PGK - Papua New Guinean Kina

Papua New Guinean Kina jest walutą Papua New Guinea. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Papua New Guinean Kina jest kurs z PGK na USD. Kod waluty dla Papua New Guinea Kina to PGK, a symbolem waluty jest K. Poniżej znajdziesz kursy Papua New Guinean Kina i przelicznik walut.

PGKkina papuaska

Statystyki Papua New Guinean Kina

NazwaPapua New Guinean Kina
SymbolK
Mniejsza jednostka1/100 = Toea
Symbol mniejszej jednostkiToea
Najlepsza konwersja PGKPGK na USD
Najlepszy wykres PGKWykres PGK na USD

Profil Papua New Guinean Kina

MonetyFreq used: Toea5, Toea10, Toea20, Toea50, K1
BanknotyFreq used: K2, K5, K10, K20, K50, K100
Bank centralnyBank of Papua New Guinea
Użytkownicy
Papua New Guinea

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15934
GBP / EUR1.14164
USD / JPY156.446
GBP / USD1.32355
USD / CHF0.804422
USD / CAD1.40407
EUR / JPY181.374
AUD / USD0.651806

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%