USD1.32379
USD / CHF0.804388
USD / CAD1.40420
EUR / JPY181.411
AUD / USD0.651726

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%