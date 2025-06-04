PGK - Papua New Guinean Kina

Papua New Guinean Kina jest walutą Papua New Guinea. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Papua New Guinean Kina jest kurs z PGK na USD. Kod waluty dla Papua New Guinea Kina to PGK , a symbolem waluty jest K. Poniżej znajdziesz kursy Papua New Guinean Kina i przelicznik walut.