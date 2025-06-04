YER - Yemeni Rial
Yemeni Rial jest walutą Yemen. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Yemeni Rial jest kurs z YER na USD. Kod waluty dla Yemen Rial to YER, a symbolem waluty jest ﷼. Poniżej znajdziesz kursy Yemeni Rial i przelicznik walut.
Statystyki Yemeni Rial
|Nazwa
|Yemeni Rial
|Symbol
|﷼
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Fils
|Symbol mniejszej jednostki
|Fils
|Najlepsza konwersja YER
|YER na USD
|Najlepszy wykres YER
|Wykres YER na USD
Profil Yemeni Rial
|Banknoty
|Freq used: ﷼50, ﷼100, ﷼200, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
|Bank centralny
|Central Bank of Yemen
|Użytkownicy
Yemen
Yemen
