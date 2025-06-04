PGK - Papua New Guinean Kina
Papua New Guinean Kina jest walutą Papua New Guinea. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Papua New Guinean Kina jest kurs z PGK na USD. Kod waluty dla Papua New Guinea Kina to PGK, a symbolem waluty jest K. Poniżej znajdziesz kursy Papua New Guinean Kina i przelicznik walut.
Statystyki Papua New Guinean Kina
|Nazwa
|Papua New Guinean Kina
|Symbol
|K
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Toea
|Symbol mniejszej jednostki
|Toea
|Najlepsza konwersja PGK
|PGK na USD
|Najlepszy wykres PGK
|Wykres PGK na USD
Profil Papua New Guinean Kina
|Monety
|Freq used: Toea5, Toea10, Toea20, Toea50, K1
|Banknoty
|Freq used: K2, K5, K10, K20, K50, K100
|Bank centralny
|Bank of Papua New Guinea
|Użytkownicy
Papua New Guinea
